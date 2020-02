Die Inderinnen haben genug

Die Kosmetikerin Heena Ahmed interessierte sich ihr Leben lang kaum für Politik. Aber jetzt ist alles anders, jetzt sitzt die Muslimin jeden Tag protes­tierend auf der Strasse, sie hüllt sich in Decken, um der Kälte des indischen Winters zu trotzen, und sagt über die Politik ihres Premiers Narendra Modi: «Genug ist genug.»

Der 15. Dezember hat Heena Ahmeds Leben verändert. Es war der Tag, als Polizisten auf ihre Tochter einprügelten. Einsatzkräfte stürmten den Campus der Jamia University in Delhi, um einen Protest von Studenten gegen ein umstrittenes Gesetz der hindu-nationalistischen Regierung aufzulösen. Ihre Tochter habe gar nicht mitgemacht bei der Demo, erzählt die Mutter, sie ­wollte nur ihre Papiere holen. Aber auf einmal war sie mittendrin und konnte dem Chaos nicht entkommen.

Polizisten trieben wahllos Studenten vor sich her, auch Heenas Tochter rannte. Dann stolperte sie, fiel zu Boden. Und ein Polizist knüppelte mit einem langen Stock auf ihre Füsse ein. «Sie konnte ohne Hilfe gar nicht mehr laufen», erzählt die Mutter. Das war der Moment, als Heena Ahmed dachte: Genug ist genug.

Und so zog sie auf die Strasse, um zu demonstrieren, mit vielen anderen aus dem ärmlichen Viertel Shaheen Bagh im Süden Delhis. Normalerweise gehört die Shaheen Bagh Road den Autos, seit zwei Monaten ist die Strasse nun von Demonstranten besetzt. Es ist der längste Sitzstreik, seitdem Premier Narendra Modi 2014 an die Macht gelangte. Aber der Protest von Shaheen Bagh ist viel mehr: Er verkörpert die wachsende Sorge, dass Indien seinen inneren Zusammenhalt verliert.

Angst geht um, vor allem in den Reihen der muslimischen Minderheit – das sind 200 Millionen Menschen im Land. Viele von ihnen fürchten, dass der Staat sie künftig zu Fremden stempeln könnte, dass sie ausgegrenzt werden im eigenen Land, das zu 80 Prozent von Hindus bevölkert ist. Die Kluft ist tiefer geworden, seitdem Modis Regierung ein umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz einführte, CAA genannt. Es soll die Einbürgerung illegaler Einwanderer aus den Nachbarländern erleichtern – aber nur für jene, die keine Muslime sind. Erstmals in der Geschichte Indiens wird Staatsbürgerschaft auf der Basis der Religionszugehörigkeit vergeben.

Die Regierung sagt, das Gesetz diene dazu, verfolgte Minderheiten aus mehrheitlich muslimischen Nachbarländern zu beschützen, Parsen, Christen, Sikhs, Buddhisten und Hindus könnten so Zuflucht in Indien finden; Modi versichert zudem, dass Indiens Muslime nichts zu befürchten hätten, dass sie ihre Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Dennoch ist das Misstrauen gewaltig, was auch mit einem weiteren Plan der Regierung zu tun hat. Sie will neben CAA ein nationales Bürgerregister erstellen. Dafür müssten alle im Land Nachweise er­bringen, dass sie aus Indien stammen – Millionen Arme werden sich schwertun: Sie besitzen oft keine Papiere.

Gewaltige Verwirrung

Hindus macht das weniger Sorgen, sie vertrauen darauf, dass sie im Zweifel bleiben dürfen, wenn jetzt sogar Hindus aus der Nachbarschaft eingebürgert werden. Doch Muslime sind alarmiert, sie fühlen sich angefeindet durch eifernde Hindu-Nationalisten, sie fürchten, ausgeschlossen zu werden, manche haben sogar Angst, in Internierungslagern zu landen, wie es sie für Menschen ohne Papiere im Bundesstaat Assam bereits gibt. Die Materie ist kompliziert, die Regierung hat gewaltige Verwirrung gestiftet. Und das provoziert Widerstand, wie bei Heena Ahmed. «Wir wollen, dass die Regierung CAA zurücknimmt», sagt die Mutter von drei Kindern. «Vorher werden wir nicht weichen.»

Ältere Inder klagen über den Verfall der politischen

Kultur und eine immer aggressivere Rhetorik.



In vielen Städten entzündeten sich seit Dezember Proteste, mancherorts eskalierten sie in Gewalt, Autos und Geschäfte brannten, Polizisten griffen teils brutal durch, Dutzende Menschen starben. Aber der Protest in Shaheen Bagh blieb friedlich, getragen von Müttern und Grossmüttern, die sich beim Protest in Schichten abwechseln. Die Regierung hat vielerorts Proteste mit drakonischen Mitteln gestoppt, aber gegen die Frauen in Shaheen Bagh ging die Polizei nicht vor, was Spekulationen befeuert. Manche sagen, es sei für Sicherheitskräfte nicht einfach, ­Proteste friedlicher Mütter aufzulösen. Sie anzutasten, könnte weiteren Unmut schüren. Zyniker sagen, dass die Demos den Hindu-Nationalisten ganz gelegen kämen. So könnten sie ein Feindbild aufbauen.

