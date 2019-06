Anders sind wir schon

Irgendwann sagte der österreichische Bundespräsident die richtigen Worte. «Ich entschuldige mich für das Bild», sagte Alexander Van der Bellen, «das die Politik bei Ihnen gerade hinterlässt. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.»

Das war eine Befreiung. Als dieser alte, von Lebenserfahrung, freundlicher Zuwendung und einem leichten Hang zur Ironie geprägte Mann aussprach, was ich mir zutiefst gewünscht hatte – oder sagen wir: von Herzen wünschen würde –, überkam mich ein tiefes Gefühl der Rührung, das aber sofort von Zweifeln perforiert wurde. Wenn wir nicht so sind, wie sind wir dann?

Der Schriftsteller Thomas Glavinic hat da nämlich ein anderes Erklärungsmuster: «Das Problem der österreichischen Gesellschaft ist die Selbstverleugnung. Wer wir sind, wollen wir nicht wissen, und wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sein wollen. Das vermuten wir alle, im Innersten weiss auch der Dümmste, was er ist, aber so dumm, sich diesem Tatsachenbild zu stellen, ist auch der Dümmste nicht.»

So sehr, wie ich hoffe, dass der Befund des Bundespräsidenten mehrheitsfähig ist, fürchte ich, dass Glavinic härter an der Realität segelt. Wer sind wir, wenn zwei Politiker auf vulgärste Weise ihre Machtfantasien ausbreiten – und ihre Partei verliert bei den unmittelbar darauffolgenden Wahlen zum Europaparlament kaum Stimmen? Wie ist es um unser kollektives Bewusstsein bestellt, wenn Heinz-Christian Strache, der zurückgetretene Vizekanzler der Republik, auf seinem Facebook-Kanal, auf dem ihm 800'000 Menschen folgen, nur wenige Tage nach Skandal und Rücktritt fantasiert, dass er daran arbeite, seine «Unschuld» zu beweisen, weil er das Opfer einer beispiellosen «Schmutzkübelkampagne» geworden sei?

War das wirklich wahr?

Als ich durch die Kommentare auf Straches Facebook-Seite pflügte, verlor ich den letzten Rest von Glauben an die Vernunft meiner Landsleute. «Lieber HC deine Tragödie ist vergleichbar mit der der griechischen Helden. Ein Jesus gleicher Märtyrer bist du. Wie muss es dir und den deinen in diesen schweren Stunden gehen!!!! Ich mag es mir kaum vorstellen.»

Hatten die Typen denn nicht gesehen, was ich gesehen hatte? Wollten sie es nicht sehen? Oder wussten auch die Dümmsten, was sie sahen, und wollten sich diesem Tatsachenbild nur nicht stellen? Bei den Europawahlen bekam Heinz-Christian Strache, der praktisch unsichtbar auf einem hinteren Listenplatz kandidiert hatte, fast 45'000 Vorzugsstimmen. Die Wähler machten nicht nur ihr Kreuz bei der FPÖ, sondern schrieben auch Straches Namen auf den Stimmzettel. Ob er das Mandat annimmt, ist noch ungewiss. Es wäre die schnellste Auferstehung seit Lazarus.

Österreich ist ein Land mit einem unterentwickelten politischen Hygienebegriff.



Nachdem ich das ominöse Ibiza-Video zum ersten Mal angeschaut hatte – eine Pushnachricht der «Süddeutschen Zeitung» hatte mich in Echtzeit am Abend der Veröffentlichung darauf hingewiesen –, musste ich mich erst einmal setzen. War das wirklich wahr? Hatte ich gerade den österreichischen Vizekanzler und seinen – wie es im Milieu der Studentenverbindungen heisst – «Leibfuchs» im Pornoambiente einer ibizenkischen Villa gesehen, wie sie sich um Kopf und Kragen reden? Im Sitzen schaute ich mir das Video ein zweites Mal an. An ein paar Stellen musste ich lachen, weil sich die Typen gar so trottelmässig präsentierten (Gudenus, wie er lost in translation die Pistolenfirma Glock als Pantomime darstellt; Strache, wie er sich beschickert als «Red Bull Brother from Austria» in Pose wirft). Aber dann umwölkte mich Besorgnis.

