China droht mit seiner Hinrichtung

Die ausländische Presse wurde eingeladen – zu einem Gerichtsverfahren in der Hafenstadt Dalian, 500 Kilometer östlich von Peking. Das ist höchst ungewöhnlich. Chinas Regierung wollte offensichtlich garantieren, dass das Urteil gegen Robert Lloyd Schellenberg am Montag international bekannt wurde. Und sorgte dann noch für eine böse Überraschung: Der Kanadier wurde zum Tode verurteilt.

Verhaftet wurde Schellenberg im Dezember 2014. Dem 36-Jährigen wird der versuchte Schmuggel von 222 Kilogramm Amphetamin von China nach Australien vorgeworfen. Aber die Sache war höchstens kanadischen Konsularbeamten und einigen Angehörigen des Mannes in Abbotsford östlich von Vancouver bekannt. Selbst dass er am 20. November zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, wussten nur die wenigsten.

Ende Dezember zerrten die Chinesen den Fall dann an die Öffentlichkeit. Der Zeitpunkt war bezeichnend: Am 1. Dezember nahm Kanada Meng Wanzhou fest, die Finanzchefin des Technologiekonzerns Huawei und Tochter des Firmengründers. Sie soll an die USA ausgeliefert werden, die dem Konzern Verstösse gegen die Iran-Sanktionen vorwerfen. Seitdem sind die Beziehungen zwischen Kanada und China schwer belastet.

China: «Weisses Überlegenheitsdenken»

China hat, offensichtlich als Vergeltung, noch im Dezember zwei Kanadier verhaftet: den Ex-Diplomaten Michael Kovrig und Michael Spavor, einen Geschäftsmann mit Kontakten nach Nordkorea. Ihnen werden Verstösse gegen die nationale Sicherheit vorgeworfen. Beide sind noch in Haft.

Meng bleibt ihrerseits in Vancouver zwar auf freiem Fuss, aber unter scharfen Auflagen und mit einer Fussfessel. Kanada betont, es werde sich an die Gesetze halten, die Unabhängigkeit der Gerichte respektieren. Premierminister Justin Trudeau warf China hingegen vor, willkürlich eine Todesstrafe verhängt zu haben: «Das erfüllt uns mit grösster Sorge.»

China reagierte ungehalten. Sein Botschafter in Kanada, Lu Shaye, warf dem Land «Doppelmoral», «westlichen Egoismus» und «weisses Überlegenheitsdenken» vor. Viele Kanadier hielten wohl «Chinas Selbstverteidigung für einen Angriff auf Kanada».

«China droht tatsächlich damit, einen Kanadier hinzurichten, wenn es nicht kriegt, was es will.»Donald Clarke, China-Experte

Die Wortwahl zeigt, dass China das Urteil gegen Schellenberg durchaus als Eskalation im Streit um die Huawei-Managerin betrachtet. «Wenn auch durch die Blume – China droht tatsächlich damit, einen Kanadier hinzurichten, wenn es nicht kriegt, was es will», meinte Donald Clarke, ein China-Experte in Washington.

Allerdings ist China für sein hartes Vorgehen gegen Drogenhändler berüchtigt. Es hat auch schon Täter aus dem Westen hingerichtet. Und Robert Schellenberg, der in China jede Schuld von sich weist, ist einschlägig vorbestraft. 2012 wurde er in seiner Heimatstadt zu zwei Jahren Haft wegen Drogenhandels verurteilt.

Die aussergewöhnliche Geschwindigkeit, mit der sein Verfahren jetzt vorangetrieben wurde, verheisst nichts Gutes. «Wenn es keine dramatische Wende gibt», sagte Margaret Lewis, eine US-Expertin für chinesisches Recht, «läuft all das unvermeidbar hinaus auf eine Hinrichtung in nicht allzu ferner Zukunft.»

(Redaktion Tamedia)