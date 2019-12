China wirft Uno-Kommissarin «unangemessene Einmischung» vor

China hat der Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet eine «unangemessene Einmischung» in die internen Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Die chinesische Vertretung bei der Uno in Genf bezeichnete am Samstag einen Meinungsbeitrag Bachelets, in dem sie eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt in Hongkong gefordert hatte, als «fehlerhaft» und als «Verletzung der Ziele und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen».

Bachelets am Samstag veröffentlichter Artikel in der «South China Morning Post» enthalte «unangemessene Anmerkungen zur Sonderverwaltungszone Hongkong» und sei eine «Einmischung in die internen Angelegenheiten Chinas», hiess es in der Erklärung der chinesischen Uno-Vertretung.

Bachelet hatte die Hongkonger Behörden in dem Meinungsbeitrag zu einer «unabhängigen und neutralen richterlichen Untersuchung der Berichte über exzessive Polizeigewalt» aufgefordert. Die chinesische Uno-Vertretung warf Bachelet vor, mit dem Artikel die «Randalierer» in Hongkong zu «weiterer schwerer und radikaler Gewalt» zu ermutigen.

Neue Ausschreitungen

Hunderte Menschen haben am Sonntag vor erneuten Anti-Regierungs-Protesten die Polizei aufgefordert, kein Tränengas mehr gegen Demonstranten einzusetzen. An der Kundgebung im Stadtzentrum beteiligten sich viele Familien mit Kindern. «Kein Tränengas, rettet unsere Kinder», war auf Plakaten zu lesen. Im Laufe des Tages sind drei von den Behörden genehmigte Demonstrationszüge geplant.

Am Samstag hatten Schüler und Rentner gemeinsam gegen Polizeigewalt und widerrechtlich Festnahmen demonstriert. Eine Woche nach dem deutlichen Wahlerfolg der Demokratie-Bewegung ist es dabei erneut zu vereinzelten Ausschreitungen gekommen.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete, errichteten rund 200 Demonstranten am späten Samstagabend nach einem zunächst friedlichen Protest eine Strassenblockade. Zudem wurde der Eingang einer U-Bahn-Station in Brand gesetzt. Die Polizei setzte laut dem Bericht mindestens einmal Tränengas ein. (sda)