«Trumps Gepolter wird Kim schon beeindrucken»

Zwischen Eklat nach dem G7-Gipfel und historischem Treffen in Singapur: In Sachen Diplomatie schickt US-Präsident Donald Trump die Welt derzeit auf eine Achterbahnfahrt. Auf was muss sich die internationale Gemeinschaft mit dem Gipfel in Singapur gefasst machen? Welche Gesten werden entscheiden? Und was passiert, wenn das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un scheitert? Schauen Sie die Antworten von Ausland-Chef Christoph Münger im Video (oben). (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)