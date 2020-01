Teheran: «Polizei hat nicht geschossen»

Die iranische Polizei hat Hinweise zurückgewiesen, sie habe auf regierungskritische Demonstranten in Teheran geschossen. «Bei den Protesten hat die Polizei absolut nicht geschossen, weil die Polizei der Hauptstadt die Anweisung hatte, sich zurückzuhalten.»

Das schreibt Polizeichef Hossein Rahimi in einer am Montag auf der Web-Seite des staatlichen Fernsehens veröffentlichten Erklärung. In Videos, die im Internet verbreitet wurden, sind Schüsse in unmittelbarer Nähe von Kundgebungen zu hören. Zudem werden Blutlachen gezeigt. Zu sehen sind auch bewaffnete Männer, die offenbar Sicherheitskräften angehören.

In einigen Videos schlagen Einsatzkräfte mit Schlagstöcken auf Demonstranten ein. Menschen rufen: «Schlagt sie nicht.» Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Authentizität der Videos zunächst nicht überprüfen.

Demonstration in Teheran vom Samstagabend. (11. Januar 2020) Bild: Ebrahim Noroozi/AP

Nachdem die iranische Staatsspitze den versehentlichen Abschusses einer Passagiermaschine durch das Militär am Samstag eingestanden hatte, ist es im ganzen Land zu Protestkundgebungen gekommen. Die Demonstranten verlangen unter anderem die Rücktritte der Verantwortlichen.

Am Wochenende riefen Demonstranten «Tod dem Diktator» in Anspielung auf den mächtigsten Mann des Landes, das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei.

Raketen treffen Stützpunkt

Im Irak ist am Sonntag ein von US-Soldaten genutzter Stützpunkt von mehreren Raketen getroffen worden. Bei dem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Balad nördlich von Bagdad seien vier irakische Soldaten verletzt worden, teilte das irakische Militär mit. Wer hinter dem Angriff steckt, war zunächst unklar.

Die meisten US-Soldaten hatten den Stützpunkt bereits wegen des sich zuspitzenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran verlassen. 90 Prozent der US-Soldaten und der Angestellten der US-Firmen Sallyport und Lockheed Martin seien bereits nach Taji und Erbil verlegt worden, sagte ein irakischer Militärvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit seien in Al-Balad nur noch 15 US-Soldaten und ein Flugzeug stationiert.

Der nahe Balad gelegene Militärstützpunkt Al-Balad soll von vier Raketen getroffen worden sein. Bild: Google Maps

Angriff nach Tötung Soleimanis

Der Militärstützpunkt liegt weniger als hundert Kilometer nördlich von Bagdad. In Al-Balad waren schon vor rund einer Woche zwei Raketen eingeschlagen. Nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak hatte Teheran zuletzt mit mehreren Raketenangriffen auf vom US-Militär genutzte Stützpunkte geantwortet.

US-Aussenminister Mike Pompeo zeigte sich «empört über Berichte über einen weiteren Raketenangriff auf eine irakische Luftwaffenbasis». Pompeo schrieb auf Twitter, er bete für eine schnelle Genesung der Verwundeten. Er forderte die irakische Regierung auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. «Diese fortgesetzten Verletzungen der Souveränität des Iraks durch Gruppen, die der irakischen Regierung nicht loyal sind, müssen ein Ende haben.»

(red/sda/reuters)