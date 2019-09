Indien lässt die Schweiz sitzen

Jetzt sollte er dann bald kommen, der unverschämt reiche indische Unternehmer. Er heisst Adar Poonawalla, ist 38 und verkauft mit seiner Firma «Serum Institute of India» Impfstoffe. 1,5 Milliarden Dosen pro Jahr. Das ist Weltspitze. Doch der Mann lässt auf sich warten. Im Sitzungsraum hängen ein Rubens-Gemälde und Bilder von Poonawallas Vater mit Bill Clinton, draussen sieht man die Weiden der eigenen Rennpferdezucht. Man zeigt, was man hat.

Dann kommt er, lässt sich in einen Ledersessel fallen und fragt etwas mürrisch, wer denn überhaupt die Gäste seien. Mitarbeiter des indischen Aussenministeriums klären ihn auf und sagen, dass das eine Pressedelegation auf Indienreise sei, auf Einladung der Regierung. 7 Tage, 10 Stopps. Bei Firmen, Thinktanks, Universitäten und, natürlich, dem Taj Mahal. Einmal im Bilde, beginnt Poonawalla zu klagen: «Ausländische Firmen können problemlos Geschäfte in Indien machen, doch uns legt man Hindernisse in den Weg.» Poonawalla sieht nicht ein, warum seine Impfstoffe von den Behörden in Europa ein zweites Mal einen Zulassungsprozess durchlaufen müssen: «Künftige Freihandelsverträge dürfen keine Einbahnstrasse mehr sein, sondern müssen beiden Seiten etwas bringen.»

Video: Indischer Präsident in Bern empfangen

Öffentliche Begrüssung in Bern: Bundespräsident Ueli Maurer empfängt Ram Nath Kovind auf dem Münsterplatz. Video: Tamedia

Der Freihandelsvertrag mit Indien wieder einmal. 11 Jahre und 17 Verhandlungsrunden dauern die Gespräche schon an. Eine mühsame Sache. Diesen September kamen plötzlich Hoffnungen auf, als Staatspräsident Ram Nath Kovind in die Schweiz reiste. Er machte auf dem Thunersee eine Schifffahrt und wurde danach samt militärischem Empfang und Staatsbankett vom Gesamtbundesrat empfangen. Zur Hoffnung gesellte sich fast schon etwas Euphorie. Und als der indische Staat kurz darauf eine Schweizer Pressedelegation einlud, wuchs der Gedanke: Vielleicht wird da tatsächlich etwas Offizielles kommuniziert.

Die Nummer 7 der Welt

Indien wäre ein lukrativer Partner. Die Wirtschaft wuchs bislang pro Jahr mit Raten um die 7 Prozent, mit einer Wirtschaftskraft von 2,7 Billionen Dollar ist Indien die Nummer sieben der Welt. Vielleicht auch darum sieht man sich nicht in der Rolle des Bittstellers. Im Gegenteil. Ähnlich wie Donald Trump verfolgt Indiens Premierminister Narendra Modi eine Politik des «India First». Das macht den Subkontinent zu einem schwierigen Partner. Auch für die Schweiz.

Um sein Land und seine Wünsche zu erklären, nimmt sich Aussenminister Subrahmanyam Jaishankar Zeit. Er lädt ein in den sandsteinfarbenen Regierungspalast im Herzen von Delhi. Als der Minister den Besprechungsraum betritt, mustert er seine Besucher. Respektvolle Stille macht sich breit. Dann versucht er es mit einem Scherz: «Bitte filmen Sie mich nicht, sonst hätte ich mich besser angezogen», sagt Jaishanker, der keine Krawatte trägt.

Keine Spässe macht er über Indiens Politik: Die Herausforderung bei den Freihandelsverträgen liege im «unterschiedlichen Entwicklungsniveau», erklärt der Minister. Da grosse Teile der indischen Wirtschaft noch nicht ausreichend fit für den globalen Wettbewerb sind, öffnet das Land seinen Binnenmarkt nur sehr vorsichtig. «Es gibt eine starke Verbindung zwischen den Zielen der Innenpolitik und dem Einsatz der Aussenpolitik», sagt Jaishankar. Denn schon jetzt fährt das Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern jedes Jahr ein Handelsdefizit ein. Zuletzt waren es 186 Milliarden Dollar.

Dann wird der Aussenminister plötzlich sehr konkret: «Wir wollen unsere Freihandelsverträge ausbauen. Der Fokus hierbei liegt derzeit auf einem regionalen Abkommen mit Indonesien, Südkorea und China.» Die Verhandlungen mit der Schweiz würden zwar fortgesetzt, «doch nicht aktiv vorangetrieben». Heisst übersetzt: Die Schweiz hat kaum Priorität, und ein schneller Abschluss ist nicht in Sicht. Das klingt deutlich anders als bei Bundespräsident Ueli Maurer, der auf einen baldigen Abschluss des Abkommens hoffte.

