Aktivisten wollen Nachtlager aufschlagen – Polizei interveniert

Bei den Massenprotesten in Hongkong gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz ist es am späten Sonntagabend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, als sie gegen Demonstranten vorgingen, die vor dem Parlament ein Nachtlager aufschlagen wollten, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Protestteilnehmer waren Flaschen auf die Beamten und setzten Metallgitter gegen die Polizisten ein. Mindestens ein Polizist wurde verletzt. Die Zusammenstösse ereignete sich kurz nach Mitternacht (18 Uhr Schweizer Zeit).

Zuvor hatten hunderttausende Menschen gegen das geplantes Auslieferungsgesetz protestiert. Die laute, bunte und dicht gedrängte Menschenmenge erstreckte sich kilometerweit in den Strassen der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Demo dauerte mehr als sechs Stunden. Die Organisatoren sprachen von mehr als einer Million Teilnehmer. Damit wäre dies die grösste Demonstration in Hongkong seit den Protesten nach dem Tian'anmen-Massaker am 4. Juni 1989 in Peking. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit 240'000 Menschen an.

Das umstrittene Gesetzesvorhaben der pro-chinesischen Führung in Hongkong sieht vor, dass Auslieferungen künftig in jegliche Rechtssysteme möglich sein sollen, mit denen nicht bereits Auslieferungsabkommen bestehen. Erstmals würden damit auch Auslieferungen an das chinesische Festland möglich.

Kritiker argumentieren, dass das Justizsystem in China nicht unabhängig sei, internationalen Standards nicht entspreche und politisch Andersdenkende verfolge. Auch werden Angeklagte zu 99 Prozent verurteilt. «Die chinesische Regierung will Hongkong, so wie es heute ist, zerstören», sagte ein geflohener Demokratieaktivist, der heute in Deutschland als politischer Flüchtling lebt, im Interview.

(mac/afp)