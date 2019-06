Inhaftierter Demokratie-Aktivist in Hongkong wieder frei

In Hongkong ist der inhaftierte Demokratie-Aktivist Joshua Wong freigelassen worden. Der Anführer der Regenschirm-Bewegung des Jahrs 2014 verliess am Montag das Gefängnis Lai Chi Kok in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wie ein AFP-Journalist vor Ort berichtete. Der 22-Jährige sass seit Mai eine zweimonatige Haftstrafe ab, weil er vor fünf Jahren die Auflösung eines Protestlagers behindert haben soll.

Wong war im Januar 2018 zu einer Haftstrafe von drei Monaten verurteilt worden, von der er jedoch zunächst nur sechs Tage verbüsste. Anschliessend wurde er gegen Kaution bis zu einem Entscheid über seinen Einspruch freigelassen. Mitte Mai setzte ein Berufungsgericht die Haftstrafe dann auf zwei Monate herab.

Wong war eines der prominentesten Gesichter der Regenschirm-Bewegung, die 2014 für politische Reformen in Hongkong kämpfte. Bei den Protesten hatten zeitweise zehntausende Menschen mehr Demokratie und freie Wahlen gefordert. Zuletzt gab es in Hongkong wegen eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes erneut Massenproteste. (chk/AFP)