Blamage für Johnson: Zwangspause ist unzulässig

Das oberste britische Gericht hat die von Premierminister Boris Johnson verhängte längere Parlamentspause für unrechtmässig erklärt. Die Regierung habe keine schlüssige Rechtfertigung für solch eine extreme Massnahme vorgelegt, urteilte der Supreme Court in London am Dienstag.

Die Aussetzung habe das Parlament daran gehindert, seine Aufgaben wahrzunehmen. Die Unterbrechung sei deshalb «nichtig» und habe keine Auswirkungen. Es liege nun am Parlamentspräsidenten, über die nächsten Schritte zu entscheiden. Die rechtliche Frage war nicht einfach zu klären, weil es in Grossbritannien keine geschriebene Verfassung gibt, die etwa die Kompetenzen des Regierungschefs klar abgrenzen würde.

Parlamentspräsident John Bercow erklärte unmittelbar nach Verkündung des Urteils, das Unterhaus müsse umgehend zusammenkommen. Er werde diesbezüglich unmittelbar mit den Parteichefs beraten. Der Chef der schottischen Nationalisten im Unterhaus forderte den sofortigen Rücktritt Johnsons. Labour-Chef Jeremy Corbyn forderte den Premierminister auf, sein Amt zu überdenken, und sprach sich für Neuwahlen aus. Johnsons Anwalt erklärte, der Premier werde das Urteil des Obersten Gerichts respektieren.

So, another defeat for the PM, Boris Johnson. He has got the feeling that @rogerfederer opponents usually have, although they lose on court and not in court. I say to the doorkeepers at the @HouseofCommons "UNLOCK"????? Orderrr! #Prorogation #SupremeCourtuk