Trump will Kim an innerkoreanischer Grenze treffen

US-Präsident Donald Trump will den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un an der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea treffen. Er werde vom G-20-Gipfel in Osaka direkt nach Südkorea reisen, twitterte Trump in der Nacht auf Samstag. Während er schon mal dort sei, würde er gerne auch Kim an der innerkoreanischen Grenze treffen, einfach, um ihm die Hand zu schütteln und «Hallo» zu sagen, schrieb Trump weiter.

Er werde den G-20-Gipfel in Osaka gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae-In in Richtung Seoul verlassen, schrieb Trump auf Twitter. Bereits am Sonntag könne er dann mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un zusammenkommen.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!