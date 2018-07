Abkommen zwischen Japan und EU bringt Schweiz in Bedrängnis

Die Europäische Union und Japan haben am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Tokio ihr seit Jahren ausgehandeltes Freihandelsabkommen Economic Partnership Agreement (EPA) unterzeichnet. Das in der Öffentlichkeit auch Jefta genannte Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten und 99 Prozent aller Zölle zwischen den beiden Wirtschaftsräumen beseitigen. Mit der Unterzeichnung inmitten des Handelsstreits mit den USA setzen die EU und Japan auch ein Zeichen gegen Protektionismus.

Schweizer Industrieunternehmen und Landwirte im japanischen Exportmarkt bringt das neue Abkommen allerdings unter Druck. Die europäische Konkurrenz profitiere voraussichtlich schon ab 2019 von tieferen Zöllen, kritisiert die parlamentarische Gruppe Schweiz-Japan.

Auch bei öffentlichen Beschaffungen in Japan geraten Schweizer Unternehmen künftig ins Hintertreffen, wie die parlamentarische Gruppe mit Verweis auf eine Studie von der Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise in einer Mitteilung schreibt.

Schweiz-Japan: Keine Verhandlungen in Aussicht

Für Schweizer Firmen in Japan soll aber ein mindestens gleichwertiger Marktzugang gelten wie für Firmen aus der EU. Deshalb müsse nun endlich das bald zehnjährige, bilaterale Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Japan erneuert werden. Das fordert CVP-Nationalrätin und Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Japan, Elisabeth Schneider-Schneiter. Sie habe bereits letzten Dezember in einer Interpellation auf die drohende Diskriminierung von Schweizer Firmen hingewiesen und vom Bundesrat gefordert, neue Verhandlungen mit Japan aufzunehmen.

Obwohl Bundespräsident Alain Berset wie auch Vize-Präsident Ueli Maurer im April in Japan zu Besuch waren, seien bis heute keine Verhandlungen in Aussicht gestellt worden, moniert die Präsidentin.

Die EU-Staaten hatten dem Abschluss eines neuen Freihandelsabkommens mit Japan am 6. Juli zugestimmt. Es ist der grösste Freihandelspakt, den die EU jemals abgeschlossen hat. Japan ist nach den USA und China die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt. Zusammen zählen die EU und Japan mehr als 600 Millionen Einwohner.

(mch/afp)