Warren und Sanders geraten aneinander

Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber in den USA haben in der Nacht zu Mittwoch ihre letzte Fernsehdebatte vor Beginn der Vorwahlen begonnen. Für die TV-Runde in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa – wo am 3. Februar die ersten Vorwahlen stattfinden – hatten sich sechs Anwärter qualifiziert.

Darunter sind die Kandidaten, die in Umfragen vorne liegen: Der moderate Demokrat und Ex-US-Vizepräsident Joe Biden, die linksgerichteten Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren sowie Pete Buttigieg, der gemässigte frühere Bürgermeister aus Indiana. Ausserdem sind die Senatorin Amy Klobuchar und der Milliardär Tom Steyer dabei.

Spannungen zwischen Sanders und Warren

Bei der Debatte kam es zu neuen Spannungen zwischen Sanders und Warren. Warren hatte am Montag behauptet, dass Sanders ihr bei einem privaten Treffen Ende 2018 gesagt habe, dass er nicht glaube, dass eine Frau die Wahl im kommenden November gegen Amtsinhaber Donald Trump gewinnen könne. Sanders dementierte das am Dienstagabend energisch. «Ich habe das nicht gesagt», betonte er. Sanders sicherte zu, dass er jede Frau oder jeden Mann unterstützen werde, der von der demokratischen Partei nominiert würde.

"Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. The only people on this stage who have won every single election that they’ve been in are the women.” -Sen. Elizabeth Warren. https://t.co/hLxrH1JTHW #DemDebate pic.twitter.com/Z7xgJoFHVR