Nicht, dass ich Strache und Gudenus die totalitären Ideen nicht zugetraut hatte, welche sie in diesem Video offenbarten: Orbanisierung der österreichischen Medienlandschaft, Verhökerung der alpinen Wasservorräte an Oligarchen, Vorbeischleusen von Parteispenden an den dafür vorgesehenen Kontrollinstanzen, geplante Kaperung der mächtigen «Kronen Zeitung», Vergabe von Staatsaufträgen als Kickback für politisch-mediale Unterstützung, Verkauf eines ORF-Kanals an sendungsbewusste Private.

Besorgt war ich, weil keine Garantie bestand, dass dieses Video politische Folgen haben würde.

Ein österreichisches Naturgesetz

Österreich ist ein Land mit einem unterentwickelten politischen Hygienebegriff. Während anderswo Politiker zurücktreten müssen, weil sie in einer Bar eine Journalistin anbaggern oder dienstlich erworbene Flugmeilen privat nutzen, braucht es dafür in Österreich Skandale einer ganz anderen Grössenordnung. Alles, was nicht strafrechtlich, sondern nur moralisch relevant ist, versandet. Österreichisches Naturgesetz.

Ich liebe Österreich, aber ich habe gelernt, vor meiner Liebe auf der Hut sein.



Gerade die FPÖ hat eine wahre Meisterschaft darin entwickelt, aus Skandalen unbeschädigt, wenn nicht sogar gestärkt hervorzugehen. Je dümmer der Skandal, desto grosszügiger wird er verziehen. «Unter FPÖ-Wählern», sagt der Regisseur David Schalko, «ist Naivität eine moralische Instanz. Wer so blöd ist, kann kein schlechter Mensch sein.»

Ich liebe Österreich, aber ich habe gelernt, vor meiner Liebe auf der Hut sein. Manchmal braucht es nur zwei, drei Sätze, und es nehmen mich ganz normale, besonders freundliche Menschen an der Hand und führen mich lächelnd auf das Feld totalitärer Fantasien. Erst vor wenigen Tagen schwätzte ich auf der Strasse mit der Inhaberin meines Lieblingscafés, und als wir – wie auch nicht in diesen Tagen? – auf die bevorstehenden Neuwahlen zu sprechen kamen, schüttelte sie plötzlich den Kopf und sagte, nein, davon halte sie nichts mehr. Sie sei dafür, dass ein Diktator installiert werde, und als sie sah, wie befremdet ich dreinschaute, lachte sie entschuldigend und sagte: «Ich meine eh einen guten Diktator, Herr Seiler. Der trifft dann die guten Entscheidungen und muss sich nicht im Parlament vor den ganzen Deppen rechtfertigen...»

Witzigerweise hatte ich die Frau gerade erst vor dem Wahllokal für die Europawahlen getroffen, wo sie vorbildlich ihre Stimme abgegeben hatte. Aber Österreich schwebt eben auf diesem Luftkissen aus These und Antithese, sodass sich die Realitäten ganz schnell in ihr Gegenteil verwandeln können, ohne dass dafür eine Revolution nötig wäre.

Durchwurstel-Mentalität

Den Freitagabend, als das Ibiza-Video hochgeladen wurde, verbrachte ich in München auf einer Party. Dort hatte man davon schon gehört, und ich musste mir die üblichen halb mitleidigen, halb hämischen Bemerkungen gefallen lassen, die ich in Deutschland immer höre, wenn es um österreichische Politik (oder Fussball) geht. Eine Zeit lang habe ich ja den Hang der Österreicher zu rechten Populisten gern und ausführlich als autochthones Phänomen erklärt, das mit mangelndem historischem Bewusstsein und einer gewissen Durchwurstel-Mentalität zu tun hat, oft angereichert um ein paar persönliche Anekdoten über Jörg Haider, den ich in meinem früheren Job als Chefredakteur des Nachrichtenmagazins «Profil» regelmässig getroffen hatte.

Was in dem Video zu sehen ist, beschreibt die Kollateralschäden neofaschistischer Machtpolitik.



