Iran steigt teilweise aus Atomabkommen aus

«Die Islamische Republik Iran sieht sich derzeit nicht verpflichtet, den Einschränkungen bei der Lagerung von angereichertem Uran und Schwerwasserreserven nachzukommen», teilte der Nationale Sicherheitsrat am Mittwoch mit. Den verbleibenden Parteien im Atomabkommen werde eine 60-Tagesfrist eingeräumt, «um ihren Zusagen insbesondere im Öl- und Bankensektor wieder nachzukommen», andernfalls werde der Iran weitere der eigenen Verpflichtungen aufkündigen.

Präsident Hassan Rohani werde am Mittwoch seine Amtskollegen in China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Russland über die Entscheidung informieren, berichtete die iranische Agentur Irna. Gleichzeitig würden auch die Aussenminister und Botschafter der fünf Staaten über das geplante Prozedere in Kenntnis gesetzt, hiess es in dem Irna-Bericht vom Dienstag.

In einem Schreiben werde Rohani erklären, dass der Iran bei der Umsetzung des Atom-Deals sehr viel Geduld gezeigt habe. Da sich aber die Gegenseite nicht an Verpflichtungen gehalten habe, werde auch der Iran «schrittweise seine Verpflichtungen reduzieren.»

Reduzierung ab dieser Woche

Eine erste Phase der Reduzierung soll schon in dieser Woche eingeleitet werden. Eine zweite Phase könnte in zwei Monaten beginnen, falls die volle Umsetzung des Vertrags bis dahin nicht erfolgt ist.

Aus Protest gegen den US-Ausstieg aus dem Deal vor genau einem Jahr, wollte Rohani in einem Live-Interview mit dem Staatssender IRIB am Mittwochabend eine «Teilkündigung» des Atomabkommens bekanntgeben. Nach Meinung von Beobachtern haben er und sein Aussenminister Mohamed Dschawad Sarif es jedoch vorgezogen, dies zunächst den fünf verbliebenen Vertragspartnern mitzuteilen.

Auch der Begriff Teilkündigung oder Teilausstieg wurde mit «Verpflichtungen schrittweise reduzieren» ersetzt, das vom Inhalt her zwar das Gleiche ist, aber nach iranischer Einschätzung moderater klingt.

Wie diese «Reduzierung» in verschiedenen Phasen genau aussehen soll ist unklar. Angeblich geht es um zwei technische Teile des Atomvertrags. Nach Meinung von Beobachtern sind die technischen Verpflichtungen des Irans in dem Deal jedoch klar. Die müssten entweder eingehalten werden oder nicht. Ob die nun auch «reduziert» werden können, darüber müsste dann die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien entscheiden.

Mike Pompeo reiste überraschend in den Irak

Am Dienstag liess der US-Aussenminister Mike Pompeo ein Treffen mit Angela Merkel in Berlin aufgrund «dringender Angelegenheiten» platzen. Stattdessen reiste er überraschend nach Bagdad, um Gespräche mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Aussenminister Mohammed Ali al-Hakim zu führen. Das Hauptthema bei den Gesprächen dürfte das Nachbarland Iran gewesen sein. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hatte am Sonntag angekündigt, dass die Amerikaner als militärische Warnung an den Iran den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und eine Bomberstaffel in Richtung Iran verlegen.

Wenig erfolgreiche Initiative

Die sogenannte 4+1 Gruppe – EU-Trio, China und Russland ~ hält an dem Deal fest. Über die Zweckgesellschaft INSTEX wollen sie sogar die US-Wirtschaftssanktionen aushebeln und den Handel mit dem Iran weiterhin ermöglichen.

Die INSTEX-Initiative war jedoch bis jetzt weniger erfolgreich, weil besonders die Grossbanken aus Angst vor US-Strafen keine Handelsprojekte mit dem Iran finanzieren wollen.

Das Wiener Atomabkommen wurde im Juli 2015 geschlossen. Die Vereinbarung soll es dem Iran mit strengen internationalen Kontrollen unmöglich machen, Atomwaffen zu entwickeln.

Im Gegenzug stellte der Westen einen Abbau von Sanktionen und eine Normalisierung von Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht. Nach IAEA-Angaben hat sich der Iran seit Januar 2016 an den Deal gehalten, und es wurden keine Verstösse gegen die Auflagen festgestellt. Die USA traten Anfang Mai 2018 einseitig aus dem internationalen Abkommen aus.

