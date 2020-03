«In Kashmir wächst nichts so gut wie die Rollen aus ­Stacheldraht»

Eine Villa, versteckt hinter Bäumen. Die junge Frau empfängt im ersten Stock. Iltija Mufti stammt aus Kashmir und kämpft für die Freilassung ihrer Mutter. Der Fall Mufti ist ein Politikum in Indien, aber auch ein sehr persönliches Drama. Es erzählt von Recht und Unrecht, Macht und Ohnmacht in Kashmir – einem Gebiet, das Indien vor den Augen der Welt abschottet und eisern kontrolliert. Iltija Mufti ist in zwei Welten zu Hause, sie pendelt zwischen ­Srinagar und Delhi.

Licht flutet durch die Fenster, wärmende Sonnenstrahlen, doch die 32-Jährige hat sich einen Schal umgeworfen. Sie wirkt beinahe verloren im riesigen Raum. Der Gast darf auf den Sessel, Iltija Mufti wählt das Sofa gegenüber. Vier Meter Distanz, das ist mehr als höflich, fast entrückt.

«Warum sollen wir nicht sagen können, was wir denken», fragt Iltija Mufti. Ihrer Mutter wird vorgeworfen, sie habe Hetze und Gewalt provoziert. Foto: Getty

Die junge Frau erzählt nun von der Haft ihrer Mutter, sie spricht flüssig, aber ihre Stimme klingt gereizt. Mehbooba Mufti war die letzte Ministerpräsidentin des halbautonomen Staates Jammu und Kashmir, der zu Indien gehört. Nun lebt sie eingesperrt in einem Gästehaus der Regierung. «Ich war ­dabei, als sie im August verhaftet ­wurde. Mein Mutter packte rasch ein paar Kleider in einen Handgepäckskoffer, wie man es für ein, zwei Tage tut.» Aber dann kam sie nicht mehr heraus. Und nicht mal engste Angehörige durften in den ersten Wochen zu ihr. «Sie wollten, dass meine Mutter den emotionalen Stress spürt», sagt die Tochter. Die Isolation, die Ungewissheit.

Mufti teilt dieses Schicksal mit ­weiteren Politikern Kashmirs. Ihre Unfreiheit ist Symbol einer Krise, von der Indien eigentlich nichts wissen will. Delhi behauptet, dass alles in Kashmir in normalen Bahnen verlaufe. Es sind ­Sätze, die Iltija Mufti als absurd bezeichnet. «Nichts ist normal in Kashmir. Es gibt bei uns diesen Witz: Kashmir hat eine reiche Fauna und Flora, aber nichts wächst so gut wie die Rollen aus ­Stacheldraht.» Es sind dies die augenfälligsten Symbole einer Militärmacht, die im Sommer eine drakonische Blockade über mehr als 8 Millionen Menschen verhängte.

Tausende kamen in Haft, ohne ­Anklage und Verfahren, es gab Ausgangssperren, das Internet wurde ­abgeschaltet. Inzwischen sind einige Beschränkungen gelockert. «Aber selbst jene, die offiziell entlassen wurden, können sich nicht frei bewegen», sagt Iltija Mufti. Das Internet, das monatelang ganz blockiert war, ist nun wieder freigeschaltet, allerdings gibt es maximal 2G. «Jedes Mal, wenn ich in Kashmir bin, habe ich das Gefühl zu ersticken», sagt Iltija Mufti, die nun zwischen Delhi und Srinagar pendelt.

Sonderstatus verloren

Kashmir liegt eingeklemmt zwischen Indien, Pakistan und China, das Gebiet ist nach zwei Kriegen geteilt. Jeder der rivalisierenden Staaten kontrolliert nur einen Teil des einstigen Fürstenstaates, dessen Maharadscha beim Abzug der Briten für Indien optierte. In Kashmir, das überwiegend muslimisch bevölkert ist, kollidieren die Interessen von Atommächten mit dem Streben Kashmirs nach Eigenständigkeit – ein kompliziertes und explosives Gemisch.

Im August hatte Indien den Status quo einseitig und drastisch verändert: Delhi entzog Kashmir den Sonderstatus, das Gebiet verlor über Nacht autonome Rechte. Und die Politikerin Mufti verlor abrupt ihre Freiheit, obgleich sie keines Verbrechens überführt worden war. «Präventivhaft» heisst das. Die erste Phase nach ­«Section 107» des Strafrechtskatalogs dauerte ein halbes Jahr, nun muss Mufti damit rechnen, dass sie noch viel länger eingesperrt bleibt. Der Staat hat den Public Safety Act (PSA) gegen sie in Stellung gebracht, der sie weitere zwei Jahre Freiheit kosten kann, ohne Prozess. Begründet wird der Schritt mit einem Dossier.

«Die Europäer scheinen sich schon entschieden zu haben: Indien als Markt ist ihnen wichtiger als die Achtung der Menschenrechte.» Iltija Mufti

Iltija Mufti glaubt, dass dieses Papier in Delhi diktiert wurde, der Mutter wird darin vorgeworfen, sie habe Hetze und Gewalt provoziert, sei eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. «Aber wo sind die Belege?», fragt Iltija Mufti. Auch wundert sie sich über sexistische Passagen – etwa den Vorwurf, Mehbooba sei «Daddy’s Girl», mal ist vermerkt, dass ihre Ehe ja nur kurz gehalten habe.

