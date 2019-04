Oster-Anschläge erschüttern den Glauben an Frieden in Sri Lanka

Am Morgen danach schaut Anil Wanigasekara aus dem Fenster im vierten Stock des Hotels Grand Oriental. Rote und gelbe Kräne säumen das Hafenbecken, das Wasser schillert grün, in der Ferne die goldene Kuppel einer Moschee. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, es sei ein Tag wie jeder andere. «Daneben, hinter dem Kran, liegt St. Anthony’s Church», sagt der Manager des Restaurants Harbour Room, die breiten Türme der weiss getünchten katholischen Kirche sind im Dunst nur zu erahnen.

Hindu-Schreine, buddhistische Tempel, Moscheen und christliche Kirchen, in der Altstadt von Colombo liegen Gottes- und Gebetshäuser aller Religionen dicht beieinander, sie spiegeln die religiöse Vielfalt und auch die wechselhafte Geschichte des tropischen Inselstaats Sri Lanka. St. Anthony’s ist die älteste Kirche in Colombo, sie wurde zur holländischen Kolonialzeit gegründet. Früher standen hier am Hafen nur wenige Gebäude, Seefahrer, die vom Meer aus nach Colombo kamen, konnten das Gotteshaus mit seinen breiten Türmen schon von weitem erkennen.

Christentum tief verwurzelt

St. Anthony’s hat die Jahrhunderte überdauert, für die christliche Minderheit Sri Lankas ist sie einer der wichtigsten und symbolträchtigsten Orte, er erzählt von der tiefen Verwurzelung des Christentums im überwiegend buddhistisch geprägten Sri Lanka. Manager Wanigasekara, der der anglikanischen Kirche angehört, hat in St. Anthony’s immer etwas Besonderes gesehen, vielleicht, weil die Kirche schon so alt ist: «Auch Angehörige anderer Religionen haben diesen spirituellen Ort immer respektiert», sagt er. Hier fanden die Menschen Frieden und Geborgenheit.

Aber seit Ostersonntag ist hier nichts mehr, wie es war. Auf den Titelblättern der Zeitungen sieht man Fotos der zerstörten Kirchen, Bilder von den Leichen in der St.-Anthony’s-Kirche in Colombo und von der der St.-Sebastians-Kirche in Negombo, Bilder der blutbespritzten Jesusstatue. Wanigasekara kann noch immer nicht wirklich begreifen, was passiert ist: «Was sind das nur für Leute?», fragt er. «Was wollen sie? Warum tun sie uns das an?»

Sri Lanka ist am Montag erwacht, nach einer Nacht, in der landesweit eine Ausgangssperre verhängt wurde. An diesem Morgen wurde den Menschen klar, dass der Terror zurückgekommen ist. All die Toten, die im Leichenhaus der Polizei liegen, all die Verletzten, die traumatisiert in den überfüllten Stationen des National Hospital behandelt werden, sie erinnern das Land an diesen Tag des Terrors, dessen Tragweite noch niemand fassen kann.

Video: Terroranschläge in Sri Lanka

(Video: Tamedia)

Hatte dieses Land nicht erst vor einem Jahrzehnt einen langen Bürgerkrieg beendet, der bis zu 200'000 Menschen das Leben gekostet hatte? Gewöhnte sich Sri Lanka nicht gerade an diese Ruhe, die so heilsam war und die Aussicht auf eine bessere Zukunft versprach? Sollte das alles jetzt mit einem Mal wieder weggesprengt worden sein?