Haider stammte aus einem Elternhaus, welches dem Nationalsozialismus niemals abschwor, und er befreite sich wohl absichtlich nie ganz von diesem Stallgeruch. Seine Nachfolger sind mehrheitlich vulgäre Emporkömmlinge, die rechte Politik machen, weil ihnen diese die schnellsten Aufstiegsmöglichkeiten verspricht. Während Haider nur in Österreich gross werden konnte, haben sich die neuen Rechten inzwischen in ganz Europa in die Politik eingemischt, demolieren die Nachkriegsordnung und erweisen sich als ihren Aufgaben charakterlich nicht gewachsen – siehe Ibiza. Was in dem Video zu sehen ist, beschreibt weniger ein österreichisches Phänomen als vielmehr die Kollateralschäden neofaschistischer Machtpolitik.

Am nächsten Tag trat Strache zurück. In seiner Rücktrittsrede sprach er lange darüber, dass er in eine Falle gelockt, illegal gefilmt und Opfer eines politischen Attentats geworden sei. Bei seinen Auslassungen habe es sich um eine «besoffene Gschicht» gehandelt – das wiederum war ein sehr österreichisches Synonym für eine lässliche Sünde. Normalerweise sind damit Seitensprünge, alkoholisierte Autofahrten oder Wirtshauspöbeleien gemeint, also Verfehlungen, bei denen kaum ein gelernter Österreicher den ersten Stein werfen würde. Strache versuchte seine Machtfantasien also sehr österreichisch zu relativieren und so zu verschleiern, was er bereit gewesen war, für diese Macht herzugeben. Ein Kollege von der «Süddeutschen» sagte völlig zu Recht, er wolle gar nicht wissen, welche Pläne Strache mit Menschen erörtert, deren Gefolgschaft und Loyalität er sich wirklich sicher ist – nicht gegenüber einer ihm unbekannten vermeintlichen Oligarchennichte.

Ein Herz für Opfer

Es erstaunt mich nicht, aber frustriert mich umso mehr, wie viel Solidarität, aber auch Mitgefühl Strache für seinen Rücktritt erfährt. Vielleicht haben wir Österreicher ja ein Herz für Opfer, weil wir selbst so viel Übung darin haben, Opfer zu sein. Als erstes Opfer der Nazis konnten wir jahrzehntelang unsere Hände in Unschuld waschen, als Opfer der EU-Sanktionen während der ersten schwarz-blauen Koalition entwickelten wir unsere neue, antieuropäische Identität. Wieso sollte jetzt nicht auch die FPÖ Opfer einer Verschwörung dunkler Mächte sein?

Strache ventilierte gleich zwei Hinweise, wer hinter dem Video stecken könnte – er nannte den Satiriker Jan Böhmermann und den Politikberater Tal Silberstein. In der Gebärdensprache der FPÖ bedeutet das a) Ausland und b) Jude. Beide Hinweise entpuppten sich mittlerweile als Blindgänger. Ihre Wirkung haben sie natürlich getan, besonders weil die FPÖ über die mit Abstand beste Propagandamaschine des Landes verfügt. Mit dem Internetportal unzensuriert.at, einer digitalen «Weltwoche» für österreichische Rechte und Verschwörungstheoretiker, besitzt die FPÖ das modernste Parteimedium des Landes. Im Zusammenspiel mit Heinz-Christian Straches Facebook-Seite entwickelt unzensuriert.at eine gewaltige Reichweite für alternative Fakten.

Auch die Digitalausgabe der «Kronen Zeitung» spielte bei der Ausgestaltung dieses Echoraums lange mit. Ihr Chefredakteur legte in einem Interview ungeniert offen, dass er auf krone.at gern Nachrichten platzierte, von denen er wusste, dass Strache sie teilen und verlinken würde. Die Themenkreise Ausländerkriminalität, Sozialmissbrauch oder Missverhalten von Politikern (wenn sie nicht gerade der FPÖ angehören) eigneten sich dafür am besten. Ein Facebook-Posting von Strache sorgte für doppelt so hohe Klickraten auf dem «Krone»-Portal, sodass am Ende beide Seiten etwas davon hatten: die «Krone» die Klicks, Strache die Emotionen. So machten sie gemeinsame Sache und ihre Fans immun gegen Vernunft und Realität – bis Strache die «Krone» an eine Oligarchin verscherbeln wollte.

