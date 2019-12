Verscherzt es sich Trump mit den evangelikalen Christen?

US-Präsident Donald Trump geniesst bei evangelikalen Christen für gewöhnlich grossen Zuspruch – jetzt ist er aber mit einem Evangelikalen-Magazin aneinandergeraten. Der Präsident warf «Christianity Today» am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter vor, «weit links» zu stehen, nachdem es dessen Verhalten als «zutiefst unmoralisch» bezeichnet hatte.

Das Magazin hätte lieber «einen radikalen linken Nichtgläubigen, der euch eure Religion und eure Waffen wegnehmen will, als Donald Trump als euren Präsidenten».

....have a Radical Left nonbeliever, who wants to take your religion & your guns, than Donald Trump as your President. No President has done more for the Evangelical community, and it’s not even close. You’ll not get anything from those Dems on stage. I won’t be reading ET again!