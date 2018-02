China verschleppt schwedischen Buchhändler

Bücher. Liest die heute noch einer? Haben sie einen noch etwas zu lehren? Das Fürchten? «Nicht aufgeben, auf keinen Fall aufgeben.» Der Buchhändler lacht, kurz und trocken, als er das sagt, rückt sich die Brille zurecht über den müden Augen, man sieht sie kaum unter der tief ins Gesicht gezogenen Baseballkappe. Solche Sätze hat Ernest Hemingway 1951 auf Kuba geschrieben. Er lässt das den Fischer sagen in «Der alte Mann und das Meer». Fast sieben Jahrzehnte später sagt es der Buchhändler Lam Wing-kee, den wir an einem Ort in Hongkong treffen, den er bis zur letzten Minute geheim hält.

Lam Wing-kee war der Besitzer des Causeway Bay Books in Hongkong, bis er den Laden vor vier Jahren an Gui Minhai verkauft hat. Lam arbeitete weiter dort, Gui war jetzt sein Chef. Er glaubte, ein ziemlich unauffälliges Leben zu leben, bis zu jenem Oktober 2015, an dem sie verschwanden, er und sein Chef und noch drei Kollegen aus dem Causeway Bay. Einer nach dem anderen, fünf Hongkonger Buchhändler, mit einem Mal wie vom Erdboden verschluckt.

Als die fünf wieder auftauchten, als ihnen die Handschellen abgenommen und die Säcke vom Kopf gezogen wurden, fanden sie sich in den Fängen des chinesischen Sicherheitsapparats wieder. Und Monate später im Staatsfernsehen, wo sie als reuige Sünder vorgeführt wurden. Sie hätten ihm das schon im Verhör an den Kopf geworfen, sagt Lam, die Agenten des Sicherheitsapparats: «Teuflische, verdammungswürdige Sünder» seien sie. Eure Bücher, hätten sie ihn angebrüllt, die seien eine «Verleumdung unserer Führer», Mittel zum «Umsturz unserer Regierung». Lam war zu Tode erschrocken. Man könne ihn auch verrecken lassen, sagten ihm seine Vernehmer dann noch.

Als alle Hoffnung starb

Ein Thriller. Und Lam mittendrin. Als Nebenfigur allerdings nur. Im Mittelpunkt aller Verhöre nämlich standen die Fragen nach seinem Chef, stand der heute 53-jährige Verleger Gui Minhai. «Ihn sollten wir belasten», sagt Lam.

Lam und Gui. Der eine, Lam, kann sprechen. Er ist seinen Häschern entflohen, als Einziger. Der andere, Gui, ist noch verschwunden. Vielleicht muss man auch sagen: schon wieder.

Vor etwas mehr als zwei Wochen hat der Thriller eine Fortsetzung bekommen, jetzt ist es eine noch wüstere Räuberpistole. Denn Gui Minhai ist EU-Bürger, er hat die schwedische Nationalität. Am 20. Januar stürmten zehn Beamte der chinesischen Sicherheitskräfte ein Zugabteil und verschleppten Gui Minhai vor den Augen zweier schwedischer Diplomaten, mit denen er unterwegs war. Diesmal fröstelte nicht nur Hongkong, diesmal waren sie auch in Europa schockiert. Vielleicht ein wenig spät. Denn schon das erste Verschwinden Guis war ohne Beispiel gewesen.

Drei von Gui Minhais Kollegen waren im Oktober 2015 beim Übertreten der Grenze nach China geschnappt worden, einer – Guis Partner Lee Bo – war offensichtlich aus Hongkong selbst entführt worden. Bei Gui Minhai allerdings gingen Chinas Agenten einen Schritt weiter. Gui befand sich gerade in seinem Apartment im thailändischen Ferienort Pattaya. Die Bilder einer Überwachungskamera vor dem Haus zeigen Gui, wie er am 17. Oktober 2015 in T-Shirt und kurzer Hose mit Einkaufstüten aus seinem weissen SUV steigt. Kurze Zeit später besteigt er den Wagen wieder, gemeinsam mit einem Unbekannten, der ihn erwartet hatte. Dann verschwindet er. Und taucht in China wieder auf. Das war auch für China etwas Neues: Ein Schwede, der aus Thailand in ein chinesisches Gefängnis verschleppt wird – einen solchen Zugriff ausserhalb ihrer Grenzen hatten Chinas Behörden zuvor nicht gewagt. Man hätte einen Aufschrei erwartet. Es gab keinen. «Die schwedische Diplomatie hüllte sich in Schweigen», sagt Magnus Fiskesjö, ein in New York lehrender schwedischer Chinawissenschaftler, vor allem aber ein alter Freund Gui Minhais. Fiskesjö war selbst Diplomat, von 1985 bis 1988 arbeitete er als Kulturattaché an der schwedischen Botschaft in Peking. Gui Minhai hatte da gerade die Peking-Universität absolviert, arbeitete als Redakteur, so lernten sich die beiden kennen. Es waren Jahre des Aufbruchs. Fiskesjö half Gui, einen Studienplatz in Schweden zu finden. Gui ging nach Göteborg – und er war dort, als in China alle Hoffnung starb, als im Juni 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die Panzer rollten. Die schwedische Regierung erlaubte nach dem Massaker allen chinesischen Studenten, im Land zu bleiben, später nahm Gui die schwedische Staatsbürgerschaft an.