Sechs grosse Explosionen erschütterten den Inselstaat am Sonntag, gefolgt von zwei weiteren Terrorattacken am Nachmittag. Selbstmordattentäter rissen fast 300 Menschen aus dem Leben, unter den Opfern auch Dutzende Ausländer. Die Angreifer suchten sich drei christliche Kirchen als Ziele aus und drei Luxushotels. Und noch immer gibt es keine Klarheit über die Täter, deren Motive und die Hintermänner, die diese Serie der Gewalt sehr sorgfältig geplant haben müssen. Klar ist aber jetzt schon, dass der Terror in seinem kalten Zynismus funktioniert hat, dass er die Menschen verunsichert und dass er die grösstmögliche Aufmerksamkeit bekommt. Weltweit. Man konnte es schon in der Nacht zuvor spüren, am Flughafen, wo sich ankommende Passagiere aus aller Welt mit versteinerten Gesichtern und schweigend in eine riesige Taxischlange einreihten, nur einmal ging ein Raunen durch die Reihen, als die Meldung kam, dass nahe dem Flughafen eine Bombe entschärft werde.

Internationale Hilfe für Terroristen

Am Montagmorgen ist der Platz vor der Kirche St. Anthony’s mit Bändern abgesperrt, Marinesoldaten mit grünen Helmen, Splitterschutzwesten und Maschinenpistolen sind in Stellung gegangen, Priester in weissen Kutten diskutieren hinten an der Tür, drinnen machen die Spurensicherer und Sprengstoffspezialisten ihre Arbeit.

Im Schatten steht Ravi Wijegunawardna, ein kräftiger Mann in Khaki-Uniform, mit kurz geschorenem, schwarzem Haar. Er ist Leiter der Fahndung. «Da drinnen sind mehr als 60 Menschen gestorben», sagt er, «und wenn nicht eine der dicken Säulen im Kirchenschiff die Wucht abgefangen hätte, wären noch viel mehr gestorben.» Er hat keinen Zweifel daran, dass dies das Werk einer gut organisierten und koordinierten Gruppe war, er nennt sie erst «religiöse Extremisten», im Lauf des Gesprächs aber wird er konkreter und spricht von «muslimischen Extremisten». Damit sagt er bereits am Morgen, was die Regierung am späten Nachmittag offiziell bestätigt. Die Ermittler machen die wenig bekannte Gruppe National Thoweeth Jama’ath (NTJ) für die koordinierten Attacken verantwortlich. Nach Erkenntnissen der Regierung habe die NTJ aber Hilfe eines internationalen Netzwerks erhalten. Im vergangenen Jahr fiel die Gruppe bereits auf, als sie buddhistische Statuen und Symbole schändete.

Der oberste Fahnder sagt jetzt, dass sich in seinem Land schon seit vielen Jahren buddhistische und muslimische Extremisten gegenüberstünden und gegenseitig bekämpften. «Das ist eine lange Geschichte.» Offenbar ist sie aber genauso lang kaum beachtet worden, zumal der Konflikt zwischen separatistischen Tamilen und dem Staat ablenkte von all den anderen Spannungen, die Sri Lanka bedrohen und unter der vermeintlich befriedeten Oberfläche vor sich hinbrodeln.

Was sich alle fragen. Warum sie jetzt ausgerechnet auf die Christen zielen, wo die Fronten doch meist zwischen Buddhisten und Muslimen verliefen? Der Ermittler schüttelt den Kopf und sagt, dass sie das alles schon noch herausfinden werden. Seit Sonntag haben die Sicherheitskräfte 24 Verdächtige festgenommen, alle sind angeblich Staatsangehörige Sri Lankas. Mit wem sie im Ausland kooperierten, hat die Regierung bislang nicht näher ausgeführt.

Auch hat noch kein Minister erklärt, warum eine frühe Warnung der Polizei offenbar nicht weiter verfolgt worden war. Schon zehn Tage vor Ostern hiess es im Sicherheitshinweis, dass eine radikale islamistische Gruppe Anschläge auf Kirchen im Land plane. Schliesslich zielten sie nicht nur auf die Gotteshäuser der religiösen Minderheit, sondern trafen mit ihren Selbstmordattentätern auch drei der vornehmsten Hotels Sri Lankas, dabei starben 36 Ausländer.

