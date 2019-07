Taiwans Präsidentin plant Zwischenstopps in den USA

Eine Reise nach Haiti mit Zwischenstopps in den USA von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen dürfte zu einer weiteren Belastungsprobe für die Beziehungen zwischen Washington und Peking werden. Tsais Büro kündigte am Montag an, während ihrer Karibik-Reise vom 11. bis zum 22. Juli zwei Zwischenstopps in den USA einzulegen.

Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, hatte bereits Anfang des Jahres bei einer anderen Reise Tsais gegen Zwischenstopps der «sogenannten Anführerin Taiwans» in den USA protestiert und Washington aufgefordert, dies zu verhindern.

China will Taiwan wieder mit dem Festland vereinigen. Taiwan hatte sich nach der Machtübernahme durch die Kommunisten 1949 von China getrennt, aber nie formell seine Unabhängigkeit erklärt. Seit die Unabhängigkeitsverfechterin Tsai 2016 ihr Amt antrat, haben sich die Beziehungen zwischen Taipeh und Peking deutlich verschlechtert.

Die USA hatten ihre offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan 1979 eingestellt und eine Botschaft in Peking eröffnet. Sie sind aber weiterhin militärischer Verbündeter von Taiwan, was immer wieder zu Ärger mit Peking führt.

Im Juni 2018 hatten die USA zudem eine neue Auslandsvertretung in Taipeh eröffnet, woraufhin Peking eine offizielle Protestnote in Washington einreichte. US-Präsident Donald Trump verärgerte Peking bereits, als er nach seinem Wahlsieg im November 2016 einen Gratulationsanruf von Tsai annahm. (anf/sda)