Land der strukturkonservativen Mehrheiten

Auf dem Ballhausplatz, dem Sitz des Bundeskanzleramts, hatten sich an diesem Samstag bereits ein paar Tausend Menschen versammelt, um in Sprechchören die Abberufung der Regierung zu fordern. Es handelte sich in etwa um dasselbe Personal, das sonst auf den sogenannten Donnerstagdemos mit lustigen Plakaten und Sprechchören durch die Stadt zieht, um gegen die türkis-blaue Bundesregierung zu demonstrieren.

An eine echte, politische Schlagkraft dieser Demonstrationen hat wohl kaum je jemand geglaubt, aber es tat den Teilnehmern gut, sich in die Gesellschaft Gleichgesinnter zu begeben, sich sozusagen als qualifizierte Minderheit hochleben zu lassen. Denn auch wenn die Regierung viele Gründe bot, sie zu kritisieren, stand eine grosse Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher bis zuletzt hinter ihr. Vor allem Sebastian Kurz erfreut sich eher steigender als fallender Zustimmungswerte, und selbst bis dahin kritische Medien, vom Kanzler durch tägliche Telefonate strukturell eingebunden, erklären das damit, dass Österreich eben ein Land der strukturkonservativen Mehrheiten sei.

Nur wenige Tage vorher hatte der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Wiener «Haus der Industrie» den Anton-Wildgans-Preis entgegengenommen. In seiner Dankesrede stellte er eine rhetorische Frage an Sebastian Kurz, eine Frage, mit der er mir aus dem Herzen sprach. Kehlmann fragte Kurz, ob er in die künftigen Geschichtsbücher als der Mann eingehen wolle, der es einer rechtsextremen Partei ermöglicht habe, Österreich irreparablen Schaden zuzufügen. Österreich, das bereits in einem Atemzug mit Trumps Amerika oder Orbáns Ungarn genannt werde. Er, Kurz, sagte Kehlmann, sei jung genug, um die künftigen Geschichtsbücher über sich noch lesen zu können. Sie würden Einträge über die «dummdreiste Vulgarität» jetziger Regierungsvertreter enthalten.

Dabei hatte Kehlmann das Ibiza-Video noch gar nicht gekannt. Seine Rede bewies, dass man die «dummdreiste Vulgarität» der FPÖ längst sehen konnte, wenn man sie nur sehen wollte.

Autoritäre Symbolpolitik

Auf dem Ballhausplatz lag jetzt das Vorgefühl einer immensen Erleichterung in der Luft. Die Vorstellung, dass Bundeskanzler Kurz die Koalition mit den Freiheitlichen aufkündigen könnte, sorgte für gespannte Nervosität.

Aber Kurz’ Statement, seine politische Reaktion auf das Video, liess bis zum Abend auf sich warten. Erst tags darauf erfuhren wir, warum. Kurz hatte während des Nachmittags versucht, Innenminister Herbert Kickl mit der Begründung loszuwerden, dieser könne angesichts der im Video manifest gewordenen Verdachtsmomente nicht gegen sich selbst ermitteln. Kickl war das grösste Feindbild im Kabinett von Kurz. Der studierte Philosoph steckte hinter den kryptofaschistischen FPÖ-Wahlkampagnen. Er hätte niemals Minister werden dürfen, schon gar nicht mit der Zuständigkeit für die öffentliche Sicherheit.

Als Minister betrieb Kickl – übrigens ohne dass Kurz eingegriffen hätte – autoritäre Symbolpolitik. Er kam in Fantasieuniformen in Regierungssitzungen, liess sich auf Polizeipferden fotografieren, benannte Erstaufnahmezentren für Asylbewerber in «Ausreisezentren» um und beschränkte den Stundenlohn für Asylbewerber, die gemeinnützige Dienste verrichten, auf einen Euro fünfzig. Kein Wunder, dass man so einen Minister los sein möchte – wobei ich bezweifle, dass Kurz Kickl aus den richtigen Gründen entlassen wollte. Er hatte nur den Instinkt, dass Kickl nicht mehr zu halten sein würde.

Kurz bewies, wie schnell er eine neue politische Haltung improvisieren kann.



Eigentlich wollte Kurz die Koalition mit der um Strache und Kickl dezimierten FPÖ fortsetzen. Als die verbliebenen freiheitlichen Minister dabei nicht mitspielten, trat der Bundeskanzler schliesslich vor die Presse und kündigte die Auflösung der Koalition und Neuwahlen an.

