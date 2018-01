Mama im Amt

Seit rund zwölf Wochen ist sie im Amt, und bereits hat sie ein im Wahlkampf angekündigtes Vorhaben umgesetzt: Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ist schwanger. «Wir wollten eine Familie», teilte die 37-jährige Vorsitzende der Labour-Partei am Freitag zusammen mit ihrem Lebensgefährten Clarke Gayford in Wellington mit. «Aber wir waren nicht sicher, ob das für uns klappt. Deshalb sind die Nachrichten unerwartet und grossartig.»

Ardern hatte stets offen über ihre Kinderwünsche gesprochen. Dabei verteidigte sie stets das Recht aller, aber speziell der Frauen, dass Familienpläne die Anstellungschancen nicht beeinflussen dürften. Im Wahlkampf machte Ardern mit ihrer mitreissenden Antwort international Schlagzeilen, als ein Diskussionsteilnehmer bei einem Radiointerview sie nach ihren Kinderwünschen fragte.

«Das ist im Jahr 2017 total inakzeptabel!»

«Ich glaube, das ist eine legitime Frage für Neuseeland, weil sie die Premierministerin sein könnte», leitete Mark Richardson seine Frage ein. «Arbeitgeber müssen solche Dinge von den Frauen, die sie anstellen, wissen ... Die Frage ist also: Ist es okay für eine Premierministerin, Mutterschaftsurlaub zu nehmen, während sie im Amt ist?»

«Wie ich bereits gesagt habe, ich akzeptiere diese Frage total – weil ich entschieden habe, darüber sprechen zu wollen», leitete Ardern ihre Antwort ein. Viele Frauen würden mit diesem Dilemma kämpfen, deswegen sei es wichtig, es zu thematisieren. «Aber, Sie», Ardern drehte sich zu Richardson. «Für andere Frauen ist es im Jahr 2017 total inakzeptabel, dass Frauen am Arbeitsort diese Fragen beantworten müssen. Das ist inakzeptabel! Es ist die Entscheidung der Frau, wann sie Kinder haben will. Und das sollte ihre Anstellungschancen nicht mindern.»

Nun hat es mit dem Kinderwunsch also geklappt: «Wir sind beide richtig glücklich», sagte Ardern mit ihrem Lebensgefährten Gayford an ihrer Seite. Nach der Geburt wolle sie sechs Wochen Mutterschaftsurlaub machen. In dieser Zeit soll sie Vizepremier Winston Peters vertreten, der Vorsitzende ihres Koalitionspartners New Zealand First. Zu Hause soll sich die meiste Zeit dann Lebensgefährte Gayford um das Kind kümmern.

«Die einzige Linke im Dorf»

Ardern wurde 1980 auf der Nordinsel von Neuseeland in Hamilton City geboren. Sie wuchs in kleinen Dörfern in einer ländlichen Umgebung auf. Ihr Vater war ein Polizist und ihre Mutter arbeitete in der Kantine einer Schule. Beide Elternteile sind Mormonen und Ardern wuchs in der Glaubensgemeinschaft auf.

«Hinter einzelnen Verbrechen oder Tragödien verstecken sich oft ganz viele Schichten von Verbrechen oder Tragödien.»Jacinda Ardern

Bereits früh hatte Ardern einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mit acht Jahren trat sie in ihrer Schule erstmals einer Menschenrechtsgruppierung bei, wie sie vor einigen Jahren dem Magazin «Now» sagte. Als «die einzige Linke im Dorf» errang sie ihren ersten politischen Sieg, als sie später ihr College dazu brachte, dass Mädchen bei der Schuluniform auch eine Version mit Hosen wählen können.

Ihr Bewusstsein für Gesellschaftsprobleme habe sie von ihren Eltern. Ihre Lektion fürs Leben fasst Ardern mit dem Satz «Nichts ist schwarz-weiss» zusammen: «Hinter einzelnen Verbrechen oder Tragödien verstecken sich oft ganz viele Schichten von Verbrechen oder Tragödien», erklärte sie ihre Philosophie in einem Interview mit dem «New Zealand Herald».

Letztendlich war es ihr Einsatz für die Rechte von Homosexuellen, der zum Bruch mit dem Mormonentum führte. «Ich lebte mit drei homosexuellen Freunden zusammen und ging ab und zu immer noch in die Kirche», so Ardern. «Da dachte ich: ‹Das ist wirklich nicht konsequent von mir – entweder erweise ich meinen Freunden oder meiner Kirche einen Bärendienst.›» Mittlerweile sagt sie, sie könnte sich nicht mehr vorstellen, Teil einer Religionsgemeinschaft zu sein.

In ihrer Freizeit war Ardern bis 2014, also noch als Parlamentarierin, als DJ aufgetreten. Auf Twitter betrieb sie zudem ein Konto als ihre Katze Paddles – «the First Cat of New Zealand» –, die in den sozialen Medien beschiedenen Ruhm erlangte. Im November letzten Jahres wurde Paddles aber von einem Auto angefahren und starb.

Ardern bei einem Auftritt als DJ im Thunderdome in Auckland. (27. Januar 2014) Bild: Fiona Goodall/Getty Images

Parlamentssitz trotz Niederlage

Ardern trat mit 17 Jahren der Labour Partei bei. Nach der Universität arbeitete sie im Büro der damaligen Premierministerin Helen Clark. Später reiste Ardern nach London, wo sie als Beraterin für Tony Blairs Regierung arbeitete.

Mit Ardern als Chefin konnten die Sozialdemokraten die Wahlpleite nicht nur abwenden, sondern legten gar zu.



2010 kandidierte sie bei den neuseeländischen Parlamentswahlen für den Sitz der Region Waikato und kehrte für den Wahlkampf zurück. Obwohl sie in ihrem Wahlkreis verlor, wurde sie dank ihrer hohen Platzierung auf der Wählerliste zur jüngsten Parlamentarierin Neuseelands.

Als der ehemalige Labour-Chef Andrew Little nur sieben Wochen vor den Wahlen im September zurücktrat, wurde Ardern zur jüngsten Labour-Chefin in der Geschichte Neuseelands. Little zog sich zurück, nachdem Umfragen über Wochen hinweg nur höchstens 24 Prozent Wähleranteil für Labour prognostiziert hatten. Mit Ardern als Chefin konnten die Sozialdemokraten die Wahlpleite nicht nur abwenden, sondern legten gar zu: Labour gewann mit 37 Prozent Wähleranteil 14 Parlamentssitze dazu und schaffte es auf 46 der 120 Sitze.

Die liberal-konservative Nationalpartei blieb zwar mit 56 Sitzen die stärkste Partei, konnte aber keine Regierung bilden. Ardern ging eine Koalition mit der populistischen und nationalistischen Partei New Zealand First ein und wurde zur derzeit jüngsten Regierungschefin der Welt.

Schwangerschaft im Amt keine Premiere

In der internationalen Politik gab es schon längere Zeit keine schwangere Regierungschefin nicht mehr. Allerdings ist Ardern nicht die erste Regierungschefin, die im Amt ein Kind bekommt. So wurde zum Beispiel Pakistans damalige Premierministerin Benazir Bhutto 1990 zum zweiten Mal Mutter.

