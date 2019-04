Betroffener berichtet: «Alle sind traumatisiert»

Ein Betroffener der mutmasslichen Anschlagserie in Sri Lanka hat mit Tamedia-Korrespondent Arne Perras gesprochen. Dieser berichtet: «Am Telefon sind Sirenen der Krankenwagen zu hören, und die hastige Stimme von Suresh Kumar, der gerade aus dem National Hospital von Colombo kommt. Drinnen liegt die verletzte Familie seines Bruders, alle vier sind mit dem Leben davon gekommen, sie waren am Morgen im Ostergottesdienst in der Kirche St. Anthony's, irgendwo in der Mitte sei gegen 8.35 Uhr eine Bombe explodiert, manche Mitglieder der Familie sassen ganz vorne, andere hinten in der Kirche.

Familienvater Mutthia Pragash, 32, ist am Rücken verletzt, aber er schafft es nach der Explosion und in all dem Chaos, seine ganze Familie in die Motorrad-Rikscha einzuladen und ins Krankenhaus zu fahren. «Alle sind traumatisiert, aber leben», sagt der Bruder. Er sagt, es falle ihm schwer, zu begreifen, was um sie alle herum geschehen ist.

«Abscheuliches Verbrechen»

Auch im Ausland ist die Bestürzung über die Anschläge gross. Bundespräsident Ueli Maurer schrieb auf Twitter: «Im Namen des Bundesrats verurteile ich die schweren Angriffe auf religiöse Feiern in Colombo. Den Angehörigen der Opfer und den Behörden Sri Lankas spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.»

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel liess über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären, die Regierung trauere um die Opfer. «Wir beten für die Verletzten und Familien. Terrorismus, religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen.» Israels Staatspräsident verurteilte die Angriffe als «abscheuliches Verbrechen». Sie hätten auch jenen gegolten, die am Ostersonntag beteten, schrieb Reuven Rivlin auf Twitter. «Wir sind alle Kinder Gottes; eine Attacke auf eine Religion ist eine Attacke auf uns alle.»

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die Anschläge scharf. «Das ist ein Angriff auf die gesamte Menschheit», schrieb Erdogan auf Twitter. Pakistans Premierminister Imran Khan erklärte die Solidarität seines Landes mit Sri Lanka in dieser Stunde des Kummers.

Strongly condemn the horrific terrorist attack in Sri Lanka on Easter Sunday resulting in precious lives lost & hundreds injured. My profound condolences go to our Sri Lankan brethren. Pakistan stands in complete solidarity with Sri Lanka in their hour of grief. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 21. April 2019

Reisehinweise aktualisiert

Das EDA aktualisierte nach der Anschlagserie seine Reisehinweise für Sri Lanka: Es bestünden «weiterhin latente politische Spannungen, und es muss im ganzen Land mit Demonstrationen und Ausschreitungen gerechnet werden. Informieren Sie sich vor und während der Reise in den Medien und bei Ihrer Reiseleitung über die Entwicklung der Lage. Vermeiden Sie politische Diskussionen, auch auf den sozialen Medien. Meiden Sie Kundgebungen jeder Art und befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden.»

In Sri Lanka hatte 26 Jahre ein blutiger Bürgerkrieg getobt, der 2009 zu Ende ging. Die Rebellengruppe der sogenannten Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatten für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Tamilen sind mehrheitlich Hinduisten. Die Armee besiegte die Aufständischen schliesslich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor. (nlu/sz/sda)