Was man über Kim Jong-un weiss

Spricht Kim Jong-un Deutsch mit Berner Akzent? Sang er in seiner Jugend Schweizer Volkslieder, darunter besonders gern Polo Hofers «Alperose»? Begleitete Kim den Schweizer Klassiker mit einer Bongotrommel zwischen den Knien?

So steht es in Geschichten über die Schweizer Schulzeit des nordkoreanischen Diktators, der unter dem Namen Pak-un und getarnt als Sohn des Chauffeurs des Botschafters erst eine Sonderklasse für ausländische Schüler und später bis zur neunten Klasse den regulären Unterricht der Schule Liebefeld-Steinhölzli bei Bern besucht haben soll. Dann war er plötzlich weg – ohne Abschluss, ohne Erklärung.

Lehrer und Schüler werden seither von Journalisten bestürmt. Manche beschrieben einen gut integrierten Jungen, der sich vor allem für Videospiele und Turnschuhe interessierte. Andere wollten sich an Spuckattacken und Tritte erinnern. Es gibt Bilder dieses Pak-un aus seiner Schulzeit, die «SonntagsZeitung» liess 2012 einen Gesichtsvergleich vornehmen. Höchstwahrscheinlich war es Kim, lautete das Ergebnis, aber es fehle eine letzte Gewissheit.

«Uns fehlen selbst Basisinformationen. Wir wissen nicht einmal, wie viele Kinder Kim hat und wie sie heissen.»Jung Pak, Ex-Analystin der CIA

In Geheimdienstdossiers findet sich ein weiteres starkes Indiz: Eine Sichtung der Passagierlisten der nordkoreanischen Air Koryo ergab, dass der angebliche Sohn des Chauffeurs zwischen 1996 und 2000 stets mit hochrangigen Begleitern zurück nach Pyongyang flog. Unter ihnen war auch der frühere nordkoreanische Botschafter in Bern.

Puzzle mit nicht passenden Teilen

Ein Begleitkommando – VIP-Behandlung für ein Mitglied der Kim-Sippe – heisst deshalb die Schlussfolgerung in westlichen Aussenministerien und Geheimdiensten. Der Chauffeur und seine Frau waren danach eine Art Scheineltern für Schulfeste und den Elternbesuchstag. Der Diktator, so steht es in vertraulichen Analysen über den dritten Machthaber der Kim-Dynastie, spricht Englisch und Französisch, spielte Basketball, schwamm an den Stränden der Riviera und fuhr Ski in den Alpen.

Es ist einer der seltenen Erfolge beim Versuch, Informationen über Nordkorea zu beschaffen und damit Politik und Ziele der kommunistischen Erbdiktatur zu verstehen. «Das ist das härteste aller harten Ziele», bekennt die frühere CIA-Analystin Jung Pak, die heute für die US-Denkfabrik Brookings arbeitet. «Uns fehlen selbst Basisinformationen. Wir wissen nicht einmal, wie viele Kinder Kim hat und wie sie heissen.» Einer ihrer Vorgänger beschrieb die Arbeit einmal so: Es sei, als sitze man vor einer Kiste mit Puzzle-Stücken mit nur wenigen Teilen. Und dann werfe auch noch jemand nicht passende Stücke hinein.

Psychologen diskutieren, ob Kim sich für «gottähnlich», einen «exzellenten Scharfschützen» und ein «Genie unter Genies» hält.

In diesen Tagen machten die für Nordkorea zuständigen Analysten nicht nur bei der CIA Überstunden. Am 12. Juni hätte in Singapur der historische Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump stattfinden sollen. Die Themen: atomare Abrüstung und die Frage, ob auf der koreanischen Halbinsel der Kalte Krieg zu Ende gehen könnte. Aber kann man Kim, der angeblich seinen eigenen Onkel exekutieren und später auch einen Halbbruder mit dem Kampfstoff VX vergiften liess, trauen? Einem Mann, der Verantwortung für das inzwischen älteste Gulag-System der Welt trägt?

Vom Verlauf eines einzigen Treffens hängt viel ab

Es ist eine Aufgabe von Diplomaten und Geheimdiensten, Politiker vor solchen Gipfeltreffen mit Dossiers zu versorgen. Ronald Reagan, dem es schwerfiel, sich zu konzentrieren, wurden vor Treffen mit ausländischen Staatschefs kleine Filme vorgeführt. Besonders bedeutsam sind solche Briefings vor Treffen mit autoritären Herrschern und Diktatoren. Denn diese entscheiden weitgehend allein. Vom Verlauf eines einzigen Treffens können Lösung oder Verschärfung einer Krise abhängen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Ex-Basketballer Dennis Rodman ist eine der besten Quellen des CIA, hier beim Besuch von Kim in Nordkorea. (Foto: Getty Images)

Für das Kim-Dossier sind Psychologen eingeschaltet worden. Zu den debattierten Fragen gehört, ob Kim sich für «gottähnlich» hält, für einen «exzellenten Scharfschützen» und ein «Genie unter Genies», wie es der Propagandaapparat des Landes verbreitet. Oder ob er solchen Mumpitz selbst nicht glaubt. Der riesige Aufwand dient dazu, herauszufinden, was Kim will und wie er reagieren wird – ob man etwa eine neue Eskalation befürchten muss, wenn ein Treffen mit Trump scheitert.

