Gebremste Weltbürger

Das Virus, so dachte man in den letzten Jahren manchmal, lebt nur noch als Metapher weiter. Viral gingen nicht etwa Keime, sondern Meme. Was ist ein Super-Spreader? Ein Influencer?, hätten noch vor zwei Wochen viele gefragt. An Influenza hätte kaum jemand gedacht. Und vor der schützt die Impfung.

Doch dann brach das Coronavirus ins 21. Jahrhundert ein. Geboren auf Märkten, wo wie auf Gemälden von Hieronymus Bosch Schlangen und Fledermäuse, Ratten und anderes Getier vor den Augen der Kunden geschlachtet werden, wo warmes Blut fliesst, wo es Federn und Haare schneit.

Entsprechend archaisch muteten auf den ersten Blick die Massnahmen an, die ergriffen wurden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Wer eine Stadt wie das chinesische Wuhan mit elf Millionen Einwohnern unter Quarantäne stellt, der wirkt so, als wolle er die Biopolitik der Pestzeit einfach hochskalieren für die Ära der Megacitys.

Menschenreche radikal eingeschränkt

Andererseits waren insgeheim wohl dennoch viele erleichtert darüber, dass Peking zu diesem harten Mittel griff, dass es per Erlass die Menschenrechte Millionen gesunder Menschen über Nacht radikal einschränkte.

Die Wahrheit ist: So drakonisch und ineffektiv die Massnahme auch erscheint – Millionen flohen kurz vor dem Lockdown aus der Stadt -, und so viel Zeit auch verloren ging, weil anfangs niemand wagte, die ersten Fälle zu melden, so zeitgemäss ist sie. Der Höhepunkt von globaler Vernetzung und Freizügigkeit liegt hinter uns. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik experimentieren mit Methoden, um Mobilität zu drosseln, Austausch zu filtern, Vermischtes zu trennen.

Mangels anderer Methoden lassen sie sich dabei vom Instrumentarium inspirieren, das die Seuchenbekämpfung in Jahrhunderten entwickelt hat: Quarantäne, Isolierung, Cordon sanitaire, Invakuierung, die Isolation von Kranken. Nur richten sich die Massnahmen eben nicht gegen Kranke, sie beschränken sich auch nicht auf Krisen, sondern werden Alltagspraxis. Die Bekämpfung des Coronavirus lässt sich als Testlauf verstehen für die Einübung solcher Methoden.

40 Tage mussten die Schiffe vor Venedig einst warten, ehe sie an Land gehen durften

Quarantäne ist ein unscharfer Begriff. Er geht auf die «quaranta giorni» zurück, die Frist von 40 Tagen, während der zur Zeit der Pestepidemien Schiffe vor Venedig warten mussten, bis Mannschaft und Passagiere an Land gehen durften. Es ging darum, möglicherweise infizierte Fremde nicht in die heimische und gesunde Gesellschaft einzulassen.

Doch der Begriff wird auch für das umgekehrte Verfahren benützt, wenn Infizierte und andere Risikopersonen aus der gesunden Bevölkerung ausgeschlossen und isoliert werden, indem man ihre Häuser zumauerte, befallene Dörfer abriegelt, Kranke in «Seuchenhäusern» einsperrt. So also, wie es jetzt in viel grösserem Massstab in Wuhan und anderen Städten geschieht.

Beide Massnahmen sind ethisch äusserst problematisch. Sie enthumanisieren die noch lebenden Kranken und ihre Nächsten und nehmen ihren Tod in Kauf, um das Leben der Mehrheit zu retten. Spätestens seit dem Beginn der Moderne wurden sanftere Methoden entwickelt. Statt die Krankheit von der Gesellschaft fernzuhalten, sollte sie gar nicht erst ausbrechen. Die Bevölkerung wurde als Arbeitskraft gebraucht, Unruhen und wirtschaftlicher Schaden sollten vermieden werden. Der Staat übernahm die Verantwortung für die Gesundheit der Bürger, liess Slums abreissen und erliess Bauvorschriften, führte Seuchenregister, bildete Ärzte aus, überwachte Lebensmittel, führte Reihenuntersuchungen ein.

Globalisierung der Seuchenprävention

Die Idee der Prävention wurde so zum Kern der Biopolitik moderner Gesellschaften. Die Kriterien dafür liegen grossenteils nicht bei den einzelnen Ländern, sondern werden von der Weltgesundheitsorganisation WHO definiert. Noch vor der eigentlichen Globalisierung kam die Globalisierung der Seuchenprävention. Jedes Land gibt eigene Reisepässe aus, doch die Impfpässe sind überall identisch. Als Geimpfte sind wir seit Jahrzehnten Weltbürger. Einziger Preis: Der Staat hat den Zugriff auf den Körper seiner Bürger.

Die seit dem Zweiten Weltkrieg wachsende weltweite Freizügigkeit wäre ohne diese Errungenschaften nicht denkbar. Visafreies Reisen, die Öffnung der Staaten des Warschauer Paktes, der Fall der innereuropäischen Grenzen: Immer reibungsloser, effizienter und unkomplizierter wurde der Austausch. Bis 9/11 kam und ein schwerer Verdacht über diese Freiheit fiel.

