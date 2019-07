Die Bevölkerung misstraut auch Putin

In Moskau gehen Tausende auf die Strasse

Mehr als 20'000 Menschen gingen am Samstag vor einer Woche in Moskau auf die Strasse. Für heute sind in der russischen Hauptstadt wieder Proteste angekündigt. Die Menschen sind wütend, weil viele Kandidaten der Opposition nicht antreten dürfen, wenn sie am 8. September ein neues Stadtparlament wählen sollen. Die Oppositionellen wurden wegen angeb-licher formaler Mängel bei ihrer Kandidatur ausgeschlossen. Den Demonstrierenden letzte Woche ging es aber nicht nur um Lokalpolitik. Zu häufig schon hat ihre Stimme nicht gezählt. «Ich habe das Recht zu wählen», stand auf ihren Schildern. «Russland ohne Putin», riefen sie über den Platz.



Im September werden in vielen Regionen neue Gouverneure und Parlamente gewählt. Der Kreml ist nervös. Oppositionsführer Alexei Nawalny wurde diese Woche verhaftet und zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Die Moskauer Polizei warnte die Bevölkerung, sie solle sich heute von der unbewilligten Kundgebung fernhalten. (sibi)