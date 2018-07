Operation Tageslicht

Unter den Bäumen vor der Höhle brummen die Generatoren, Scheinwerfer erleuchten das Camp der Rettungskräfte, unter den blauen Zelten der thailändischen Marinetaucher ist ein ständiges Zischen zu hören, sie füllen ihre Pressluftflaschen, wie so oft in den vergangenen zwei Wochen. Hier beginnt eine der aufwendigsten und schwierigsten Höhlenrettungen, die es jemals gegeben hat. Und keiner weiss, wie sie ausgehen wird.

13 Menschen müssen befreit werden, einer nach dem anderen. Jeder hat nach Plan zwei Profis an seiner Seite, sie sollen die ­Jugendlichen nacheinander durch die überfluteten Passagen schleusen. Elf Stunden soll das ungefähr dauern, für jeden einzelnen. So heisst es, aber dann rauschen die ersten beiden Ambulanzen schon am Sonntagnachmittag um kurz vor sechs den Berg hinunter. Etwas später heisst es, vier seien inzwischen draussen, sie haben mit den Kräftigsten angefangen.

Es ist ein Einsatz, der auch ­Extremtaucher an ihre Grenzen bringt. Sie müssen mit geschwächten Kindern im Schlepptau einen weiten, schweren Weg hinter sich bringen, Kilometer um Kilometer, mit engen Passagen. Ein Profi ist letzte Woche gestorben. Angeblich ist die engste Stelle auf der Strecke nach draussen nur 40 cm breit. Und diese Engstelle muss jeder Junge ganz allein bewältigen, niemand kann ihnen dabei helfen.

Fehler können tödlich sein

Eines der grössten Risiken für einen Höhlentaucher ist die ­Gefahr, steckenzubleiben. Sich mit Atemgerät in trübem Wasser und wenig Bewegungsfreiheit vorzuarbeiten, erfordert extrem viel Übung, jeder Handgriff muss in der schlammigen Suppe sitzen, noch so kleine Fehler können tödlich sein. Niemals würde man ohne Not einen Tauchanfänger in eine Höhle schicken, aber sie haben hier keine Wahl, weil das Wetter immer schlechter wird.

Anfangs hatte der Gouverneur noch gesagt, die Kinder würden nur geholt bei «null Risiko». Doch dann war klar, dass das wegen des drohenden Regens nicht möglich war. Die Jugendlichen hatten deshalb nur wenig Zeit, um das Atmen durch ein Gerät unter Wasser zu lernen. Keiner von ihnen ist je getaucht, manche haben nicht einmal gelernt zu schwimmen.

Hunderte Pumpen haben das Wasser reduziert. Und die besten Höhlentaucher der Welt sind angereist. Aber entscheidend ist: Können alle in den finsteren engen Gängen längere Zeit durch ein Mundstück atmen, ohne dabei die Nerven zu verlieren? Die Panik ist jetzt ihr grösster Feind.

Andererseits: Sie haben die lange Zeit in der Höhle bis jetzt offenbar erstaunlich gut überstanden. Die Dunkelheit, die ­Ungewissheit, überhaupt gefunden zu werden in den ersten neun Tagen. Keine Panik, kein Austicken. Es heisst, die Jungs waren «voll motiviert», als es am Sonntag losging. Wenige Stunden vor Beginn des Einsatzes herrscht im Camp ein abenteuerliches Gedränge. Elektriker, Wasseringenieure, Froschmänner, Soldaten, Suppenköchinnen und massenhaft Journalisten. Die Welt nimmt Anteil, die schmalen Gesichter im Video, die Dunkelheit, das Wasser zu ihren Füssen. Das alles berührt Urängste.

Zwölf Jugendliche und ihr Fussballtrainer, eingeschlossen in der überfluteten Tropfsteinhöhle Tham Luang. Mehr als zwei Wochen haben sie tief im Innern des Berges ausgeharrt, fast vier Kilometer vom Eingang entfernt. Lange schienen die ­Retter zu zögern, weil sie keinen guten Weg sahen, die Kinder nach draussen zu bringen. Die Gänge überflutet, starke Strömungen, enge Passagen, und das Wasser so trüb, dass nicht einmal ein Taucher mit Brille seine Hand vor Augen sehen kann.

Der Regen bringt die Angst

Doch gestern haben sie damit ­begonnen, nachdem Gouverneur Narongsak Osotthanakorn vor die Kameras getreten war und sagte: «Jetzt und die kommenden vier Tage. Die Bedingungen sind ideal, was das Wasser angeht, das Wetter und die Gesundheit der Jungen.» Das war einigermassen überraschend, denn in den vergangenen Tagen hat der Mann mit der blauen Baseballkappe und dem gelben Halstuch oft so ratlos gewirkt. Die Marinesoldaten trainierten die Kinder tief drinnen in der Höhle schon seit einigen Tagen, um sie vertraut zu machen mit der Maske, dem Atmen unter Wasser. Am Samstag hatte der Gouverneur noch gesagt: «Sie können gegenwärtig noch nicht tauchen.»

