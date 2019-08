Demokratie-Aktivist Joshua Wong verhaftet

Der bekannte Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist nach Angaben seiner Partei festgenommen worden. Er sei am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr auf offener Strasse in ein Zivilfahrzeug verfrachtet worden, teilte Demosisto im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.