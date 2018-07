Die britische Polizei hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen: Die 44-jährige britische Frau, die mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden war, ist am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben. Der 45-jährige Ehemann der Frau schwebt noch in Lebensgefahr.

Die beiden Nowitschok-Opfer in Grossbritannien sind nach Erkenntnissen der britischen Polizei bei ihrer Vergiftung am 30. Juni mit einem «kontaminierten Gegenstand» in Berührung gekommen. Wie Scotland Yard mitteilte, ergaben dies die jüngsten Tests zu dem Fall.

Der Fall weckt Erinnerungen an den Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal Anfang März in Salisbury, der nach britischen Erkenntnissen ebenfalls mit Nowitschok verübt wurde und für den die britische Regierung Russland verantwortlich macht.

May kündigt umfassende Untersuchung an

Im Gegensatz zum Fall Skripal gehen die britischen Ermittler jedoch zunächst nicht von einem gezielten Anschlag gegen das Paar aus. Woher das Nowitschok-Gift im jüngsten Fall kommt, ist weiterhin unklar.

Die britische Premierministerin Theresa May hat eine umfassende Untersuchung zum erneuten Nowitschok-Fall in Grossbritannien angekündigt. «Die Polizei, das weiss ich, wird keinen Stein auf dem anderen lassen bei den Ermittlungen zur Klärung des Geschehens», sagte May. Der neue Fall sei «zutiefst beunruhigend», sagte May am Donnerstag bei einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Der Vorfall erinnert an die Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Skripal. Video: Tamedia/AP

Sicherheitsminister bekräftigt Vorwurf

Der Fall Skripal hatte zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Grossbritannien und Russland geführt, Moskau weist die britischen Vorwürfe entschieden zurück. Die westlichen Verbündeten hatten sich mit der Regierung in London solidarisiert. May dankte Deutschland am Donnerstag für die «standhafte Unterstützung, die Sie uns nach dem Chemiewaffenangriff in Salisbury gezeigt haben».

Der britische Sicherheitsminister Ben Wallace bekräftigte am Donnerstag in London den Vorwurf, Russland sei für den Anschlag auf Skripal verantwortlich. Er forderte von Moskau erneut Aufklärung. Innenminister Sajid Javid verlangte ebenfalls von Moskau, nach dem neuerlichen Fall sei es nun an der Zeit, «dass der russische Staat genau erklärt, was passiert ist». (nlu/sda/afp)