Vor etwas mehr als zehn Jahren dann gründete er seinen ersten Verlag und ging nach Hongkong, damals der einzige Flecken chinesischen Territoriums, auf dem einer sagen und schreiben konnte, was er wollte. Da begann der Strom chinesischer Touristen in die Stadt gerade anzuschwellen, und Gui war nicht der einzige Verleger, der schnell entdeckte, dass die Gäste vom Festland begierig waren nach der Lektüre, die ihnen zu Hause verboten war. Bücher über Feng-Shui, Religion, Pornos, Politik. Am besten liefen schnell zusammengeklopfte Reisser mit Klatsch und Tratsch über angebliche Skandale oder Machtkämpfe der Führungselite. Titel wie «Aufstand in der Volksbefreiungsarmee» oder «Die sexuellen Eskapaden der kommunistischen Führer», die in Guis Verlag Mighty Current erschienen. «Gui ist clever», sagt sein Kollege Lam Wing-kee. «Früher schrieb er Gedichte und hatte wohl Ideale. Aber mit seinem Verlag und unserem Buchladen wurde er pragmatisch. Wir verkauften einigen Schund. Vieles war einfach aus dem Internet zusammenkopiert. Er half beim Versand, meist brachten sie die Pakete von Hongkong aus über die Grenze und verschickten sie von dort. Unter seinem Künstlernamen A Hai schrieb Gui Minhai viele Dutzend dieser Bücher selbst. «Er wollte halt Geld verdienen», sagt Magnus Fiskesjö, der seinen Freund zuletzt 2012 bei einem Abendessen in Hongkong traf. «Das Massaker von 1989 hat Schluss gemacht mit der Unschuld seiner Generation, viele flüchteten sich in Zynismus.»

Alles andere als klassische Dissidenten also waren sie, die fünf aus der Causeway Bay. Wieso aber wurden sie zur Zielscheibe? Bis heute kennt keiner den Grund, es gibt Gerüchte. Das meisterzählte: Gui Minhai soll an einem Buch über angebliche Bettgeschichten von Parteichef Xi Jinping gesessen haben. «Kann gut sein», sagt Lam Wing-kee. Die Geschichte, die Peking der Welt präsentierte, war erst mal eine komplett andere. Wie so vielen anderen Inhaftierten vor ihm in den letzten vier Jahren hatten Chinas Behörden ihm für sein erstes Wiedersehen mit der Welt eine besondere Bühne zugedacht: Nach fast drei Monaten in Haft tauchte Gui Minhai als geständiger Sünder im Staatsfernsehen auf.

Mit solchen «Geständnissen» auf ihrem Propagandasender hat die Partei den Pranger aus der Kulturrevolution ins Medienzeitalter geholt, tränenreiche Selbstkritik der in der Haft gebrochenen Missetäter inklusive. Gui Minhai also «gestand» vor laufenden Kameras, er habe vor vielen Jahren China «illegal verlassen», um sich vor der Verantwortung zu drücken für einen Verkehrsunfall, bei dem 2003 ein Mädchen ums Leben gekommen war. Sein Gewissen aber habe ihm keine Ruhe gelassen, allein deshalb sei er «freiwillig nach China zurückgekehrt», um sich der Polizei zu stellen.

