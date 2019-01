Berichte: Malaysischer König dankt wegen russischer Beauty-Queen ab

Malaysias König Sultan Muhammad V. ist von seinem Amt zurückgetreten. «Der Nationalpalast teilt mit, dass Seine Majestät als 15. König mit Wirkung zum 6. Januar abdankt», hiess es am Sonntag in einer Stellungnahme des Palastes. Seit Wochen hatte es Spekulationen über die Zukunft des Königs gegeben, da er inmitten von Gerüchten über eine Heirat mit einer russischen Ex-Schönheitskönigin sein Amt ruhen liess.

Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit Malaysias von Grossbritannien im Jahr 1957, dass in dem mehrheitlich muslimischen Land in Südostasien ein König abdankt. Einen Grund für die Abdankung des 49-Jährigen nannte der Palast nicht. Der zurückgetretene König rufe die Bevölkerung zur «Einheit» und «Toleranz» auf, hiess es in der Stellungnahme des Palasts weiter. Muhammad V. sei nun «bereit, in seinen Heimat-Bundesstaat Kelantan zurückzukehren, um mit der Regierung des Staats (...) und dem Volk von Kelantan zusammen zu sein».

Muhammad V. hatte sein Amt seit November offiziell wegen einer medizinischen Behandlung ruhen lassen. Im Internet zirkulierten daraufhin Berichte, der König habe eine ehemalige Miss Moskau in Russland geheiratet. Vertreter des Königspalastes in Malaysia äusserten sich dazu nicht. In den vergangenen Tagen hatten die Spekulationen weiter zugenommen, als Medienberichten zufolge islamische Mitglieder des Königshauses zu einer Sondersitzung zusammenkamen.

Herrscher von Perak übernimmt Aufgaben des Königs

Malaysia ist eine konstitutionelle Monarchie. Die islamischen Könige werden nach einem Rotationssystem alle fünf Jahre neu bestimmt. Der Thron wird dann abwechselnd an den jeweiligen Herrscher der neun malaysischen Bundesstaaten übergeben. Diese entstammen jahrhundertealten islamischen Königshäusern.

Die Herrscher müssen nun einen Nachfolger für Muhammad V. wählen. Wann dies sein wird, liess der Palast in seiner Stellungnahme offen. In der Zwischenzeit werde der Herrscher des Bundesstaats Perak die Aufgaben des Königs übernehmen. Der König Malaysias hat eine rein zeremonielle Rolle, geniesst in dem südostasiatischen Land aber grossen Respekt. Muhammad V. war Ende 2016 zum 15. Oberhaupt Malaysias bestimmt worden. (fal/sda)