Heena Ahmed sagt, sie habe noch nie so viel Hetze über sich ergehen lassen müssen wie in den vergangenen Tagen. Führende Politiker aus Modis Partei BJP attackierten die Demonstranten als «antinationale Kräfte» und «Anarchisten», sie versuchten so, bei den Regionalwahlen vom Wochenende in der Hauptstadt Delhi zu punkten.

Wer mit älteren Indern spricht, spürt ein wachsendes Unbehagen über den rapiden Verfall der politischen Kultur, vorangetrieben durch eine immer aggressivere Rhetorik. Dieser Trend fand seinen vorläufigen Tiefpunkt im Slogan, den ein Minister der Modi-Regierung im Wahlkampf unters Volk brachte: «Erschiesst die Verräter», forderte er mit Blick auf die Demonstranten in Shaheen Bagh. Ein weiteres Kabinettsmitglied bezichtigte die Mütter auf der Strasse, Selbstmordattentäter zu trainieren. Die Wahlkommission sprach Verwarnungen aus und verbot Rednern für kurze Zeit weitere Auftritte, doch da war das Gift längst im Umlauf. «Nie war ein Wahlkampf in Delhi bösartiger», schreibt die Kolumnistin Tavleen Singh im renommierten Blatt «Indian Express».

Sehnsucht nach neuen Triumphen

Die BJP hat zuletzt mehrere Regionalwahlen verloren, sie sehnt sich nach neuen Triumphen und setzte darauf, dass eine brachiale Strategie gegen Muslime helfen würde, Delhis populären Ministerpräsidenten, Arvind Kejriwal, zu stürzen. Gegen ihn hatte die BJP 2015 keine Chance, weil er ein Mann der Basis ist und die armen Massen hinter sich weiss. Kejriwal ist gläubiger Hindu, wehrt sich aber gegen die Politisierung der Religion, die BJP dämonisierte ihn als einen «Terroristen».

Am Samstag gingen die Bürger von Delhi zur Wahl, ein Ergebnis wird es erst nach der Auszählung am Dienstag geben, Befragungen legen nahe, dass die BJP stark zugelegt haben könnte, auch wenn es nicht so aussieht, dass sie Kejriwal entmachten wird. Für Hindus in der Hauptstadt ist es nicht zwingend ein Widerspruch, lokal einen Mann zu wählen, der ihre Alltagssorgen ernst nimmt, und auf nationaler Ebene einen Kraftmeier wie Modi, der die Grösse ihrer Hindu-Nation beschwört und den Lieblingsfeind Pakistan verteufelt. Auffallend selten verliert die BJP noch Worte über die akuten Nöte der Menschen, die lahmende Ökonomie, fehlende Jobs. Ihre Kritiker sind überzeugt, dass die aggressive Rhetorik gegen Muslime der Ablenkung dient, denn Modi hat trotz vollmundiger Versprechen kein Rezept gefunden, die ­Wirtschaftsmisere in den Griff zu bekommen.

Draussen in Shaheen Bagh pfeift weiter der kalte Wind über den Highway, doch die Frauen harren aus. An manchen Tagen kommen Künstler und singen, an diesem Abend lesen Demonstranten aus den Büchern verschiedener Religionen; aus dem Koran, der Bibel, den Veden und den heiligen Schriften der Sikhs. Eine bunte Mischung, zu den muslimischen Müttern stossen Gruppen von Sikhs aus Punjab, Hindus aus Gujarat, Frauenrechtlerinnen, linke Aktivisten aus Kerala, junge Unternehmer, Intellektuelle, Studenten. Alle wollen ein Zeichen setzen für ein Indien, das allen gehört. Tagsüber sind es einige Hundert, nach der Arbeit strömen Sympathisanten aus allen Richtungen herbei, so kommen Tausende zusammen, um die Präambel ihrer Verfassung zu verlesen, die nicht nach Religion diskriminiert. «Gandhi hätte es gefallen, was hier geschieht», sagt Heena Ahmed. Das Bild des Freiheitsidols hängt in Shaheen Bagh überall.

Vorbild Donald Trump

Aktivisten der Hindu-Rechten allerdings sind sehr ungeduldig, sie fühlen sich durch die aggressive Rhetorik der Regierung in ihren Zielen bestärkt. Vishnu Gupta, Präsident der radikalen Splitterorganisation Hindu Sena, macht im Gespräch keinen Hehl daraus, dass der Protest in Shaheen Bagh zerschlagen werden solle, seine Männer scheuten auch nicht davor zurück, das mit Gewalt zu tun, droht Gupta. Gupta sieht sein grösstes politisches Vorbild übrigens nicht in Indien, sondern in den USA: Donald Trump.

Der soll Indien Ende Februar besuchen. Und Gupta arbeitet schon an einer Lobeshymne, die er zum Empfang im Internet hochladen will, wenn sein Held aus Amerika einschwebt. Modi und Trump – für ihn ein grossartiges Paar. Vorher aber müsse noch der Highway in Shaheen Bagh geräumt werden. «Wir machen das, wenn sie nicht von selber gehen», sagt Gupta. «Sollte die Regierung Hilfe brauchen, wir stehen bereit.» Hindu Sena, das bedeutet «Armee der Hindus». Sie wartet auf ihren Einsatz.