Krawalle in Kashmir – Trump mischt sich ein

Angesichts der Verschärfung des Kashmir-Konflikts appellierte US-Präsident Donald Trump an Pakistan, in Gespräche mit Indien einzutreten. Nach Angaben des Weissen Hauses lancierte Trump am Freitag einen entsprechenden Appell in einem Telefonat mit dem pakistanischen Regierungschef Imran Khan. Der Präsident habe betont, wie wichtig es sei, dass Indien und Pakistan die Spannungen «durch bilateralen Dialog» abbauten, sagte ein US-Präsidentensprecher.

Khan war im Juli im Weissen Haus empfangen worden. Trump hatte damals mitgeteilt, der indische Regierungschef Narendra Modi habe ihn darum gebeten, im Konflikt um Kaschmir-Region zu vermitteln. Die indische Regierung bestritt dies und hob hervor, dass sie auf bilaterale Verhandlungen mit Pakistan setze.

Der indische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Syed Akbaruddin, missbilligte am Freitag politische Interventionen von dritter Seite in den Konflikt. «Wir brauchen keine internationalen Wichtigtuer, um uns sagen zu lassen, wie wir unser Leben führen sollen. Wir sind mehr als eine Milliarde Menschen», sagte Akbaruddin im Anschluss an eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Kashmir-Krise. Es war das erste Mal seit fast 50 Jahren, dass sich das mächtigste UNO-Gremium in einer Sondersitzung mit diesem Konflikt befasste.

Im indischen Teil kam es unterdessen zu schweren Zusammenstössen hunderter Demonstranten mit der Polizei. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete, setzten die Beamten in der Stadt Srinagar Tränengas sowie kleinkörnige Munition ein.

Die Regierung in Delhi hatte unlängst den in der indischen Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kashmir, den indischen Teil Kashmirs, gestrichen und eine Ausgangssperre in der Region verhängt. Der Bundesstaat soll zudem aufgeteilt und der unmittelbaren Kontrolle Delhis unterstellt werden.

Jahrzehntelange Fehde

Der wieder aufgeflammte Kashmir-Konflikt reicht bis zur Unabhängigkeit des ehemaligen Britisch-Indien und der damit einhergehenden Abspaltung Pakistans im August 1947 zurück. Zweimal, 1947 und 1965, führten Indien und Pakistan Kriege um die mehrheitlich muslimische Region.

1949 wurde Kashmir von der UNO zwischen beiden Staaten aufgeteilt – beide beanspruchen die Region aber weiterhin zur Gänze. Das Vorgehen der indischen Regierung in Kashmir in den vergangenen Wochen hat die Spannungen zwischen Delhi und Islamabad deutlich verschärft.

Drohungen mit der Atomwaffe

Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh deutete unterdessen an, dass Delhi seine Selbstverpflichtung für einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen aufgeben könnte. «Indien hat sich streng an diese Doktrin gehalten. Was in der Zukunft passiert, kommt auf die Umstände an», schrieb Singh im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Pokhran is the area which witnessed Atal Ji’s firm resolve to make India a nuclear power and yet remain firmly committed to the doctrine of ‘No First Use’. India has strictly adhered to this doctrine. What happens in future depends on the circumstances. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 16, 2019

Indien hatte sich 1999 dazu verpflichtet, in Konflikten nicht als erste Partei Atomwaffen einzusetzen. Nachbarland China hat sich einem ähnlichen Grundsatz verschrieben, Pakistan nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Modi-Regierung an der «No First Use»-Doktrin kratzt. 2016 hatte der damalige Verteidigungsminister Manohar Parrikar Bedenken gegenüber der Selbstverpflichtung geäussert, 2014 war ihre Überarbeitung Teil des Wahlkampfprogramms von Modis hindu-nationalistischer Partei BJP. (fal/afp)