Sie wollen alles selbst produzieren

Wer die Denkweise der Regierung beim Aussenhandel verstehen will, muss ins National Chemical Laboratory. Mithilfe von Elektromikroskopen und Spektrometern suchen rund 200 Forscher nach neuen Verfahren für die Chemie- und Pharmaindustrie. Auf eine silbrige Apparatur ist der Chemiker Amol Kulkarni besonders stolz: «Damit können wir synthetisch das Schmerzmittel Paracetamol produzieren.» Das Medikament ist nicht mehr patentgeschützt, Indien braucht für seine Bevölkerung jährlich 25'000 Tonnen Paracetamol und importiert daher seinen Bedarf zu 60 Prozent aus China. «Wir wollen nicht mehr importieren», erklärt Kulkarni.

Daher hat das Institut auch einen Dieselersatzstoff auf Methanolbasis entwickelt, um die Ölimporte künftig um bis zu 20 Prozent zu reduzieren. Es sind Teile des Plans von Premierminister Narendra Modi, der seit 2014 versucht, Indiens Wirtschaft voranzubringen. Er hat ein modernes Konkursrecht und eine national einheitliche Mehrwertsteuer eingeführt. Er investierte viel in die Bildung und Armutsbekämpfung. Lebten 2016 noch rund 125 Millionen Inder mit weniger als 1.90 Dollar am Tag, sind es laut der World Poverty Clock derzeit nur noch 47 Millionen. Doch ausländische Investoren halten sich nach wie vor eher zurück. So stieg das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen laut den Vereinten Nationen in Indien zwar von 40 auf zuletzt 44 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: In China sind es 134 Milliarden, in der Schweiz 48 Milliarden.

Darauf angesprochen, rattert Serum-Chef Poonowalla in seinem Ledersessel eine Liste von Gründen herunter: «Wir müssen einfach bei allem mehr machen, beim Bürokratieabbau, bei der Infrastruktur oder der Beschleunigung von Gerichtsverfahren.» So dauere es zum Teil zehn Jahre, um Ansprüche aus einem Vertrag vor Gericht geltend zu machen. «Es fehlen einfach Richter.»

Indien prellt ausländische Firmen

Das spüren auch die Schweizer Firmen. Rechtsunsicherheit beim Patentschutz ist der grösste Stolperstein für das Freihandelsabkommen. So beklagt der Schweizer Branchenverband Scienceindustries, dass Indien die Regeln der Welthandelsorganisation zu sehr zu seinen Gunsten interpretiert. «Beispielsweise anerkennt Indien den Import eines patentgeschützten Produkts nicht automatisch als Ausübung des Patents», sagt Marcel Sennhauser von Scienceindustries. Wer in Indien Medikamente nicht vor Ort produziert, muss befürchten, dass plötzlich eine indische Firma das patentgeschützte Mittel produziert. Der Staat erteilt dafür die nötige Lizenz und gibt dem Patentinhaber eine Entschädigung, die nur einen Bruchteil des Ursprungspreises ausmacht. So ist Indien zum Beispiel mit dem Bayer-Konzern verfahren.

Entsprechend vorsichtig agieren Roche und Novartis, keiner der beiden betreibt in Indien eine eigene Forschung, obwohl es dort unzählige Forscher und Ingenieure gäbe. Indien hat im Bereich IT und Outsourcing längst den Status einer Weltmacht erobert. Und für diesen Bereich der Wirtschaft wären offenere Märkte ein Plus. Daher solle Indien den Dienstleistungssektor künftig zwingend in Freihandelsabkommen integrieren, heisst es vom Verband der indischen Industrie- und Handelskammern.

Die meisten indischen Ingenieure kommen aus dem «Oxford des Ostens», aus Pune. Mancher dort ansässige Firmencampus könnte im Silicon Valley stehen, so opulent, so amerikanisch ist er gebaut. Mit einem Unterschied: Ausgebildete Ingenieure sind konkurrenzlos günstig. So zahlt Tata, einer der grössten IT-Dienstleister der Welt, seinen Informatikern einen Einstiegslohn von knapp 9000 Franken. Pro Jahr. Kein Wunder, drängt Indien in den Handelsgesprächen mit der Schweiz darauf, dass qualifizierte Inder einfacher und länger in der Schweiz arbeiten dürfen, um Projekte bei Kunden zu begleiten. «Wenn dann aber auf einmal 5000 Inder kommen, dann haben wir ein Problem», sagen Schweizer Insider. Denn Zuwanderung aus Drittstaaten ist politisch nach wie vor ein heikles Thema.

Heikel bleibt darum auch das Freihandelsabkommen. Es braucht wohl noch ein paar Verhandlungsrunden.

Die Reise wurde von Indiens Regierung organisiert und finanziert.