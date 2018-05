Familienausflug mit selbstgebastelten Bomben

Chronik des Grauens

Bali, 12. Oktober 2002



202 Menschen sterben bei Bombenanschlägen in der Stadt Kuta auf der Ferieninsel Bali. Die Opfer sind vor allem ausländische Touristen, mehrheitlich Australier. Australien beteiligte sich am Krieg der USA gegen Terror. Unter den Toten befinden sich auch 3 Schweizer. Rund 300 Personen erleiden teils schwere Verletzungen. Hinter den Attentaten mit einer Rucksackbombe auf eine Bar und einer Autobombe auf eine Diskothek steht die radikalislamische Organisation Jemaah Islamiyah, der Verbindungen zu al-Qaida nachgesagt werden. Der Anschlag in Bali 2002 ist der schlimmste Terrorakt in der Geschichte Indonesiens.



Jakarta, 5. August 2003



Bei einem Anschlag mit einer Autobombe auf das Hotel Marriott in der Hauptstadt Jakarta kommen am 5. August 2003 12 Menschen ums Leben.



Jakarta, 9. September 2004



Am 9. September 2004 explodiert eine Autobombe vor der Botschaft Australiens in Jakarta. 11 Menschen sterben, darunter der Selbstmordattentäter. Etwa 150 Personen werden teilweise schwer verletzt. Für das Attentat wird Jemaah Islamiyah verantwortlich gemacht. Die Gruppe kämpft für die Errichtung eines Gottesstaates in den muslimischen Ländern Südostasiens.



Bali, 1. Oktober 2005



Bei einer Bombenserie in den Städten Jimbaran und Kuta auf der Insel Bali kommen 23 Menschen ums Leben. Unter den Toten befinden sich 3 Selbstmordattentäter. Wieder stehen die Radikalislamisten von Jemaah Islamiyah unter Verdacht.



Jakarta, 17. Juli 2009



Bei Anschlägen am 17. Juli 2009 auf zwei Luxushotels in Jakarta werden 9 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Ein Selbstmordattentäter hatte sich als Hotelgast ausgegeben. Experten vermuten Jemaah Islamiyah als Drahtzieher hinter dem Doppelattentat auf die Hotels Marriott und Ritz-Carlton.



Cirebon, 15. April 2011



Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der Stadt Cirebon werden mindestens 26 Menschen verletzt. Der Attentäter kommt ums Leben. Es ist das erste Mal, dass sich in Indonesien ein Selbstmordattentat in einer Moschee ereignet. Im Juni 2011 verurteilt ein Gericht in Jakarta den radikalen muslimischen Prediger Abu Bakar Bashir zu 15 Jahren Haft. Bashir gilt als geistlicher Anführer mehrerer islamistischer Gruppen, darunter Jemaah Islamiyah.



Jakarta, 14. Januar 2016



Bei einem Angriff von 14 Terroristen auf Motorrädern auf ein Einkaufszentrum in Jakarta kommen 9 Menschen ums Leben. Die Attentäter schiessen auf Touristen und Polizisten und zünden Sprengsätze. Die schnelle Reaktion der Polizei verhindert Schlimmeres. Zu dem Anschlag bekennt sich der Islamische Staat (IS). Es ist das erste Attentat des IS in Indonesien. Die Behörden Indonesiens haben in den Wochen vor dem Attentat ihre Alarmbereitschaft erhöht, nachdem zurückkehrende Jihadisten angekündigt hatten, in der grössten muslimischen Nation der Welt Unheil anzurichten. Geheimdienstinformationen zufolge haben sich mehrere Hundert Indonesier dem IS in Syrien und im Irak angeschlossen.



Samarinda, 13. November 2016



Ein mutmasslicher IS-Terrorist attackiert eine Kirche in Samarinda auf der Insel Borneo. Beim Anschlag mit einem Molotowcocktail stirbt ein kleines Kind.



Jakarta, 24. Mai 2017



Zwei Selbstmordattentäter sprengen sich an einem Busbahnhof in Jakarta in die Luft. Dabei kommen 3 Polizisten ums Leben. Zudem gibt es 11 Verletzte.