Wie sie die Menschen brechen

«Das System ist dazu ausgelegt, die Menschen zu brechen», hiess es später von Amnesty International zu Gui Minhais Fernsehgeständnis. Pekings Vernehmer sind Meister darin, Leute umzudrehen. Auch Guis Kollege Lam Wing-kee wurde im Fernsehen vorgeführt. Er kann heute erzählen, wie das Drehbuch zustande kam. Wie sie ihn im Verhör zwangen, seine Rechte aufzugeben. Er unterschrieb. Wie sie ihm ein erfundenes Geständnis vorlegten. Er unterschrieb. Wie sie ihn aufforderten, eine Selbstkritik zu schreiben. Er schrieb. «Ich habe illegal Bücher nach China versandt.» Solche Sätze. Sie waren nicht zufrieden. «Ich hoffe, die Regierung kann mir vergeben», schrieb er. «Mehr!», verlangten sie. «Ich habe mein Vaterland China nicht genug geliebt», schrieb er. «Ich werde mein Denken reformieren.»

Er erzählt, wie seine Befrager ihn dann fürs Fernsehen aufnahmen. «Sie gaben mir das von ihnen formulierte Geständnis als Skript.» Wort für Wort las er es vor. «Wir drehten achtmal.» Zu seinem Erstaunen hatten sie auch eine «Zeugin» geladen: «Es war eine Polizistin, die mit meinem Fall überhaupt nichts zu tun hatte.» Gedreht wurde an mehreren Orten. Auch in der Zelle, in der er einsass. Lam sagt, er habe an Suizid gedacht. «Aber ich sah die gepolsterten Wände und wusste: Hier kann ich mir nicht einmal meinen Hals brechen.» Lam Wing-kee kooperierte, im März 2016 entliessen ihn die Behörden aus der Zelle und gaben ihm eine Arbeit in einer Bücherei in dem Ort Shaoguan. Noch immer stand er unter Aufsicht. Gui Minhai musste bis zum Oktober vorigen Jahres seine Strafe wegen des Verkehrsunfalls absitzen. Dann erhielt seine Tochter Angela Gui, die in England studiert, die Nachricht, ihr Vater sei entlassen und lebe nun in Ningbo, bei seiner Mutter und Schwester. Der Vater stand nun unter Hausarrest. Besuchen durfte Angela Gui ihren Vater nie, aber sie konnte ihn ab und zu auf Skype kontaktieren. Und dreimal durfte Gui ins schwedische Konsulat nach Shanghai reisen. Offenbar war Gui Minhai unterwegs zu einer medizinischen Untersuchung in Peking, als die Sicherheitskräfte ihn unter den Augen der schwedischen Diplomaten aus dem Zug zerrten.

Die schwedische Aussenministerin Margot Wallström meldete sich vergangenen Dienstag zu Wort. China habe «wiederholt versichert, Gui sei zu jenem Zeitpunkt frei gewesen». Wallström verurteilte, mehr als zwei Wochen nach dem Vorfall, das Vorgehen Chinas gegen einen «schwedischen Hilfseinsatz» als «brutal» und als «Verstoss gegen grundsätzliche internationale Vereinbarungen». Scharfe Worte, die es so klar lange nicht gegeben hatte – und auf die Peking ebenso scharf reagierte: Die Äusserungen Wallströms seien «unverantwortlich». Gui Minhai habe «die chinesischen Gesetze gebrochen», sagte Geng Shuang, der Sprecher des Aussenministeriums. Gui unterliege nun «Zwangsmassnahmen gemäss den Gesetzen», was in China Arrest bedeutet. Im Übrigen solle Schweden die «schändliche» Rolle klar sein, die gewisse Schweden gespielt hätten, offenbar eine Anspielung auf die Diplomaten, die Gui getroffen hatten.

«Gibt es irgendetwas, mit dem China heute nicht durchkommt?», fragte die schwedische Zeitung «Borås Tidning» nach der Verschleppung Guis aus dem Zug. Der Fall zeige, dass ein zunehmend arrogantes China glaube, sich alles erlauben zu können. «Wenn die Chinesen merken, sie kommen mit diesen Entführungen davon, ohne dass es Konsequenzen hat», meint Jojje Olsson, Journalist und Autor eines eben erschienenen Buches über Gui Minhai, «dann werden sie beim nächsten Mal die Grenzen wieder ein Stück weiter verschieben.»

Lam lebt noch immer in Hongkong. Er weiss, dass er beobachtet wird. «Es kümmert mich nicht», sagt er. «Ich rede.» Warum Peking so viel von seiner Reputation für Gui Minhai riskiert? «Ich glaube, sie haben Angst. Angst, dass Gui es so hält wie ich. Dass er vor die Welt tritt und redet.»

Zehn chinesische Polizisten zerrten Gui Minhai vor den Augen schwedischer Diplomaten aus dem Zug.

(Tages-Anzeiger)