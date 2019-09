Und plötzlich geht alles ganz schnell

Von einem Dammbruch ist jetzt in Washington die Rede, von einer Wegmarke, von einer neuen Dynamik: Die Debatte um ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist in eine entscheidende Phase getreten. Seit Anfang Woche mehren sich die Anzeichen, dass die Demokraten im Kongress schon bald zu einer Anklage gegen den US-Präsidenten schreiten könnten.

Die US-Medien zählen derzeit fieberhaft jeden neuen Abgeordneten, der sich für einen solchen Schritt ausspricht. Und der Druck auf Nancy Pelosi, die Chefin der Opposition, ihre Zurückhaltung in dieser Sache abzulegen, scheint von Stunde zu Stunde zu steigen. Die Frage sei nicht mehr, ob die Demokraten zum Impeachment gegen Trump schreiten, schrieb das Onlinemagazin «Politico» am Dienstag. Die Frage sei nur noch: wann.

Dabei sind in der von einem Whistleblower ausgelösten Ukraine-Affäre immer noch viele Fragen ungeklärt. Was hat Trump in seinem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vom 25. Juli gesagt? Der Amerikaner bestreitet nicht, mit seinem Amtskollegen über Joe Biden gesprochen zu haben, den früheren Vizepräsidenten, der nächstes Jahr sein Gegner in der Präsidentenwahl sein könnte.

Doch mit welchen Worten hat Trump Selenski aufgefordert, gegen Biden und dessen Sohn Hunter zu ermitteln? Erwähnte er dabei auch explizit das rund 400 Millionen Dollar schwere Hilfspaket an die Ukraine, das er kurz vor dem Telefonat gestoppt hatte, wie mehrere US-Medien berichten? All dies spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Frage, wie gravierend Trumps Fehlverhalten war – falls es denn überhaupt eines war.

Auch der Geheimdienstchef wird zur Anhörung bestellt

Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat der Regierung bis Donnerstag Zeit gegeben, den Kongress über die Vorgänge zu unterrichten. Die Demokraten verlangen von der Administration die Herausgabe der Beschwerde, die der Whistleblower am 12. August eingereicht hatte. Sie verlangen auch, dass das Weisse Haus ein Gesprächsprotokoll des Telefonats zwischen Trump und Selenski veröffentlicht.

Zudem soll das US-Aussenministerium Auskunft darüber geben, auf welche Weise es Trumps Anwalt Rudy Giuliani bei dessen Kontakten nach Kiew unterstützte. Giuliani hat zugegeben, die Ukraine zu einer Untersuchung gegen Bidens Sohn gedrängt zu haben, der dort bei einer umstrittenen Energiefirma tätig war.

Am Donnerstag wird schliesslich auch Joseph Maguire, der geschäftsführende Chef der US-Geheimdienste, zu einer Anhörung vor einem Kongressausschuss erwartet. Es war Maguire, der dem Generalinspektor der Geheimdienste untersagte, die Beschwerde des Whistleblowers an den Kongress weiterzuleiten, obwohl dieser sie für «dringend» befand.

Bis vor kurzem stellten sich viele eher konservative Demokraten gegen ein Impeachment. Jetzt haben sie ihre Meinung geändert.

Es gab jedoch bisher wenig Hinweise darauf, dass die Trump-Regierung plötzlich für mehr Transparenz sorgen will. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sie gegenüber dem Kongress in verschiedensten Fragen Rechenschaft verweigert. Am Montag sagte Trump allerdings, dass er «vielleicht» ein Transkript seines Telefonats mit Selenski veröffentlichen werde: «Ich könnte das sehr leicht tun, aber ich würde es lieber nicht machen.» Er habe nichts zu verbergen, Gespräche unter Staatschefs müssten aber vertraulich bleiben, weil sonst kein offener Dialog möglich sei.

Am Dienstag bestätigte Trump dann, dass er die Militärhilfe an die Ukraine zurückbehalten habe. Er begründete dies damit, dass andere Staaten einen grösseren Beitrag leisten sollten: «Deutschland, Frankreich und andere Länder sollen Geld zur Verfügung stellen, das habe ich von Anfang an gesagt.»

Neue Töne bei moderaten Demokraten

Die Frage ist, was die Demokraten tun, wenn der Donnerstag vorbei ist – und die Administration sich nicht bewegt hat. Eine Vorentscheidung dazu fällt womöglich schon vorher. Am Dienstag wollte sich Pelosi mit der Parteiführung und anschliessend auch mit der Fraktion zu einer Aussprache treffen. Bereits zuvor verkündete ein Demokrate nach dem anderen, dass er oder sie eine Entscheidung getroffen habe. «Es ist jetzt Zeit zu handeln», rief der langjährige Abgeordnete und Bürgerrechtler John Lewis im Kongress. «Wenn wir jetzt nichts tun und alles weiterhin verzögern, verraten wir das Fundament unserer Demokratie.» Lewis hatte sich in der Frage nach einem Impeachment lange zurückgehalten, sein Wort hat bei den Demokraten Gewicht.

Und kurz darauf stimmte auch Biden in die Rufe von Demokraten ein, die ein schärferes Vorgehen verlangen. Trump müsse der Aufforderung aus dem Kongress nach Auskunft nachkommen. «Wenn er sich weigert, bleibt dem Kongress keine andere Wahl, als Anklage gegen ihn zu erheben», sagte ein Sprecher Bidens.

Oppositionschefin Pelosi steht vor der Situation, dass es nicht mehr nur Abgeordnete vom linken Flügel sind, die sich für ein Amtsenthebungsverfahren aussprechen. In einem vielbeachteten Gastbeitrag in der «Washington Post» schrieben am Dienstag sieben Demokraten aus eher konservativen Wahlkreisen, dass es sich bei den Vorwürfen gegen Trump um Handlungen gehe, die ein Impeachment rechtfertigen würden. Das waren neue Töne: Sie kamen von den gleichen Leuten, die sich vor kurzer Zeit noch energisch gegen ein Impeachment gestellt hatten.

Ihr Kurswechsel ist potenziell wichtig, weil Pelosi ihre Ablehnung gegenüber einem Impeachment stets mit zwei Argumenten begründete. Das erste lautete: Gegen den Widerstand der moderaten Abgeordneten sei dieser Schritt nicht zu machen, weil diese in ihren Wahlkreisen mit der Abwahl rechnen müssten, wenn sich die Partei auf ein Impeachment einlasse, von dem viele Amerikaner nichts halten. Das zweite Argument: Ein Amtsenthebungsverfahren ergebe nur dann Sinn, wenn wenigstens ein Teil der Republikaner dabei mitmache. Schliesslich braucht es eine Mehrheit im Senat, um den Präsidenten schuldig zu sprechen und des Amtes zu entheben.

An der Haltung der Republikaner hat sich bisher allerdings nichts geändert. Kritik am Verhalten Trumps ist von ihnen praktisch keine zu hören. Stattdessen werfen sie Biden vor, sich als damaliger Vizepräsident zugunsten seines Sohns in die ukrainische Politik eingemischt zu haben. Der Skandal sei nicht das Verhalten Trumps, sagen sie – sondern jenes von Biden.