Hongkonger Aktivist fliegt nach Berlin

Der Hongkonger Bürgerrechtler Joshua Wong ist wieder auf freiem Fuss. Er wurde am Montag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Am Sonntag war Wong nach eigenen Angaben am Flughafen festgenommen worden, weil ihm der Verstoss gegen Kautionsauflagen vorgeworfen wurde. Diese waren ihm nach einer Inhaftierung im August auferlegt worden, nachdem er mit anderen prominenten Aktivisten zu einer nicht genehmigten Versammlung aufgerufen und daran teilgenommen hatte.

«Bild» berichtete am Montagmorgen, Wong sitze nun in einem Flugzeug und sei auf dem Weg nach Berlin. Die Zeitung zitierte den Aktivisten mit den Worten: «Die nächtliche Inhaftierung ist völlig inakzeptabel und unangemessen, da sie mir aufgrund grundloser Spekulationen die grundlegende Bewegungsfreiheit vorenthalten hat.»

Dem Bericht zufolge soll Wong am Abend an einem Fest der «Bild» in Berlin teilnehmen. Am Mittwoch soll er in Berlin auf einer Veranstaltung der Bundespressekonferenz zur Lage in Hongkong sprechen.

Zuletzt hatte sich Wong enttäuscht vom China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Merkel hätte sich noch deutlicher äussern und für freie Wahlen einsetzen müssen, sagte er «Bild am Sonntag». Die Kanzlerin hatte in China unter anderem erklärt, die Volksrepublik müsse sich in Hongkong für eine friedliche Lösung einsetzen. Bei seinem Besuch in Deutschland wird Wong kein persönliches Gespräch mit der Bundeskanzlerin führen. (sda)