Der Terrorismus brachte neue Ängste. Auch wer nicht gefährlich war, wurde behandelt wie ein Verdächtiger

Seuchen waren kein Thema mehr, es ging um Terrorismus. Dennoch griffen die Regisseure der oft security theater genannten Kontrolle von Passagieren und Gepäck am Flughafen in den Fundus der Seuchenbekämpfung. Anders als ihre privat beschäftigten Vorgänger trugen die meisten Angestellten der neugegründeten staatlichen Transport Security Administration beim Kontrollieren der Bordkarten und beim Öffnen der Gepäckstücke Latexhandschuhe wie medizinisches Personal.

Jeder Reisende, so die Botschaft, galt als potenziell gefährlich und erfuhr dies durch scharfe Kommandos und neue Restriktionen. Die Konventionen zivilen zwischenmenschlichen Umgangs waren zumindest symbolisch ausser Kraft gesetzt.

In Lehrgängen wurden die Security-Leute darauf trainiert, Attentäter anhand körperlicher Symptome zu identifizieren: Nervosität, Schwitzen, erratisches Verhalten. Zur selben Zeit begann das Terrorist Screening Center der US-Regierung, Namen potenzieller Gefährder auf der «No Fly List» zu führen, die dann kein Flugzeug mehr besteigen dürfen. Laut den letzten bekannten Zahlen sind dort rund 50'000 Personen verzeichnet.

Terrorist in Inkubationszeit aufspüren

Leute, die sich nichts zuschulden haben kommen lassen, gegen die kein konkreter Verdacht besteht und von denen keine Gefahr ausgeht, werden präventiv als gefährlich behandelt. Wie bei Epidemien reichte es nicht, den Terroristen dann zu fassen, wenn er die Bombe am Leib trug. Man muss ihn schon in der Inkubationszeit, als «Schläfer», aufspüren.

Seit zur Sorge vor Terrorismus noch die vor Flüchtenden gekommen ist, wird das neue «Regime der Mobilität», wie der Historiker Achille Mbembe es nennt, weltweit verschärft. Niemand will zurück in vormoderne Zeiten, als Meere und Gebirge unüberwindliche Hindernisse sein konnten. Niemand will zurück in die Zeit vor Schengen, als Reisende in Europa alle paar Hundert Kilometer eine Passkontrolle passierten. Zu viel hängt wirtschaftlich von der Freizügigkeit ab. Selbst Trumps angeblich unüberwindbare «Mauer» zwischen Mexiko und den USA, die bereits aufgesägt und untergraben wird, soll den Verkehr zwischen beiden Staaten nicht stoppen, sondern seine Überwachung erleichtern.

Eine vernetzte Stadt wie Wuhan soll per Dekret wieder lokal werden

Doch viele fürchten – wie in Deutschland nach der sogenannten «Flüchtlingskrise» – die Offenheit mehr, als sie ihre Vorteile schätzen. Gesucht werden Hybridformen von Grenzen, die smart und flexibel sind. Durchlässig für die einen, geschlossen für die anderen und jederzeit flexibel steuerbar. Eine global vernetzte Stadt wie Wuhan soll per Dekret vorübergehend wieder lokal werden. Uiguren werden am Reisen gehindert, Han-Chinesen aber nicht.

Trumps Einreiseverbot für Menschen aus Nordkorea, Syrien, Somalia und einigen anderen Ländern ist noch ein vergleichsweise ziviles Beispiel für diese Entwicklung. Ganz im Gegensatz zur bis vor Kurzem üblichen Praxis, Flüchtlingsfamilien, die aus Mexiko in die USA kommen, zu trennen, Eltern ihre Kinder wegzunehmen, diese in Lagern zu internieren und sie schliesslich an Pflegefamilien zu vermitteln. Bis dieses grausame Verfahren eingeführt wurde, zählte auch in den USA nur eines: das Wohl der Kinder. Nur wenn diese in Gefahr waren, weil die Eltern gewalttätig, süchtig oder krank waren, griff der Staat ein. Gesunde Menschen, die ihr Asylrecht wahrnehmen wollen, oder sogar kleine Kinder in Lagern in der Wüste zu internieren, als gehe von ihnen eine Gefahr aus, das wäre noch vor Kurzem undenkbar gewesen.

Europa verhält sich kaum besser. Es bezahlt afrikanische Staaten dafür, Flüchtlinge abzufangen und zu internieren. Dabei handelt es sich nicht um eine humanitäre Massnahme, diese Menschen sind keine Kriegsgefangenen, man wirft ihnen kein Verbrechen vor. Es geht darum, ihr Eindringen in die europäische Gesellschaft zu verhindern und durch ihre Entmenschlichung und Entwürdigung für Abschreckung zu sorgen. Und all das in einem juristisch diffusen Raum. Die Methoden dafür fanden sich bei der Seuchenbekämpfung. Und da diese nicht nur dazu dienen, Bevölkerungsteile voneinander zu trennen wie früher Kranke von Gesunden, sondern die Kranken zugleich auch stigmatisieren, liefern sie ihre eigene Legitimation gleich mit.