Und ob man seinen eventuellen Zusicherungen trauen darf: Die Kim-Clique hat 2008 den Kühlturm des Atomreaktors in Yongbyon sprengen lassen – die Bilder gingen um die Welt. Aber sie waren ein Betrug: Gleichzeitig betrieb Nordkorea bereits ein weiteres geheimes Atomprogramm.

Vorsicht ist inzwischen überall zu spüren, die Einschätzungen zu Nordkorea waren in der Vergangenheit oft falsch. Dass Kim, der jüngste Sohn, als Nachfolger auserkoren war, hatte niemand vorhergesehen. Vom Tod seines Vaters Kim Jong-il erfuhren die Geheimdienste im Dezember 2011 erst Tage danach aus den nordkoreanischen Staatsmedien.

Kim machte den Geheimdiensten die Sache schwer, er traf bislang so gut wie keine ausländischen Politiker.

Dann galt als wahrscheinlich, dass der stark übergewichtige damals erst 27- oder 28-Jährige (auch das weiss man nicht so genau) sich nicht lange an der Macht würde halten können. So ist die jetzige Fixierung auf Kim auch ein Eingeständnis: Kim ist keine Marionette der Generäle, er hat das Regime im Griff, er trifft die Entscheidungen.

Geheime Informationen vom Sushi-Koch

In anderen Bereichen der Aufklärung lief es für die Amerikaner nicht besser: Dass Nordkorea ein geheimes Programm zur Urananreicherung betreibt, erfuhr die CIA erst, als das Regime einem US-Wissenschaftler die Anlage vorführte. Und die Information, dass Pyongyang dem syrischen Regime einen Atomreaktor baute, kam vom israelischen Mossad.

Vom Sushi-Koch zum Kim-Kenner: Kenji Fujimoto posiert mit einem Bild, das ihn und Kim zeigt. (Foto: Getty Images)

Manches an den Schwierigkeiten bei der Informationsbeschaffung lässt sich erklären. In Nordkorea gibt es wenig ausländische Diplomaten und Besucher, die Bürger wiederum dürfen so gut wie nicht reisen. Telefoniert und gemailt wird nicht viel, die gängigen Aufklärungsmethoden greifen also kaum. Es bleiben Überläufer, aber deren Berichte sind oft umstritten.

Auch Kim machte den Geheimdiensten die Sache schwer, er traf bislang so gut wie keine ausländischen Politiker. Das wenige, was über ihn bekannt war, kam lange von einem Sushi-Koch und einem pensionierten amerikanischen Basketballspieler. Der Koch Kenji Fujimoto hatte für Kims Vater gearbeitet und berichtete, dass der heutige Machthaber schon als Elfjähriger einen Colt getragen habe.

Kim soll ein charmanter Plauderer sein, witzig und zuvorkommend.

Dennis Rodman wiederum ist ein Freund des Diktators. Nur von ihm weiss man den Namen einer Tochter, sie heisst Ju-ae. Der südkoreanische Dienst berichtete vor dem Parlament in Seoul von der Geburt eines dritten Kindes im Februar. Leider kenne man weder Namen noch Geschlecht. Die CIA musste einmal bekennen, dass Fujimoto und Rodman eigentlich die wichtigsten Quellen ihrer Erkenntnisse über Kim sind.

Inzwischen reist der Diktator. Er fuhr nach China, aber auch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in hat er getroffen und den früheren CIA-Chef Mike Pompeo, heute US-Aussenminister, den sogar mehrmals. Kim soll ein charmanter Plauderer sein, witzig und zuvorkommend. Er raucht und trinkt. Ganz scheint er die Vorsicht nicht aufgegeben zu haben. Südkoreanische Offizielle berichten, dass Kim zum historischen Treffen an der Demarkationslinie seine eigene Toilette mitgebracht habe.

Reist mit eigenem WC an

Schliesslich wurde schon im Kalten Krieg der Trick ersonnen, mit einer speziellen Auffangeinrichtung Urin und Kot ausländischer Staatschefs für spätere Untersuchungen zu sichern. Neuerdings beteiligen sich auch südkoreanische Medien an der Kim-Analyse. Eine Zeitung liess Experten Fotos seiner Schuhe prüfen, um herauszufinden, ob der Machthaber Einlegesohlen trägt, um grösser zu erscheinen. Auch Lippenleser wurden schon engagiert.

Die Einschätzungen für den nun geplatzten Gipfel reichten von einem möglichen grossen Durchbruch (eher nicht) bis zu einem Bluff (auch unwahrscheinlich). Viel sprach für die Einschätzung des südkoreanischen Präsidenten Moon. Der glaubte, dass Kim seinen Paria-Staat nach dem Vorbild des früheren chinesischen Machthabers Deng Xiaoping ökonomisch reformieren will und vielleicht bereit sein könnte, hierfür auch sein Arsenal an Massenvernichtungswaffen einzutauschen.

Erwartetet werden zähe, lang anhaltende Verhandlungen ohne schnellen Durchbruch. Kim braucht ein Ende der Sanktionen und wirtschaftliche Hilfen für sein Land, er gilt als rational und kühl kalkulierend. Kein Irrer mit der Bombe. Was also kann und muss man erwarten? Die ehrlichste Antwort der Nordkorea-Spezialisten lautet, dass sie es nicht so genau wissen. Nordkorea bleibt das «härteste Ziel». (Tages-Anzeiger)