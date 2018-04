Nordkorea stoppt Atom- und Raketentests

Ab dem 21. April werde Nordkorea seine Atomtests und den Abschuss von Interkontinentalraketen einstellen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Auch ein Testzentrum werde geschlossen.

«Der Norden wird eine Atomtestanlage im Norden des Landes schliessen, um seinen Willen zu demonstrieren, die Atomtests auszusetzen», schrieb KCNA dem Bericht zufolge. Demnach sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei einer Sitzung der Staatspartei, weitere Tests seien nicht nötig. Die Atomtestanlage habe «ihre Aufgabe erfüllt».

Diplomatisches Tauwetter

Die Ankündigung erfolgte knapp eine Woche vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern. Ende Mai oder Anfang Juni ist zudem ein Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump geplant. Dieser begrüsst den Entscheid denn auch. Auf Twitter schreibt er: «Das sind sehr gute Neuigkeiten für Nordkorea und die Welt. Ein grosser Fortschritt. Freue mich auf das Treffen.»

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.