Mehbooba Mufti gehört einem Politiker-Clan an, schon ihr Vater war ­Ministerpräsident von Kashmir, ausserdem der einzige muslimische Innen­minister, den Indiens Zentralregierung je hatte. Aber was hat «Papas Mädchen» in einem Haftdossier zu bedeuten? Man fragt einen Verfassungsrechtler, Sanjay Hegde. «Dabei könnte es sich um juristisch irrelevante Passagen handeln», sagt er. Womöglich verfolgten solche Formulierungen andere Zwecke, dazu könne er sich nicht äussern. Iltija ­Mufti hat keinen Zweifel, was die Sätze be­absichtigen: «Sie sollen meine Mutter erniedrigen und beleidigen.»

Darin liegt Ironie, denn es war Mehbooba Mufti, die – wie ihr Vater – eine Koalition mit den Hindu-Nationalisten eingegangen war, um Kashmir zu regieren. Und jetzt sperren sie Mufti ein? «Bei meiner Mutter erzeugte das ein Gefühl des Verrats», sagt die Tochter.

Mehbooba Mufti war die letzte Ministerpräsidentin des halbautonomen Staates Jammu und Kashmir, der zu Indien gehört. Foto: Reuters

Hat sie eine Chance? «Es müssen schon Gründe für Präventivhaft vor­gebracht werden, die nicht so lange zurückliegen», sagt Jurist Hegde. Mufti hat nun eine Petition beim Verfassungs­gericht eingereicht, um ihre Freilassung zu erwirken, am 18. März soll ihr Fall gehört werden.

Iltija Mufti macht allerdings auch deutlich, dass sie wenig Vertrauen in die indische Justiz setzt, seit dem das Urteil zum Pilgerort Ayodyha fiel. Hindus ­dürfen dort nun einen Tempel errichten, wo einst ein fanatischer Mob eine Moschee zerstörte. Mufti sieht darin ein Zeichen, wie sehr sich die Justiz dem Druck der Hindu-Eiferer beugt.

Ein Ende der Haft für Mufti ist vorerst nicht absehbar. «Meine Mutter liest jetzt viel», sagt die Tochter. Historische Romane, den Koran, Nelson Mandela. «Wir scherzen darüber sogar, weil sie früher nie gerne las.» Das immerhin ist ein Vorteil der Haft. Der Humor aber kann die Last, die Mutter und Tochter niederdrückt, kaum beseitigen. Iltija spürt eine lähmende Ohnmacht. «An manchen Tagen will ich gar nicht aufstehen», sagt sie, auch wenn sie jetzt die Chance hat, ihre Mutter regelmässig in Srinagar zu besuchen.

Briefchen in Fladenbroten

Das war anfangs noch anders. Da blieb nur, Briefchen in Fladenbroten zu verstecken, wenn sie der Mutter Essen schickten. Die Oma hatte die Idee, das so zu schmuggeln. Und es glückte. Wovor aber hat Delhi Angst? «Sie fürchten, dass sich unsere politischen Führer ­kritisch über den Entzug der Autonomie äussern und die Leute das als Aufruf zum Protest betrachten.» Protest aber darf es nicht geben, weil Delhi möchte, dass alles normal aussieht.

Einst hat die junge Frau an Indien als pluralistisches Land geglaubt – jetzt nicht mehr. Aber auch Pakistan habe keine gute Rolle gespielt, der Nachbar habe die Krise ausgenutzt, manchmal verschärft. Viele rätseln, mit welchen Kräften Delhi Kashmir fortan regieren will. «Man kann neue Führungsfiguren ja nicht einfach aus der Luft greifen», sagt Mufti. Wer immer bereit sei, jetzt mit Delhi noch zu kooperieren, werde seine Glaubwürdigkeit unter Kashmirern verspielen. «Ich weiss noch, wie viel Feindseligkeit meiner Mutter entgegenschlug, als sie mit der BJP eine Allianz einging.»

Mehbooba Mufti wäre vielleicht schon wieder frei, hätte sie sich dem Diktat aus Delhi gebeugt. «Sie wollten, dass meine Mutter eine Verpflichtung unterzeichnet, den Entzug der Autonomie nicht zu kritisieren.» Das hat sie verweigert. Und ihre Tochter wirkt froh darüber. «Warum sollen wir nicht sagen können, was wir denken? Ist dies eine Demokratie, oder leben wir in einer Bananenrepublik?»

In jedem Fall ist Indien ein Staat, dessen Regierung so tut, als sei in Kashmir alles in Ordnung. Dass andere Länder, etwa in Europa, das kaum zu beschäftigen scheint, überrascht Mufti nicht. «Die Europäer scheinen sich schon entschieden zu haben: Indien als Markt ist ihnen wichtiger als die Achtung der Menschenrechte.»