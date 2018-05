Erster Flugzeugträger «Made in China» läuft vom Stapel

China hat am Sonntag seinen ersten Flugzeugträger aus eigener Produktion vom Stapel gelassen. Das Schiff habe am Morgen einen Hafen im Nordosten des Landes verlassen, berichtete der Staatssender CCTV.

Nach Angaben von Experten dürfte das Schiff in zwei Jahren in Gebrauch genommen werden können. Damit stünde China in einer Reihe mit den wenigen Militärmächten, die über Flugzeugträger heimischer Bauart verfügen.

Nicht mit US-Schiffe vergleichbar

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat das nur «Typ 001A» genannte Schiff einen konventionellen Antrieb. In Grösse und Reichweite kann es sich nicht mit den US-Flugzeugträgern mit Atomantrieb messen.

Bislang verfügt China nur über einen einzigen Flugzeugträger: «Liaoning» wurde vor 30 Jahren noch in der damaligen Sowjetunion gebaut und ging 2012 an Peking. Es kann ebenso wie das neue Schiff rund 40 Flugzeuge aufnehmen.

Die «Lianoning» hat in den vergangenen Wochen an zahlreichen Manövern im Südchinesischen Meer teilgenommen. China beansprucht praktisch das gesamte Gebiet für sich, durch das ein Grossteil des Welthandels abgewickelt wird. Die Machtdemonstrationen Pekings führen regelmässig zu Spannungen mit Anrainern und den USA. (nag/sda)