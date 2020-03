London riskiert viel

Von einer «hoax» – einem dummen Scherz – ist an der Themse nie die Rede gewesen. Auch hat niemand ein «ausländisches» Virus oder die Op­position für die Corona-Katastrophe verantwortlich zu machen gesucht. Wiewohl sich Boris Johnson in vielem als Mini-Trump sieht und er wie sein grosses Vorbild in Washington die populistische Trommel zu rühren weiss: Der britische Premierminister hat seit Ausbruch der Pandemie seine diesbezüglichen Talente gezügelt.

Als bemerkenswert ernster Operateur steuert er die aktuelle Krise an. Flankiert von seinen wissenschaftlichen Topberatern, die ihm Autorität ver­leihen, sucht er die Nation auf das, was nun kommt, einzustimmen. Plötzlich gelten in London die Meinungen von Experten wieder etwas.

Unterdessen haben die regierungsamtlichen Fachleute dem Premier­minister aber geraten, einen anderen Weg als der Rest Europas einzu­schlagen. Nämlich mit Abwehrmassnahmen zu warten und zu­zulassen, dass sich 60 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus anstecken. Dadurch soll sie nach und nach «Herdenimmunität» aufbauen können gegen die neue Gefahr.

Mit grossem Nachdruck vertritt die britische Führung diesen Kurs, der ihr Land einmal mehr absetzt von den kontinentalen Nachbarn. Eine Reihe von Experten stimmt dem Experiment zu, trotz seines darwinistischen Charakters. Andere, vielleicht die Mehrheit, befürchten, dass London ein enormes Risiko eingeht, das zu­sätzlich Tausende von Leben kosten könnte. Unter den Alten und Schwachen der Insel geht die Angst um. Sie könnten die Opfer dieser Politik sein.

Wer hier richtig kalkuliert hat, wird sich natürlich erst sehr viel später erweisen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Briten mehr als andere auf Zeitgewinn angewiesen sind. Ihr Gesundheitswesen ist, zumal von den Tories, sträflich heruntergewirtschaftet worden. Es gibt nicht genug Betten, Personal, Test-Kits, Beatmungsgeräte. Öffnet Johnson dem Virus Tür und Tor, ohne Tests, ohne rasche Quarantäne, ist schwer zu sehen, wie er der Lage Herr werden will.