«Genug ist genug», sagte Kurz und bewies, wie schnell er eine neue politische Haltung improvisieren kann. Er hielt nicht die staatsmännische Rede, die jetzt angemessen gewesen wäre, sondern präsentierte sich bereits im Wahlkampfmodus. Nur mit der ÖVP, also mit ihm, seien gleichzeitig Stabilität und Veränderung zu haben. Bei Neuwahlen im Herbst möge man das bitte bedenken. Kurz ging sogar so weit, uns zu erzählen, wie er persönlich darunter gelitten habe, die Entgleisungen er FPÖ still ertragen zu müssen – auch er sei also ein Opfer gewesen.

Kurz hätte zum Beispiel auch sagen können:

Meine Damen und Herren, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die FPÖ als Regierungspartner für akzeptabel gehalten und zerstreute meine begründeten Zweifel mit der Hoffnung, in heiklen Situationen persönlich auf die Regierungskollegen einwirken und deren Arbeit positiv beeinflussen zu können.

Ich habe mich geirrt. Das Ibiza-Video, über das ich zutiefst verstört bin, ist nur die Spitze des Eisbergs. Es zeigt Dinge, wie sie normalerweise nur in Kolportageromanen oder Agentenserien zu sehen sind. Die Bilder bekräftigen mich in der Einschätzung, die ich bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren gewinnen musste, und zwingen mich zu der Entscheidung, die spätestens jetzt unvermeidbar ist.

Ich löse die Regierungskoalition mit der FPÖ auf und bitte Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in unserem Land leben, um Verzeihung, dass ich Ihnen diese Koalition zugemutet habe. Ich kann Ihnen versichern, dass ich diesen Fehler kein zweites Mal machen werde.

Hätte Kurz diese Rede gehalten, wären ihm die Herzen auch jener zugeflogen, die seine Arbeit bis dahin kritisch betrachtet hatten. Aber er hätte sich taktischer Möglichkeiten beraubt, denn wer weiss, welches Ergebnis die Neuwahlen bringen werden. Vielleicht versichert sich ein gestärkter Sebastian Kurz dann erneut der Hilfe der FPÖ, die er dann vermutlich «geläutert» und «paktfähig» nennen wird.

«Wir kriegen das schon hin»

Als ich eine Woche nach Beginn der Staatskrise durch den Wiener Stadtpark ging, um mir im Konzerthaus einen Schubertabend anzuschauen – Schubert bietet Trost in jeder Lebenslage –, sah ich an der Wienflusspromenade auf einer Bank zwei Herren in Gesellschaft ihrer schwarzen Hunde sitzen. Einer davon, der gerade mit sichtlichem Genuss seine Zigarette rauchte, war der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Obwohl ich in der Regel keine Prominenten in ihrer Freizeit anquatsche, war es mir einfach ein Bedürfnis, den Bundespräsidenten zu grüssen und mich bei ihm dafür zu bedanken, dass er als Einziger zur richtigen Zeit die richtigen Worte gefunden hatte.

Van der Bellen stand auf, schüttelte mir die Hand und lächelte nachsichtig. Wir tauschten ein paar Höflichkeiten aus, dann sagte er den Satz, den er später auch bei seinen Ansprachen anlässlich der Einsetzung einer Übergangsregierung aus Beamten und Experten wiederholen sollte: «Wir kriegen das schon hin.»

Wir kriegen das schon hin. Ja. Vielleicht. Zum Glück haben wir einen Bundespräsidenten, der die «Eleganz» und «Schönheit» der österreichischen Bundesverfassung kennt, benennt, respektiert und das Land zwischen deren Leitplanken besonnen steuert.

Im Bundespräsidentenwahlkampf – wer würde sich nicht an dieses erbärmliche, polarisierende Stück österreichischer Demokratiegeschichte erinnern, in dem eine gültige Wahl mit strategisch gestreuten Fälschungsgerüchten angefochten wurde und wiederholt werden musste – hatte Van der Bellens Konkurrent Norbert Hofer in einer Fernsehdiskussion einen ikonischen Satz gesagt, den viele als unverhohlene Drohung verstanden haben: «Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.» Hofer hat zum Glück die Wahl nicht gewonnen. Und trotzdem ist seine Prophezeiung wahr geworden. (Das Magazin)