Unter dem Radar

Jeden Morgen um sechs zerbrechen in Peking Mietshäuser in zwei Teile, und Wolkenkratzer neigen sich dem Erdboden zu wie devote Dienstboten, deren Antlitz die Füsse berührt. Das Schauspiel beobachtet man am besten von jenseits der sechsten Ringstrasse aus, gemeinsam mit ein paar hungrigen Lastwagenfahrern, die sich derweil gähnend die Beine vertreten. Die Bewohner der Stadt aber liegen in traumlosem Schlaf in ihren Kojen, während sich unter ihnen die Erde öffnet. Unterdessen werden ihre Wohnblocks zu dichten Quadern gepackt, gewaltigen Zauberwürfeln gleich. Dann beginnt sich der Boden zu wenden. Die einen Quader kippen hinweg ins Erdreich, dafür treten die anderen ins Licht, entfalten sich, streben zum Himmel. Ein neuer Tag bricht an.

Das Monstrum Peking zusammenfalten, alle 24 Stunden einmal, und austauschen gegen ein neues Peking, auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Obwohl: Wenn sie da so vor einem liegt, die Stadt, säuberlich gefaltet, in drei Sektoren geteilt, deren Bewohner von der Existenz der anderen wissen, einander aber nie begegnen, dann kann es schon passieren, dass man in die Hände klatscht und sagt: Aber natürlich! Drei Welten existieren hier nebeneinander: der erste, der zweite und der dritte Sektor. Eine unnahbare Elite von Macht und Geld. Eine bequem und gedankenlos lebende Mittelschicht. Und ein grosses, zusammengepferchtes Proletariat von 50 Millionen Menschen: Arbeiter, Tagelöhner, kleine Händler, die nur für acht Stunden nachts wach sein dürfen.

Literatur ist ein Spiel mit der Realität. «Oft ist sie ein Zerrspiegel», sagt Hao Jingfang, «aber gerade der Anblick eines Zerrbilds kann in dem Betrachter etwas auslösen.» Die besten Science-Fiction-Stoffe sind wahrscheinlich die, die einen mit der Nase auf etwas stossen, was einem bislang völlig verborgen war: die Umstände, in denen man gefangen ist. Die Bühne, auf der man steht und tagein, tagaus eine Rolle spielt, ohne es zu merken. Mal traurig, mal froh, mal zornig, mal zufrieden – meist aber matt und abgekämpft von dem, was einem als Leben zugedacht ist. Und mit einem Mal ist man Zuschauer, steht staunend vor der Bühne. Mit einem Mal ist man Leser und hält dieses Büchlein in der Hand. «Peking falten». Hao Jingfang schrieb das Manuskript schon 2012, aber für Peking-Freunde lohnt sich ein Wiederlesen, ein Wiedersehen mit den armen Teufeln aus Sektor drei, jenen also, die die Stadt aufgebaut haben und denen sie zum Dank recht übel mitspielt.

Stephen King aus dem Rennen geworfen

Drei Tage nur brauchte Hao für die kurze Erzählung, da hatte sie ihren Physikabschluss schon lange in der Tasche. Und zum Doktor in Wirtschaftswissenschaften waren es nur ein paar Monate mehr. Beides an der Tsinghua-Universität, dort, wo Chinas naturwissenschaftliche Elite studiert. Die 33-jährige Hao Jingfang, geboren in Pekings Nachbarstadt Tianjin, ist eine Frau mit vielen Talenten. Sie selbst schrieb schon als Schülerin, gewann ihren ersten Literaturpreis als 16-Jährige. Die Peking-Universität – berühmteste Hochschule des Landes – reservierte ihr darauf einen der begehrten Plätze in ihrer Chinesisch-Fakultät, aber Hao winkte ab: Sie schrieb sich erst einmal für Physik ein. Als Schülerin sei ihr ein Buch über Quantenphysik in die Hände gefallen, sagt Hao, seither habe sie das fasziniert: wie sich in der Physik das Philosophische verbirgt. «Und welchen Raum das für Gedankenexperimente schafft.» Und in der Wirtschaft spüre sie der Frage nach: Wie lebt der Mensch? Wie organisiert sich die Gesellschaft?

