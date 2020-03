Welche Politiker mit der Corona-Krise überfordert sind

Verharmlosen, ablenken, verunsichern: Einige Politiker sind in der aktuellen Corona-Krise völlig überfordert. Vor allem Populisten fallen mit einem Schlingerkurs und Falschaussagen auf. Nachfolgend eine nicht abschliessende Aufzählung:

Matteo Salvini

Noch am 27. Februar forderte Salvini die Italiener in einem Video auf, wieder arbeiten zu gehen und das Leben zu geniessen. Als ob nichts gewesen wäre. Dabei gab es schon vor dem Shutdown im ganzen Land Sperrzonen und offizielle Warnungen. Später wollte er ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen unter Quarantäne stellen. Ein offensichtlicher Versuch, das Thema Migration zu reaktivieren. Ausgerechnet einer ausländischen Zeitung, der spanischen «El País», sagte er, die italienische Regierung sei unfähig, die Herausforderung des Coronavirus zu meistern. Für viele Italiener grenzte das fast schon an Landesverrat.

Für seine wirre Politik hat der Oppositionspolitiker die Quittung erhalten. Seine Umfragewerte sind eingebrochen. Ministerpräsident Giuseppe Conte hingegen, zuvor als farbloser Technokrat belächelt, steht in der Gunst der italienischen Bevölkerung so hoch wie noch nie.

Boris Johnson

In der vergangenen Woche kündigte Boris Johnson eine Strategie gegen das Coronavirus an, die in ganz Europa für Verwunderung sorgte. Restaurants, Bars und Schulen sollten unverändert offen bleiben. Anstelle von Tests und einschneidenden Einschränkungen für die Bevölkerung wollte der britische Premierminister zunächst auf die sogenannte «Herden-Immunität» setzen. Erst wenn mindestens 60 Prozent der Gesamtbevölkerung sich das Virus zugezogen und Abwehrkräfte dagegen entwickelt hätten, sei man auf dem Weg zu einer Lösung, sagte der wissenschaftliche Berater Johnsons, Sir Patrick Vallence. Während andere Staatschefs kämpferische Reden hielten, zeigte sich Boris Johnson fast schon resigniert: «Viele Familien werden Menschen verlieren, die ihnen nahestehen», sagte er in einer viel beachteten Rede am vergangenen Donnerstag.

Wenige Tage später dann der Richtungswechsel: Die Öffentlichkeit soll nun Restaurants, Bars und öffentliche Verkehrsmittel meiden und wenn möglich im Homeoffice arbeiten. Der Schlingerkurs könnte das staatliche Gesundheitssystem NHS, das ohnehin chronisch überlastet ist, schnell an seine Grenzen bringen.

Jair Bolsonaro

Am vergangenen Sonntag demonstrierten Tausende Brasilianer in mehreren Städten gegen das Parlament und für Bolsonaro. Mittendrin: der brasilianische Präsident, der sich feiern lässt und mit seinen Anhängern abklatscht und für Selfies posiert. Dabei steht der 64-Jährige unter Beobachtung und Quarantäne. Dies, weil mehrere seiner Mitarbeiter, die ihn bei einer Reise in Donald Trumps Residenz Mar-A-Lago begleitet hatten, positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Im Mar-A-Lago bezeichnete Bolsonaro das Virus noch als «Fantasie der Medien». Auch nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 am Mittwoch zur Pandemie erklärt hatte, verharmloste er die Situation. Andere Grippe-Erkrankungen hätten ja schon mehr Menschen getötet. Dass führende Wissenschaftler die «Es ist ja nur eine Grippe»-Aussage zweifellos widerlegt hatten, kümmerte ihn da noch nicht.

Seine weitgehende Ignoranz könnte für Bolsonaro gefährlich werden. In den vergangenen Tagen kam es in den grossen Städten vermehrt zu Demos gegen ihn. Die Bevölkerung protestiert von den Wohnungen aus mit sogenanntem «Panelaço – Klopfen auf Pfannen

Bolsonaro selber dementiert, sich mit Covid-19 infiziert zu haben. Über einen positiven Test hatten vorher die brasilianische Zeitung «O Dia» und Fox Brasilien, das sich auf Bolsonaros Sohn Eduardo berief, berichtet. Viele im Land sind misstrauisch. “The Intercept” berichtet, Eduardo Bolsonaro habe zunächst tatsächlich gesagt, sein Vater sei positiv getestet worden.

Andrés Manuel López Obrador

«Social distancing» – Abstand zu halten, ist eine der wichtigsten Methoden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wie auch sein brasilianischer Kollege Jair Bolsonaro hat Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador grösste Mühe, sich an dieses elementare Gebot zu halten. Gerne geht der Linkspopulist auf Reisen und herzt die Bevölkerung. Kürzlich war er im Südwesten des Landes unterwegs und benahm sich, als ob Covid-19 in Mexiko nicht existieren würde. Er umarmte Rentner, küsste Kinder und reichte seinen Anhängern die Hand.

Während Amlo, wie der Präsident in Mexiko genannt wird, auf Tuchfühlung ging, stimmten die Gesundheitsbehörden die Bevölkerung auf erste Einschränkungen ein.

Gemäss der interaktiven Karte der Johns Hopkins University ist Mexiko bislang noch relativ wenig betroffen vom neuen Erreger. Doch wie andernorts auch rechnen die Gesundheitsbehörden mit einem starken Anstieg. Es wäre hilfreich, würde der Präsident sein politisches Kapital einsetzen, um die Bevölkerung zu einem angemessenen Verhalten anzuhalten.

Donald Trump

Der US-Präsident gehört zu den Staatschefs, die das Coronavirus lange verharmlosten. In seinem ersten Tweet nannte er es «Carona». Danach versuchte er die Bevölkerung zu beruhigen, indem er erklärte, auch an der saisonalen Grippe würde ja Tausende Menschen sterben.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

Später erkannte Trump das Problem, verbreitete aber Falschinformationen – über Wochen. «Jeder, der will, kann getestet werden», behauptete er in der vergangenen Woche. Dabei wurden damals landesweit nur ein paar Tausend Menschen getestet. Erst jetzt werden die Testkapazitäten erhöht – Roche lieferte kürzlich 400'000 Test-Kits in die USA.

Ebenfalls sagte er, dass alle Menschen, die in die USA einreisten, auf das Virus getestet würden. Auch das war eine Falschmeldung. Danach attackierte er die Gesundheitsbehörde «Centers for Disease Control and Prevention» und behauptete, die Regierung von Barack Obama sei für die Ver­zögerungen verantwortlich. Auch das: Nicht korrekt. Es war vielmehr der amtierende US-Präsident, der die Mittel der Gesundheitsbehörde zusammenstrich.