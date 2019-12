Eine Frau gegen eine Weltmacht

Hier Asiye Abdulaheb und Jasur Abibula, eine Hausfrau und ein Gärtner in einem kleinen Ort in den Niederlanden. Dort China, geführt von der mächtigsten Partei der Erde. Und dann dieser Tag im Juni. Der Tag, an dem Asiye Abdulaheb im Posteingang ihres Laptops jene Dokumente fand, die alles änderten. Asiye Abdulaheb steht am Herd ihrer kleinen Wohnung, schneidet Zwiebeln und erzählt. Sie erzählt auf Chinesisch, spricht Mandarin fliessend.

Nüchternes Beamten-Chinesisch

Erst habe sie die Nachricht ignoriert, sie hatte zu tun. Als sie sie dann doch öffnete, habe bald ihr Herz zu klopfen begonnen. Zornig sei sie gewesen, aufgeregt. Die Zahlen, die sie da las: 15'683 Menschen wurden in einer Woche in ein Lager im Süden der Region Xinjiang eingewiesen. Nüchternes Beamten-Chinesisch. Anweisungen für Türen, die «doppelt zu verschliessen» sind, für «Züchtigungen und Strafen». «Es dürfen auf keinen Fall Ausbrüche passieren», heisst es an einer Stelle.

Das Ziel: die «ideologische Transformation». Die Klassifizierung: streng geheim. Die Unterschrift: Zhu Hailun, stellvertretender Parteisekretär der Autonomen Region Xinjiang.

Informationen über die Lager kursierten seit einiger Zeit. Aussagen ehemaliger Insassen. Satellitenbilder. Puzzleteile, die jeder zusammensetzen konnte, wenn er wollte – oder sie ignorieren. Chinas Regierung war recht erfolgreich darin, Xinjiang von der Welt abzuschotten und all die Berichte als böswillige «Gerüchte» von «Feinden des chinesischen Volkes» abzutun.

Wenn die Papiere echt waren, waren sie das fehlende Beweisstück. Asiye Abdulaheb wusste das. Interne Regierungsdokumente, die die «Schulen» im Detail beschrieben als abgeriegelte, streng bewachte, auf politische Indoktrinierung ausgerichtete Gefangenenlager. Der Beleg wurde so das letzte Glied in einer kurzen Kette von Whistleblowern, die dafür sorgten, dass die Welt ihre Augen vor den Lagern nicht länger verschliessen konnte.

Jenseits der Zensur

Asiye Abdulaheb hatte in den Niederlanden die Welt jenseits der Zensur entdeckt, die zu Hause ihr Begleiter gewesen war. Wenn die Kinder schliefen oder in der Schule waren, schrieb sie Aufsätze auf Facebook, auf Uigurisch, oft über internationale Politik. Teil eines Netzwerkes war sie aber nicht, also entschied sie, eine Seite der Papiere auf Twitter zu posten. Sie hoffte, dass sich vielleicht ein Journalist melden würde.

Einer derer, die sich meldeten, war der China-Forscher Adrian Zenz, der mit der Auswertung öffentlich zugänglicher chinesischer Regierungsdaten mehr als jeder andere Indizien für die Existenz des gewaltigen Lagersystems in Xinjiang zusammengetragen hatte. Er hatte schnell das Gefühl: «Das ist authentisch.» Schnell erkannte er auch, dass diese Dokumente ein Wendepunkt sein könnten: «Zum ersten Mal hatten wir vertrauliche, interne Anweisungen über die Verwaltung der Lager in der Hand.»

Gleichzeitig geschahen merkwürdige Dinge. Asiye Abdulaheb erzählt, dass sich bei ihr Journalisten meldeten, die keine Journalisten waren. Ihre Konten bei Hotmail, Twitter, Facebook seien gehackt worden. Und es trudelte eine Nachricht auf Facebook ein: «Hör auf, sonst wird man dich zerstückelt in der schwarzen Mülltonne vor deinem Haus finden.»

«Ich habe etwas getan für mein Volk. Die Welt versteht die Uiguren ein wenig besser.»Asiye Abdulaheb

Ob sie Angst hatte? «Schrecklich war das. Aber da sitzen eine Million Menschen im Lager. Und irgendjemand in Xinjiang hat diese Dokumente unter Lebensgefahr ausser Landes geschickt. Und ich lebe in Europa, in einem Rechtsstaat. Soll ich mir da wirklich um meine Sicherheit Gedanken machen?» Sie sagt kein Wort dazu, wer ihr die Dokumente geschickt hat.

Aufgewachsen ist Asiye Abdulaheb in Urumqi, der Hauptstadt Xinjiangs. Sie arbeitete für die Regierung, hatte ein Faible für Literatur und Poesie. Bei den Unruhen von Urumqi 2009 starben der Regierung zufolge fast 200 Menschen. «In einer Nacht musste ich über leblose Körper hinwegsteigen, um nach Hause zu kommen», sagt Jasur Abibula.

Der damalige Parteisekretär Wang Lequan hielt eine Rede, in der er sich explizit an die Han-Chinesen in Xinjiang wandte: «Unsere diktatorische Macht wird alle Übeltäter zur Strecke bringen», versprach er. «Plötzlich», sagt Asiye Abdulaheb, «wurden wir Uiguren nur mehr als Monster gezeichnet. Mit einem Mal waren wir alle Terroristen.»

