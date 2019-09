Heute streiken Zehntausende weltweit für den Klimaschutz

In über 2600 Städten weltweit wollen ab heute Klimaaktivisten streiken. Die Proteste haben in Australien und der Pazifikregion bereits begonnen. Auf den Inseln Vanuatu, den Salomonen und Kiribati starteten sie bei Sonnenaufgang, Kinder sangen «Wir sinken nicht, wir kämpfen».

In Australien blieben mehrere Zehntausend Schüler aus Protest gegen unzureichende Massnahmen der Politik gegen den Klimawandel dem Unterricht fern. Das Stichwort «climatestrike» war der häufigste Hashtag im Internet. Australien ist der weltweit grösste Exporteur von Kohle und Flüssigerdgas.

In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen. «Wir sind hier, um eine Botschaft an die Politiker zu senden und ihnen zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist», sagte der 16-jährige Will Connor in Sydney. «Sonst werden wir keine Zukunft haben.» In der Stadt Alice Springs im Zentrum Australiens legten sich Hunderte Menschen demonstrativ auf den Boden und stellten sich tot.

In einem Aufruf der australischen Veranstalter heisst es: «Wir bestreiken die Schule, damit unsere Politikern klar wird, dass sie unsere Zukunft ernst nehmen müssen.» Der Klimawandel müsse endlich als Krise verstanden werden.

Greta Thunberg an Demo in New York

Rund um den Globus wollen sich Menschen am Freitag für verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz einsetzen. Eine der grössten Kundgebungen findet in New York statt, wo am Montag zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu einem Klimagipfel der Uno erwartet werden. An der Kundgebung in New York wird auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg teilnehmen, die prominenteste Figur der neuen Klima-Bewegung. Allein in den USA sollen mehr als 900 Proteste stattfinden.

Weltweit erwartet die Jugendbewegung Fridays for Future in über 160 Ländern mehrere Hunderttausend Teilnehmer. Auch in der Schweiz sind Aktionen geplant, darunter Demonstrationen in Basel und St. Gallen. (ij/sda)