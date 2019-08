Chinesische Truppen halten Übung in Shenzhen-Stadion ab

Tausende chinesische Truppen haben am Donnerstag an einer Übung in einem Sportstadion in der Stadt Shenzhen an der Grenze zu Hongkong teilgenommen. Die Uniformierten gehörten offenbar der chinesischen Militärpolizei an, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Auch gepanzerte Fahrzeuge und Truppentransporter fuhren ins Shenzhen-Bay-Stadion in der südchinesischen Metropole, viele weitere standen davor.

The Chinese military, believing in the intel and these videos, have set in place a comprehensive military operation targeting the situation in #HongKong. #HongKongProtests #China #Democracy pic.twitter.com/QWFM11XYKC — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019

In der Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es seit zehn Wochen Demonstrationen gegen die pekingtreue Regierung. Die Furcht vor einem militärischen Eingreifen Pekings nahm zuletzt zu.

Chinesische Medien berichteten, dass die Volksbefreiungsarmee zahlreiche Militärfahrzeuge zu «Übungszwecken» ins benachbarte Shenzhen entsandt habe. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte unter Verweis auf die US-Geheimdienste, Peking habe Truppen an die Grenze zu Hongkong geschickt.

Satellitenbilder zeigen den chinesischen Truppenzusammenzug: Militärfahrzeuge im Bay Sports Center in Shenzhen an der Grenze zu Hongkong. Foto: Keystone (sda)