Wenige Stunden später haben sie aber offenbar keine Wahl mehr. Samstagnacht hat es wieder heftig geregnet, vor nichts hatten die Familien der eingeschlossenen Kinder zuletzt mehr Angst. Auch die junge Frau in schwarzen Gummistiefeln spürt jetzt wieder den tröpfelnden Regen. Und mit dem Regen kommt immer die Angst.

Yod Khanthawong zieht ihre gelbe Regenjacke über, die viel zu gross ist für ihre kleine Figur, das lange schwarze Haar hat die 24-Jährige nach oben gebunden. So macht sie sich auf den schlammigen Weg den Berg hinunter, sie hat fast nicht geschlafen, sie muss sich irgendwann ausruhen. Ein paar Stunden nur in ihrem Haus, dann wird sie aufstehen, sich vor ihre kleine Buddha­-Figur im Hausschrein setzen, die Augen schliessen und beten. Denn in der Höhle ist auch ihr Neffe: Sie nennen ihn Titan. Seine Tante hat den Jungen mit grossgezogen, weil die Mutter viel arbeiten musste. Das hat die beiden zusammengeschweisst.

Alle Eltern geben ihren Kindern in Thailand Spitznamen, ­Titan heisst eigentlich Chanin Wiboonrungrueng. Nicht dass sie bei Titan hier an einen griechischen Gott denken, eher schon fällt ihnen ein robuster Pick-up-Wagen ein: Nissan Titan. Die Tante lacht. In jedem Fall spricht der Name für Kraft und die wird der Junge jetzt brauchen. Titan ist der Jüngste in der Höhle, er ist elf Jahre alt. Die meisten anderen sind 15 oder 16, der Trainer ist 25 Jahre alt.

Auch die restlichen neun werden bald die gefährlichste Reise ihres Lebens antreten, ohne dass die Verwandten etwas tun können. Es ist diese Untätigkeit und diese Ohnmacht, die die Angst noch verstärkt.

Yod Khanthawong geht auf dem schlammigen Weg durch die Nacht, sie ist so müde, dass sie immer wieder stolpert, aber sie wirkt irgendwie aufgekratzt, die Aussicht auf Rettung hat ihr einen neuen Schub gegeben. «Ich wünschte nur, er könnte anders herauskommen, irgendwo durch ein Loch im Berg, ich weiss, wie sehr sie gesucht haben.»

«Mama ist hier»

Yod Khanthawong sieht den Stress im Gesicht ihrer Schwester Ikan, sie hat sich in ein Zelt der Sanitäter zurückgezogen, sie meidet jeden Kontakt, schon seit Tagen. Sie kommt eigentlich nur noch heraus, um sich eine Schüssel Nudelsuppe zu holen. Oder um mit den Mönchen zu beten. Einige Tage, nachdem die Kinder verschwunden waren, stand die Mutter im Eingang der Höhle und rief laut in den Schlund hinein: «Mama ist hier. Komm’ nach Hause.»

Yod Khanthawong scheint die Last etwas anders zu verarbeiten, wenn sie spricht, sprudeln die Sätze nur so aus ihr heraus, als könnte sie sich die ganze Aufregung und Sorge in einem grossen Schwall aus Worten vom Leib reden. Sie hat Titan noch kurz vor dem Fussballtraining gesehen. Wenn er wiederkommt, dann wird sie mit ihm gebratenes Huhn essen gehen, das hatte sie ihrem Neffen versprochen. Weil er das so gerne mag. Aber Titan kam nicht nach Hause.

Besonders schlimm waren die ersten Tage, als keiner wusste, ob sie überhaupt noch leben. Dann erfuhren sie von der plötzlichen Entdeckung der Jugendlichen, sahen das Video aus der Höhle. Es war wie ein Wunder, das zweite Video zeigte die Jungs beim Essen, in wärmende Folien gehüllt. Die Hoffnung wuchs. Aber dann kam die Nachricht vom Tod des Profitauchers. Es schnürte ihr den Hals zu, als sie davon hörte. Wenn die Profis das nicht überleben, wie sollen es dann die Kinder überleben? Doch die ersten haben es nun geschafft, und das macht Tante Yod Mut, dass auch Titan bald herauskommt. Am Samstag kam eine Nachricht von Titan. Wie die anderen schrieb er einen kurzen Brief an seine Familie. Die Taucher haben die Papiere wasserdicht verpackt und hinausgebracht. Tante Yoh und ihre Schwester haben jedes Wort in sich aufgesaugt. Titan schreibt: «Mama, Papa. Macht euch keine Sorgen. Mir geht es gut. Tante Yod, sei bereit, um mit mir Fried Chicken essen zu gehen.»

Während die vier geretteten Jugendlichen in ein Spital im 65 Kilometer entfernten Chiang Rai gebracht werden, füllen sie im Camp die Pressluftflaschen auf für den nächsten Tag. Und auf die Zelte trommelt der Regen. Es schüttet.