Chinas Science-Fiction-Literatur hat gerade einen Lauf. Es kamen ein paar Dinge zusammen. Die Anerkennung der Welt, das ist das eine. Der Erfolg von Liu Cixin und seiner Trisolaris-Trilogie, die auch im deutschsprachigen Raum ein Bestseller ist. Als erster chinesischer Autor überhaupt gewann Liu Cixin damit 2015 den Hugo-Award, den begehrtesten Preis, den die Science-Fiction-Gemeinde weltweit vergibt. Ein Jahr später war dann zum Erstaunen aller Hao Jingfang Hugo-Preisträgerin, ihre Erzählung «Peking falten» warf so prominente Mitbewerber wie Stephen King aus dem Rennen. Der Elsinor-Verlag brachte ihr Buch auf Deutsch heraus. Die Autorin selbst war im Januar am WEF in Davos, eine kluge Stimme aus dem jungen China.

Zur internationalen Anerkennung hinzu kommt das zunehmend unfreie Klima zu Hause. Zensur und Gedankenkontrolle haben unter Partei- und Staatschef Xi Jinping an Schärfe zugelegt. Hao Jingfang sitzt in einem Café nahe dem Lamatempel, eine lebhafte, offene Frau, die sich doch, wie alle hier, ihre Worte sorgfältig zurechtlegt. «In China ist die Literatur nicht sehr frei», sagt sie schliesslich. «Im Genre Science-Fiction ist die Freiheit wahrscheinlich noch am grössten. Das läuft unter dem Radar.» Das Parabelhafte schenkt Freiräume. Wobei sich mancher Autor nicht allzu viel Mühe gibt, seine Inspiration durch die Wirklichkeit zu verbergen. So gibt es Schreiber wie Chan Koonchung, der in seinem Buch «Die fetten Jahre» ein Land in nicht allzu ferner Zukunft beschreibt, dessen Volk euphorisch in rauschhaftem Konsum schwelgt, während ein um sich greifender kollektiver Gedächtnisverlust die Erinnerung an ein schlimmes Verbrechen der Regierung ausradiert. Und Liu Cixins «Drei Sonnen» steigt ein mit brutalen Szenen aus Mao Zedongs Kulturrevolution (1966­–1976), die für den Verlauf der Geschichte als Motiv zentral bleibt.

«Peking falten» wurde eine Antiutopie genannt, in Wirklichkeit hat sich die Geschichte einfach nur die heutigen Zustände der Stadt vorgeknöpft und überträgt sie auf eine andere Bühne. Die Leute aus Sektor drei. Müllmann Lao Dao ist die Hauptfigur. Er träumt davon, sich für seine Tochter einen anständigen Kindergartenplatz leisten zu können, unmöglich mit seinem Gehalt. Also nimmt er den Auftrag eines Studenten an und schmuggelt für ihn einen Liebesbrief in Sektor eins. Es geht in der Geschichte um die Kluft zwischen Arm und Reich, es geht um schreiende Ungerechtigkeit, ein Problem, das ausgerechnet im sich kommunistisch nennenden China von beispielloser Schärfe ist. Peking ist die Milliardärshauptstadt der Welt und gleichzeitig die Heimat von Millionen von Wanderarbeitern, die hier ein Auskommen finden und doch zugleich entrechtet bleiben. Zugezogene vom Land sind das, die wie Lao Daos Vater «Ziegel für Ziegel» die neue glitzernde Stadt aufgebaut haben, die sie in ihren Eingeweiden Tag und Nacht am Laufen halten und die von ihr doch immer wieder mit den Füssen getreten werden.

Vor allem, sagt Hao Jingfang: «Wir sind alle füreinander unsichtbar.» Die Mächtigen aus Sektor eins bekommen jene ganz unten nie zu Gesicht, über deren Leben sie am Konferenztisch befinden. «Aber mir und den Leuten um mich herum geht es doch genauso», sagt Hao. Die auf sich selbst und ihren neue materielle Behaglichkeit fixierte Mittelschicht aus Sektor zwei: «Das sind wir, ich und meine Kollegen.» Menschen, die durchaus Empathie zeigen – die aber ganz schnell hochnervös werden, wenn einer vorschlägt, diesen Zugezogenen den gleichen rechtlichen Status zu gewähren wie den Alteingesessenen. Sprich: das Hukou-System, Chinas System der Aufenthaltsregistrierung, abzuschaffen, denn dieses System, ein Erbe aus Maos Zeiten, macht Chinas Städte heute de facto zu Apartheidgesellschaften. Es verwehrt den Wanderarbeitern den Zugang zu den Kindergärten, den Schulen, den Spitälern der Stadt. «Ich sehe das auch bei meinen Pekinger Freunden», sagt Hao: «‹Was?›, heisst es dann, ‹wir haben so hart gearbeitet für all das – und die sollen nun davon profitieren?›» Als hätten «die» nicht mindestens ebenso hart gearbeitet.

