Wie sich der älteste Regierungschef zurück an die Macht brachte

In der antiken Tragödie gibt es den Deus ex Machina, der plötzlich auf die Bühne schwebt und alles, was unauflösbar erschien, mit göttlicher Kraft richtet. Im Drama um die Zukunft Malaysias gibt es Mahathir Mohamad, einen 92-jährigen Erdenbewohner, der sich aus dem Ruhestand erhob, um noch einmal die Macht zu erringen. Seine Energie im Wahlkampf war sagenhaft. Und nun ist das Unfassbare geschehen: Mahathir hat sein Oppositionsbündnis Pakatan Harapan (PH) zum Sieg geführt. Er ist nun der älteste Regierungschef, der je auf der Welt vereidigt wurde.

Beinahe flehentlich hatte er die Bürger beschworen, sie sollten ihm auf seine alten Tage die Chance geben, etwas zurechtzurücken. «Der grösste Fehler meines Lebens war es, Najib auszusuchen», sagte er mit Blick auf seinen einstigen Zögling. Najib Razak wurde 2009 Premier von Mahathirs Gnaden, doch bald zerstritten sie sich. Und dann tauchten ungeheuerliche Vorwürfe auf. Najib und seine Günstlinge sollen den Staatsfonds 1MDB geplündert haben, mehr als vier Milliarden Dollar sind versickert, im Ausland haben Ermittler Untersuchungen eingeleitet.

Nur Najib tat so, als wäre nichts. 680 Millionen Dollar, die auf seinem privaten Bankkonto landeten, tat er als Petitesse ab – es sei eine Schenkung der Saudis gewesen, die er im Übrigen gar nicht gebraucht und längst zurückgezahlt habe. So viel Dreistigkeit liess Mahathir nicht mehr ruhen. «Ich sah mein Erbe in Gefahr, ich musste etwas unternehmen», sagte er im Gespräch.

Die Jugend wollte den Wandel

Mit 92 noch einmal einen Eid als Premier ablegen? Das ist abenteuerlich. Der alte Kämpfer scheint es reichlich zu geniessen. Dabei entbehrt der sensationelle Machtwechsel in Kuala Lumpur nicht der Ironie. Ausgerechnet Mahathir Mohamad, der vor 15 Jahren die Bühne verliess, soll nun das Gesicht des Aufbruchs sein? Zu verdanken hat er den Sieg nicht nur, aber auch den jungen Wählern. Sie ersehnen Wandel, haben kein Vertrauen mehr in eine Partei, deren Führer sich so viel herausgenommen haben. Mahathir kann immerhin vorweisen, dass er in 22 Jahren als Premier Malaysia angeschoben hat. Unter seiner straffen, oft brachialen Führung wurde der Vielvölkerstaat zum asiatischen Tiger. In der Finanzkrise der Neunzigerjahre ging viel Sprungkraft verloren, doch rappelte sich das Land wieder auf.

Mahathir Mohamad sehen viele nun als rettenden Anker, sie vertrauen ihm, weil er Malaysia einst gross gemacht hat.



Mahathir, dessen Frau Siti im Wahlkampf oft an seiner Seite zu sehen war, hat fünf Kinder. Er begann seine Laufbahn als Arzt, doch schon früh strebte er in die Politik. Er hat ein ausgeprägtes Gespür für Macht und für jene, die ihm gefährlich werden könnten. Seine Gnadenlosigkeit besiegelte einst das Schicksal des Oppositionsführers Anar Ibrahim, den er mittels Sodomievorwürfen ins Gefängnis befördern liess. In einer schwindelerregenden Wende hat sich Mahathir nun ausgerechnet mit diesem Mann verbündet. Anwar soll im Juni freikommen, Mahathir will ihm dann bald das Amt des Premiers überlassen. Das klingt bizarr, aber nichts scheint unmöglich zu sein, wenn es um die Macht in Malaysia geht.

Mahathir liebt die Attacke, und er hat darin jetzt wieder Übung, seitdem er auf Najib einprügelte, ihn einen Dieb, Banditen und Lügner nannte. Dass er mit seinen Tiraden Gehör fand, lag nicht allein an den Korruptionsskandalen. Der Wille zum Wechsel speiste sich auch aus den Leiden des Alltags. Preise steigen, Löhne stagnieren, das drückt die Stimmung. Und als Schuldigen hat das Volk Najib ausgemacht, der eine allseits unbeliebte Mehrwertsteuer einführte. Mahathir Mohamad sehen viele nun als rettenden Anker, sie vertrauen ihm, weil er Malaysia einst gross gemacht hat. Dass auch seine Amtszeit von 1981 bis 2003 nicht frei von Nepotismus war, ist vorerst vergessen. Was zählt, ist der Ruf des erfahrenen Feldherrn: Der Mann kam zurück, feuerte und siegte. Das macht ihm in seiner Altersklasse so schnell ­keiner nach. (Tages-Anzeiger)