Dass die Warnungen vor Anschlägen offenbar niemanden in der Regierung alarmiert haben, halten viele hier auch für ein Symptom der chronischen politischen Krise, in der sich Premierminister Ranil Wickremesinghe und Präsident Maithripala Sirisena gegenseitig belauern. Seit Monaten schwelt der erbitterte Machtkampf zwischen den beiden Lagern, er hat womöglich erst den Raum geöffnet für die Vorbereitungen der Extremisten, die nun auf breiter Front zugeschlagen haben.

Sri Lanka hat eine lange Geschichte von Terror und Gewalt, 35 Jahre lang drohte der Inselstaat an dem verheerenden Konflikt zwischen tamilischen Separatisten im Nordosten und der Armee des von buddhistischen Singhalesen dominierten Staates zu zerbrechen. 2009 besiegte das Militär schliesslich die letzten Milizen der Tamil Tigers, Kriegsverbrechen beider Seiten wurden niemals aufgearbeitet. Seit 2009 herrscht offiziell Friede, aber Straflosigkeit und Misstrauen blockieren bis heute eine breite Versöhnung zwischen den Volksgruppen.

Dennoch herrschte eine Ruhe, wie sie Sri Lanka lange nicht kannte. Der Krieg war zu Ende und nährte Hoffnungen, dass Sri Lanka doch noch eine Chance bekommen würde, in Frieden zusammenzuwachsen. Die Bomben der religiösen Extremisten haben diese Aussicht jedoch an einem einzigen Tag weggesprengt. Jetzt kriecht wieder Angst in die Köpfe der Menschen, Angst wie sie auch Schwester Remoshini Fernando fühlt, die an diesem sonnigen Morgen auf dem Platz vor St. Anthony’s steht und für all die Opfer betet, die am Tag davor nicht mehr lebend aus der Kirche herauskamen.

Social Media abgestellt

Schwester Remoshini Fernando ist hier in diesem Viertel aufgewachsen, sie kennt St. Anthony’s seit der Kindheit, aber an diesem Ostersonntag, als sich der Selbstmordattentäter unter die Gläubigen mischte und den Sprengstoff am Körper zündete, war sie nicht in der Kirche. Ihre Gedanken sind nun bei ihrem Vater, Roger Fernando (82). Er war mit einigen Verwandten am Morgen in die Messe gegangen, er besuchte nur noch selten den Gottesdienst, aber an einem so hohen Feiertag wie Ostern wollte er nicht fehlen.

Der Vater bekam an diesem Morgen keinen Sitzplatz mehr in der Kirche, so voll war es. Er stand am Rand und vermutlich war das sein Glück. Als der Sprengstoff explodierte und Dutzende in den Tod riss, schmiss ihn die Druckwelle um, er überlebte, nur seine Beine waren verletzt. Die grosse Uhr am Kirchturm bewegt sich seitdem nicht mehr, er zeigt auch am Tag danach noch 8.45 Uhr. Die Uhr ist im Moment der Detonation stehen geblieben.

Schwester Fernando weiss nicht, was das für ihr Land bedeutet. Sie sagte, sie könne nur beten, aber wir Christen leben jetzt in Angst, sagt sie. An diesem Tag danach machen immer neue bedrohliche Meldungen die Runde. Am Flughafen entschärfen Spezialkräfte einen weiteren Sprengsatz, nicht weit vom Ort entfernt, an dem sie schon tags zuvor fündig wurden. Dann machen auf einmal Gerüchte die Runde, dass das Wasser im Spital vergiftet sei. Stundenlange Aufregung und Angst; was dran ist am Verdacht, wird nicht aufgedeckt, die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Der Staat hat die sozialen Netzwerke abgeschaltet, damit sich solche Gerüchte nicht verbreiten und Panik auslösen. Sie verbreiten sich trotzdem.

Besuch im Spital, Station 18, dreissig Betten, dicht an dicht, in der zweiten Reihe liegt Roger Fernando, der alte hagere Mann mit dem zerzausten, grauen Haar richtet sich mühsam im Bett auf, er zieht das Hosenbein hoch und zeigt auf seine Wunden. An die Explosion in der Kirche erinnert er sich nur in Teilen. «Ich weiss nur noch, dass ich von oben bis unten voller Blut war», sagt er. Ein Verwandter half ihm hinaus und hat ihn in die Klinik gebracht. «So was haben wir früher als Christen hier nie erlebt», sagt er. In seine Kirche will er trotzdem weitergehen, wenn er aus der Klinik kommt. «Beten, was sonst können wir schon tun.» Er zeigt mit dem Finger nach oben, «der Herr im Himmel, er wird uns beschützen.»

