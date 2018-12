Brexit-Chaos: Jetzt kommts zum Misstrauensvotum gegen May

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden, teilte Graham Brady, der Vorsitzende des einflussreichen Parlamentskomitees, mit.

Gemäss dem Statut von Mays Konservativer Partei müssen sich mindestens 15 Prozent der Abgeordneten per Brief für ein Misstrauensvotum aussprechen, das entspricht derzeit 48 Parlamentariern. Die Schwelle von 15 Prozent sei überschritten worden, teilte Brady schriftlich mit.

Die Abstimmung sei für den Abend angesetzt, teilte der Vorsitzende des bei den konservativen Tories zuständigen Gremiums, Graham Brady, mit. Sie soll demnach zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ stattfinden. Das Ergebnis werde «am Abend so schnell wie möglich» bekanntgegeben.

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ausgelöst wurde der Putschversuch durch den Streit über das Brexit-Abkommen, das die Unterhändler Grossbritanniens und der EU in Brüssel ausgehandelt haben.

Here's the confirmation from Sir Graham Brady that more than 48 MPs demanded a confidence vote in Theresa May https://t.co/MhFGfHTzKw pic.twitter.com/J8WOOnLHPi