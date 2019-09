«Frau Merkel, Sie haben Erfahrung mit den Schrecken einer Diktatur»

In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel bittet der Anführer der Proteste in Hongkong, Joshua Wong, um Beistand. «Frau Bundeskanzlerin Merkel, Sie sind in der DDR aufgewachsen. Sie haben Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht», zitierte die «Bild»-Zeitung vorab aus einem Schreiben Wongs und weiterer Aktivisten. «Die Deutschen haben im Kampf gegen den Autoritarismus während der 80er Jahre mutig an vorderster Front gestanden. Wie die gewaltfreien Demonstranten der Montags-Demos bringen wir unser Anliegen in die breite Öffentlichkeit und plädieren für demokratische Prinzipien.»

Wong forderte die Kanzlerin und Deutschland auf, den Demonstranten beizustehen. «Wir wünschen uns, dass Sie den Mut und die Entschlossenheit gegen autoritäre Unrechtsregime zeigen, der Deutschland und Europa vor dem Ende des Kalten Krieges inspiriert hat und den Europa heute zeigt», zitiert das Blatt aus dem Brief. «Deutschland sollte zudem auf der Hut sein, mit China Geschäfte zu machen, da China das internationale Völkerrecht nicht einhält und wiederholt seine Versprechen gebrochen hat.» In dem Brief stehen dem Blatt zufolge ausserdem konkrete Forderungen der Demonstranten in Hongkong: die vollständige Rücknahme des Auslieferungsgesetzes und die «Einführung eines echten allgemeinen Wahlrechts». Neben Joshua Wong seien die Unterzeichner Joephy Wong und Alice Yu, in Deutschland lebende Hongkonger Künstlerinnen und Aktivistinnen.

In Hongkong sind seit Mitte Juni Hunderttausende Menschen auf die Strassen gegangen, um gegen die heimische Regierung und einen wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige britische Kronkolonie zu protestieren. Stein des Anstosses waren Pläne für ein Gesetz zur Auslieferung beschuldigter Hongkonger an China. Der Gesetzentwurf liegt mittlerweile auf Eis, wurde aber nicht zurückgenommen.

Wieder frei: Die beiden Demokratie-Aktivisten Joshua Wong und Agnes Chow treten vor die Medien. (30. August 2019) Video: AP

(step/reuters)