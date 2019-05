Alle warten auf das Statement von Kurz

Nach dem Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstagabend zur Zukunft der Regierungskoalition äussern. Kurz werde um 19.45 Uhr ein Statement im Bundeskanzleramt abgeben, teilte ein Sprecher des Kanzleramts am Samstagnachmittag mit. Danach will sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen an die Öffentlichkeit wenden.

Nach dem Rücktritt Straches von allen politischen Ämtern geht es um die Frage, ob die konservative ÖVP die Koalition mit der rechten FPÖ fortsetzt oder eine Neuwahl anstrebt. Auch eine Minderheitsregierung scheint denkbar.

Auslöser der Krise ist ein brisantes Video, das 2017 heimlich auf Ibiza aufgenommen worden war. Das dem «Spiegel» und der «Süddeutschen Zeitung» zugespielte Video zeigt, wie Strache einer angeblichen russischen Oligarchin lukrative öffentliche Aufträge in Aussicht stellte, sollte sie die FPÖ im Wahlkampf unterstützen.

Tausende von Demonstranten in Wien

Strache räumte am Samstag an einer Pressekonferenz gravierendes Fehlverhalten ein: «Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler.» Sein Rücktritt solle den Weg frei machen für eine Fortsetzung der seit 2017 regierenden ÖVP-FPÖ-Koalition, meinte der 49-Jährige.

Vor dem Kanzleramt versammelten sich während der Krisensitzung nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag rund 4000 bis 5000 Demonstranten. Sie forderten lautstark Neuwahlen. (fal/sda)