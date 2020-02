CDU will Parteivorsitz an einem Sonderparteitag bestimmen

Die deutschen Christdemokraten wollen ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen. Darauf hat sich das Parteipräsidium nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA sowie anderen Medien am Montag verständigt.

CDU klärt Führungsfrage per Kampfkandidatur auf einem Sonderparteitag am 25. April oder 9. Mai. Parteikreise bestätigen das gegenüber @ntvde — Christian Wilp (@christianwilp) February 24, 2020

Formell muss der CDU-Bundesvorstand noch zustimmen, der am Vormittag noch tagte. Die CDU steckt seit der gescheiterten Regierungsbildung im Bundesland Thüringen Anfang Februar in einer Führungskrise. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am 10. Februar ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt.

Der neue CDU-Chef würde wohl auch der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU werden. Die nächste Bundestagswahl findet in Deutschland regulär im Herbst 2021 statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel will dann nicht mehr antreten.

Kramp-Karrenbauer hatte sich am Morgen bereits vor der Präsidiumssitzung mit einem engsten Führungskreis zu Beratungen in der Parteizentrale getroffen. Daran nahm unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet teil, der neben Ex-CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn und dem ehemaligen Umweltminister Norbert Röttgen als möglicher Kandidat gilt. Als einziger hat bisher Röttgen seine Kandidatur angemeldet. Merz und Röttgen gehören den CDU-Spitzengremien nicht an.

Desaster in Hamburg, Krise in Thüringen

Die CDU hatte bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag ein Desaster erlebt und das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit fast 70 Jahren erzielt. Als Grund wurden unter anderem die Regierungskrise in Thüringen und die ungeklärte Führungsfrage in der Bundes-CDU genannt.

In Thüringen gibt es eine Regierungskrise, nachdem CDU und FDP mit Hilfe von AfD-Stimmen kürzlich den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt haben. Kemmerich ist wieder zurückgetreten, es gibt aber noch keine Regierung. (fal/reut/sda)