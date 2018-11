Auto rast in China in Schülergruppe

Mitten am Tag ist vor einer Grundschule im Nordosten Chinas ein Auto in eine Gruppe von Kindern gerast. Fünf Kinder im Vorschulalter kamen bei dem Vorfall in Huludao in der Provinz Liaoning ums Leben, 16 Kinder und drei Erwachsene wurden verletzt.

Der Fahrer des Wagens wurde in Polizeigewahrsam genommen, wie die Staatsmedien am Donnerstag weiter berichteten. Unklar war zunächst, ob der Mann absichtlich in die Gruppe raste oder ob es sich um einen Unfall handelte. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 29-jährige Fahrer nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln, wie die Zeitung der Kommunistischen Jugend unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Die Kinder überquerten gerade die Strasse vor der Schule, als das Auto sie erfasste, wie auf Bildern in chinesischen Staatsmedien zu sehen war. Zum Alter der Opfer wurden keine genauen Angaben gemacht.

Fahrer versuchte zu flüchten

Laut dem Sender CCTV handelte es sich bei den fünf Toten um Kinder aus der Vorschule, sie waren also jünger als sechs Jahre. 16 Verletzte wurden als «Minderjährige» bezeichnet, die drei erwachsenen Verletzten waren zwei Lehrer und ein Passant. Die Verletzten wurden im Spital behandelt.

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls ein. In sozialen Medien kursierten nicht verifizierte Videos, auf denen zu sehen war, wie ein Auto auf die Gegenfahrbahn fuhr. Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten die Staatsmedien, der Fahrer habe zunächst versucht zu entkommen, sei aber von Polizisten gefasst worden. Ein Foto im Internet zeigte die Festnahme.

In China ereignen sich oft tödliche Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen ist die Ursache die Missachtung der Verkehrsregeln. Laut der offiziellen Statistik starben im Jahr 2015 in China 58'000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Anfang November kamen 13 Buspassagiere ums Leben, als ihr Bus wegen einer Handgreiflichkeit zwischen dem Fahrer und einer Passagierin von einer Brücke stürzte.

#BREAKING: 5 killed, 18 injured after a car slammed into multiple students outside a primary school in Huludao, NE China's Liaoning province; investigation underway. pic.twitter.com/kqRwLBqaQw — People's Daily,China (@PDChina) November 22, 2018

(sep/afp)