Zahl der Toten bei Unruhen in Bolivien steigt

Die Zahl der Todesopfer bei den seit Wochen andauernden Krawallen in Bolivien steigt auf zehn. Derweil meldet sich Evo Morales aus Mexiko. Mehr...

Die Ausschreitungen in Bolivien halten auch nach Morales' Flucht an. Nun hat sich Jeanine Añez zur Interimspräsidentin erklärt – was erneut zu Protesten führte. Mehr...