Start mit 50 Franken

Asiye Abdulaheb und Jasur Abibula kannten sich da noch nicht. Aber beide beschlossen in diesen Tagen, Xinjiang und China zu verlassen. Mit etwas Glück und viel Geld konnten einige wenige einen Pass ergattern. «Als ich auf dem Flughafen in Amsterdam landete, hatte ich noch genau 600 Yuan in der Tasche», sagt Jasur Abibula. Das waren damals etwa 50 Franken. Auch Asiye Abdulaheb landete, über Istanbul kommend, in Amsterdam. Beide beantragten gleichzeitig Asyl, auf dem Flughafen lernten sie sich kennen.

Sie heirateten und bekamen einen Sohn und eine Tochter, bevor sie sich wieder auseinanderlebten und 2016 scheiden liessen. Jasur Abibula ist nicht aktiv in den sozialen Medien, er sagt, er habe keine Ahnung gehabt von den Dokumenten auf dem Computer seiner Ex-Frau, als er die Nachricht eines Fremden erhielt, der ihm mitteilte, ein alter Freund aus Urumqi müsse ihn, Jasur, dringend sehen. Und zwar in Dubai. Er habe Nachrichten von Jasurs Mutter. Weder zum Freund noch zur Mutter hatte er in den vergangenen Jahren Kontakt gehabt.

Als Jasur Abibula zu seiner Ex-Frau eilte, um ihr mitzuteilen, er müsse nach Dubai fliegen, war sie alarmiert. Asiye Abdulaheb erzählte ihm von den Geheimdokumenten und von den Drohungen, die sie erhalten hatte. «Aber ich dachte: Was, wenn der Freund doch Nachrichten von meiner Mutter hat?», sagt Jasur Abibula. «Und was, wenn er selbst fliehen möchte?»

Todesdrohungen in Dubai

Abibula fliegt. Als er in Dubai aus dem Flugzeug steigt, hätten ihn drei uigurische Männer erwartet, darunter der Freund. «Ich habe ihn umarmt, aber er war ganz steif und kühl», sagt Jasur Abibula. «Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte.» Die anderen beiden hätten sich als Geschäftsleute vorgestellt. Beim Abendessen hätten sie erstmals offenbart, was sie wollten: «Deine Ex-Frau, Asiye, sie hat Dokumente auf ihrem Computer.» Sie hätten einen USB-Stick für ihn, den solle er in den Computer stecken. Jasur Abibula sagt, sie hätten kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Geheimdienstagenten waren.

Abibula hat Fotos aus Dubai, viele Wolkenkratzer, und ein Bild, auf dem der mutmassliche Agent, der sich Dolet nannte, grinsend seinen Arm um Jasur legt. Einmal seien sie mit dem Jeep in die Wüste gefahren. «Dolet drehte sich zu mir um und sagte: Schau mal, wenn man hier einen vergräbt, der wird bestimmt 30, 40 Jahre nicht gefunden.» Jasur Abibula willigte nach eigenen Angaben ein. Sie hätten versprochen, er könne zurück nach Urumqi, seine Mutter sehen. «Ich wollte einfach so schnell wie möglich weg», sagt er. Vier Nächte hätten sie ihn dortbehalten. «Ich hatte solche Angst, ich habe mich die ganze Zeit betrunken.»

Ausser den Fotos, dem Video und den Bordkarten gibt es keine Beweise für Jasur Abibulas Geschichte. Aber sie passt ins Muster chinesischer Geheimdienstaktivitäten. Die Bespitzelung von Auslandsuiguren durch chinesische Agenten ist in fast jedem europäischen Land aktenkundig.

«Wie wollen sie mich denn jetzt noch bedrohen? Die Dokumente sind doch schon öffentlich.»Asiye Abdulaheb

Asiye Abdulaheb sagt: «Es ist ein Wunder, dass Jasur aus Dubai zurückgekehrt ist.» Er sagte kein Wort, schrieb auf einen Zettel, sie solle ihm frische Kleider holen. Dann zog er die Kleider aus, die er auf der Reise angehabt hatte, und warf sie mit seinem Handy im Garten in die hinterste Ecke. Als die Terrassentür wieder geschlossen war, sagte er ihr alles. So erzählt sie es. Das Aussenministerium in Peking war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Jasur Abibula und Asiye Abdulaheb wandten sich dann – kurz nach der Veröffentlichung der China Cables – an die Polizei und an eine Amsterdamer Tageszeitung, die ihre Geschichte zum ersten Mal erzählte (zum Bericht über die China Cables).

Mit Gesicht und Namen an die Öffentlichkeit, ist das nicht verrückt? «Jasur war nach Dubai in der Hand der Chinesen, wir hatten Angst, sie lassen uns nie wieder los», sagt Asiye Abdulaheb. Von der Veröffentlichung ihrer eigenen Geschichte, sagt Abdulaheb, verspreche sie sich zusätzlich Schutz. «Wie wollen sie mich denn jetzt noch bedrohen? Die Dokumente sind doch schon öffentlich.» Kurz nach dem Porträt in der Amsterdamer Zeitung erschien ein Artikel in der Pekinger «Global Times», in dem das Propagandablatt schrieb, Asiye Abdulaheb gehe ein «echtes Risiko» ein, wenn sie weiter die Aufmerksamkeit der Presse suche.

Beide schlafen nicht gut. Asiye Abdulaheb sagt, manchmal, abends, mache sie sich Sorgen um die Kinder, aber vor allem sei sie froh: «Ich habe etwas getan für mein Volk.» Die Welt versteht die Uiguren ein wenig besser.