Wanderarbeiter aus der Stadt vertrieben

Manchmal brechen die Gräben auf mit einer Wucht, dass auch in der Wirklichkeit das Wegsehen nurmehr schwer möglich ist. Seit Haos Peking-Parabel den Hugo gewonnen hat, ist viel passiert. «Diduan renkou», «die ganz unten», das Wort ist mit einem Mal in aller Munde in Peking: Das ist der Bodensatz der Gesellschaft, den man abkratzt und weit hinter die Stadtgrenze wirft. Das sind die aus Sektor drei. In einer beispiellosen Kampagne gingen die Behörden, jene im realen Peking, gegen die Wanderarbeiter vor, warfen Menschen aus ihren Wohnungen, rissen ihre Häuser ab, legten über Nacht ganze Nachbarschaften in Schutt und Asche – und vertrieben Hunderttausende aus der Stadt. «Aus Gründen der Sicherheit», hiess es offiziell: Es hatte zuvor ein Feuer gegeben in einer Unterkunft. In Wirklichkeit ist es das erklärte Ziel Pekings zu schrumpfen. Die Stadt will schöner werden, sie braucht das arme, schmutzige Volk jetzt nicht mehr, die Nicht-Pekinger sollen bitte wieder nach Hause gehen. Es ist ein wenig so, als treibe Zürich die Aargauer, die Glarner und die Bündner aus der Stadt, die Ostschweizer sowieso. Jedenfalls jene ohne Geld. Zur Ehrenrettung der Pekinger muss man sagen, dass nicht wenige von ihnen entsetzt protestierten gegen die Erbarmungslosigkeit ihrer Behörden.

Hao Jingfang engagiert sich seit Jahren in Projekten in Armutsgebieten. Science-Fiction hat in China bislang wahrscheinlich nur Bestsellerautor Liu Cixin reich gemacht, also hat Hao einen Tagesberuf. Eine kleine Tochter hat sie auch. Ach ja, und in ihrer Freizeit betreibe sie noch ein Selbststudium, sagt sie: Sie arbeite sich gerade ein in die Psycho­logie, die Neurologie und die Archäologie. Fürs Schreiben bleiben ihr die Nacht- und frühen Morgenstunden. Fürs Lesen die jeweils eine Stunde langen Fahrten mit der U-Bahn zu ihrem Arbeitsplatz. Der auch kein gewöhnlicher ist: Hao Jingfang arbeitet als Ökonomin für die China Development Research Foundation, eine Denkfabrik, die die Regierung bei den ganz grossen Fragen berät. Sie forscht zur Urbanisierung oder zum Aufstieg neuer Weltmächte.

Chinas Aufstieg, sagt sie, sei «nichts Besonderes»: «Deutschland oder Japan haben Ähnliches erlebt.» Und wie kann China die Fehler dieser Mächte vermeiden? Sie plädiere für ein System, sagt Hao, das auf Offenheit und Inklusion setze. Eines, das nicht alle Macht und alle Ressourcen zentralisiert. «Eines, das die Stimme des Volkes hören lässt. Das Kreativität zulässt und pflegt.» Sie sagt, sie habe von der Regierung «gute Rückmeldung» auf ihren Bericht bekommen. Die Entwicklung Chinas, das sagt sie nicht, ist eine andere.

Widerstand und Rebellion sind in «Peking falten» übrigens kein Thema. Das sei ihr «ein zu grosses Klischee», sagt Hao. So leben die Menschen in Haos Peking vor sich hin, leiden, hassen, lieben und nehmen ihre Welt so, wie sie ist, schulterzuckend. «Sie sehen das Grosse und Ganze nicht», sagt Hao. «Sie fügen sich.»

(Tages-Anzeiger)