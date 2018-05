«Typ 001A» ist eine Machtdemonstration

Geschichte der Flugzeugträger

Entscheidend in Pearl Harbour

Schon vor dem erstem Weltkrieg wurden Kriegsschiffe umgerüstet, damit Flugzeuge von ihnen starten konnten. Flugpionier war dabei Eugene Burton Ely, der 1910 erstmals von einem Schiff aus startete und 1911 als Erster auf einem Schiff landete.



Grossbritannien nahm im September 1918 mit der HMS Argus den ersten echten Flugzeugträger in Betrieb. Die Schiffe wurden dann weiterentwickelt und waren im zweiten Weltkrieg entscheidend für den Luftkampf.



Japan griff 1941 den hawaiischen Stützpunkt Pearl Harbour mit Hilfe von sechs Flugzeugträgern an. In der Schlacht um Midway markierte die Versenkung der vier japanischen Flugzeugträgen den Wendepunkt im Pazifikkrieg.



Auch im Mittelmeer und im Atlantik hatten Flugzeugträger einen wichtigen Anteil, um einerseits das deutsche Afrikakorps und andererseits die deutschen U-Boote zu besiegen.



Ab den 1950er Jahren mussten mit dem Wechsel von Propeller- auf Düsenflugzeuge auch die Flugzeugträger grösser werden. Heute sind sie über 337 Meter lang, 78 Meter breit und haben eine Verdrängung von über 100'000 Tonnen.



Der berühmteste Flugzeugträger ist die USS Enterprise. Den Namen gibt es seit 1775, Ruhm erlangte aber vor allem die 1936 gebaute sechste Enterprise der US Navy. Sie war auf dem Weg nach Hawaii, als Pearl Harbour angegriffen wurde. Das Schiff geriet nicht in den Angriff, ihr gelang aber drei Tage danach ein Erfolg, als ein japanisches U-Boot versenkt werden konnte.



Im Pazifikkrieg meldete Japan dreimal die Zerstörung der Enterprise, sie blieb aber als einziger Flugzeugträger der US Navy während des gesamten Kriegs im Einsatz. Das Schiff erhielt die meisten Auszeichnungen der Geschichte und war an fast allen wichtigen Pazifikschlachten mit dabei.



Nach der Verschrottung 1958 ging 1961 der erste atomgetriebene Flugzeugträger der Welt in Betrieb, wieder USS Enterprise genannt. Es war das siebte US-Schiff mit diesem Namen. 2012 ging die Enterprise ausser Dienst und wurde durch den neusten Träger USS Gerald R Ford ersetzt.



Geplant ist nun, dass der dritte Flugzeugträger der neuen Ford-Klasse das achte Schiff mit dem Namen USS Enterprise werden soll – die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen.



Die erste USS Enterprise war im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg dabei, weshalb der Name in den USA einen hohen patriotischen Wert hat. Auch Star-Trek-Erfinder Gene Roddenberry wählte 1966 für seine Serie den Namen für das Raumschiff. Die Nasa nannte ihr erstes Space Shuttle ebenfalls Enterprise, es blieb aber ein Prototyp.