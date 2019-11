Bercow-Nachfolger heisst Lindsay Hoyle

Die «Schlangengrube» zähmen

Lindsay Hoyle will die «Schlangengrube» im Unterhaus zähmen. Erfahrung mit Tieren hat er.



Bei ihm leben die Hunde Gordon und Betty, die Schildkröte Maggie und Papagei Boris, alle benannt nach aktuellen und früheren britischen Spitzenpolitikern. Vor allem der Vogel könnte eine grosse Hilfe werden - Boris, getauft nach Premierminister Boris Johnson, beherrscht bereits den markanten «Order»-Ruf, mit dem der «Speaker of the House of Commons» im Unterhaus für Ruhe sorgt.



Der Fan des Fussball- Drittligisten Bolton Wanderers setzt sich ein für Mitarbeiterrechte, zudem will er mit einer Ausdehnung der Stimmrechtsvertretung Parlamentarier stärken, die Eltern kleiner Kinder sind oder Angehörige pflegen.



Geprägt hat Hoyle ein privater Schicksalsschlag. 2017 starb seine Tochter Natalie im Alter von 28 Jahren. «Meine Enkel haben eine Tante verloren, meine andere Tochter ihre Schwester, wir unsere Tochter, und es hat uns in einer Weise beeinflusst, die ich nie erwartet hätte», sagte er der «Sunday Times». Seine Erfahrung im Umgang mit der Trauer will er nun anderen Betroffenen weitergeben.