Wunderbares Reiseland

Zurück ins Grand Oriental Hotel, vierter Stock, Panoramafenster. Am Tisch sitzen Lynda Brushett und Jay Corcoran, ein älteres Paar aus New Hampshire. Die beiden trinken Kaffee. Sie stammt aus Kanada, er aus den USA. Es ist ihr letzter Ferientag auf Sri Lanka, vier Wochen lang sind sie herumgereist, die Geschäftsfrau ist gerade in Ruhestand gegangen, sie hat jetzt Zeit für so was. Es war eine wunderbare Reise, sie sassen im Zug zurück nach Colombo, als sie von den Bomben erfuhren.

«Einen Moment lang wollte ich es einfach gar nicht glauben», sagt Jay Corcoran, «nach all unseren fantastischen Erfahrungen in diesem Land.» Wohin sie auch kamen, sie wurden überall mit einer Freundlichkeit empfangen, sie erkundeten Strände und Berge, besuchten Tempel, fuhren Tuktuk, wohnten auch mal in kleinen Gasthäusern. Und immer hatten sie den Eindruck, dass der Tourismus vielen doch eine gute Perspektive bietet, eine Chance, die Leiden des langen Kriegs hinter sich zu lassen, eine bessere Zukunft für ihre Kinder aufzubauen. Und jetzt? «Ich fühlte keine Angst, sondern nur eine tiefe Traurigkeit», sagt Jay Corcoran. «Am Palmsonntag waren wir noch mitten drin in einer katholischen Prozession in Jaffna, die Leute haben uns überall so gut aufgenommen», sagt er. Bomben auf Kirchen in Sri Lanka? Wer soll das verstehen?

Auch einige Amerikaner starben in den Hotels am Sonntag, weshalb Bru-shett nun ständig auf ihrem Smartphone Botschaften tippt, die Verwandtschaft in den USA will beruhigt sein, ihnen beiden ist ja nichts passiert, sie müssen jetzt nur noch gut zum Flughafen kommen und dann zurückfliegen nach Boston.

Sorgen, dass die Bomben vor allem auch den Tourismus getroffen haben, nachdem so viele Ausländer starben, wischt der Minister für Wohnungsbau und Kultur an diesem Tag gleich auf die Seite. «Ich würde sagen, Sri Lanka ist immer noch sicher für Touristen», sagt Sajith Premadasa, ein Mann im weissen Anzug, der am Tag nach der Attacke vor der Kirche St. Anthony’s steht und ankündigt, dass die Kirche schnellstmöglich wieder hergerichtet werden soll. Die Extremisten nennt er «winzige Gruppen», die es nicht schaffen würden, die Zukunft Sri Lankas zu zerstören.

Um vier Uhr nachmittags wackeln im Grand Oriental am Hafen plötzlich die Scheiben, ein dumpfer Schlag, in der Gegend der Kirche auf der anderen Seite sieht man eine Rauchsäule in die Höhe steigen. Die Ober im Restaurant stehen in ihren blau-weissen Matrosenanzügen am Fenster. Die einen lachen wie irr, die anderen blicken versteinert hinaus auf ihre Stadt.

Minuten später: Entwarnung. Das Fernsehen meldet, Spezialisten hätten eine weitere Bombe entdeckt und kontrolliert gezündet, wackelige Bilder zeigen, wie sich Sprengstoffspezialisten den qualmenden Resten auf dem aufgerissenen Asphalt nähern. Aber natürlich ist auch das jedem klar, keiner weiss, wie viele Sprengsätze irgendwo da draussen noch versteckt liegen.

(Redaktion Tamedia)