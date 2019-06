Trump stellt Treffen mit Kim in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat erneut ein mögliches Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea in Aussicht gestellt. «Wir werden sehen. Er möchte es sehr gerne. Wir versuchen, es hinzubekommen.»

Dies sagte Trump am Sonntag in Seoul. Ein Treffen im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten wäre «sehr kurz. Aber das ist in Ordnung. Ein Händeschütteln bedeutet viel», ergänzte der US-Präsident.

«Ich würde gerne ‹Hallo› sagen.» Es gebe aber noch Abstimmungsbedarf. «Sie versuchen, es hinzukriegen. Es ist nicht so einfach», ergänzte Trump.

Einfach «Hallo» sagen

Am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka hatte Trump Kim am Vortag überraschend ein Treffen mit Kim in der entmilitarisierten Zone angeboten. Er könne den nordkoreanischen Staatschef bei seinem Südkorea-Besuch im Grenzgebiet treffen – einfach, um ihm die Hand zu schütteln und «Hallo» zu sagen, hatte er im Kurzmitteilungsdienst Twitter geschrieben.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!